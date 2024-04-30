Иньиго сбил хавбека «Валенсии» Федерико в штрафной «Барселоны», но сперва выбил мяч. Судья не дал пенальти

«Валенсия» претендовала на пенальти в начале второго тайма игры с «Барселоной».

На 46-й минуте матча 33-го тура защитник «блауграны» в своей штрафной площади выбил мяч из-под ног хавбека , но бедром врезался в доминиканского футболиста и сбил его.

Главный судья де Бургос Бенгоэчеа принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

« » впоследствии забила два гола и одержала победу – 3:2.

Изображение: кадр из трансляции DAZN