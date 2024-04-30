Иньиго сбил хавбека «Валенсии» Федерико в штрафной «Барселоны», но сперва выбил мяч. Судья не дал пенальти
«Валенсия» претендовала на пенальти в начале второго тайма игры с «Барселоной».
На 46-й минуте матча 33-го тура Ла Лиги защитник «блауграны» Иньиго Мартинес в своей штрафной площади выбил мяч из-под ног хавбека Петера Федерико, но бедром врезался в доминиканского футболиста и сбил его.
Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа принял решение не назначать одиннадцатиметровый.
«Барселона» впоследствии забила два гола и одержала победу – 3:2.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
Александр Суряев, ответите на вопрос ?)
Защитник выбил мяч - судья решил не назначать 11-метровый. Вот это новость !