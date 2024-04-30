Иньиго сбил хавбека «Валенсии» Федерико в штрафной «Барселоны», но сперва выбил мяч. Судья не дал пенальти

Теги Барселона Валенсия Ла Лига судьи Иньиго Мартинес Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Петер Федерико Футбол

«Валенсия» претендовала на пенальти в начале второго тайма игры с «Барселоной».

На 46-й минуте матча 33-го тура Ла Лиги защитник «блауграны» Иньиго Мартинес в своей штрафной площади выбил мяч из-под ног хавбека Петера Федерико, но бедром врезался в доминиканского футболиста и сбил его.

Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

«Барселона» впоследствии забила два гола и одержала победу – 3:2.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

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14 комментариев
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Выбил мяч, но врезался бедром. Эм, выбил мяч, на этом можно заканчивать рассуждения. Да и контакт не сильный, зачем это в отдельную новость вынесли.
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+27
Интересно, а почему именно этот стоп-кадр выбран, а не тот, где четко видно что Иньиго играет в мяч ?)
Александр Суряев, ответите на вопрос ?)
+19
-8
+11
Суряев пытался разбудить аульных глоров мадрида
+11
-5
+6
Ответ samatzakirzyanov
Выбил мяч, но врезался бедром. Эм, выбил мяч, на этом можно заканчивать рассуждения. Да и контакт не сильный, зачем это в отдельную новость вынесли.
Ради срача и пользовательской активности, очевидно же)
+9
-4
+5
На что намекает sports?)
+11
-8
+3
Ответ Zafar Babakow
Выбил так выбил зачем с этого делать новость
Автор данного "новости" в виду своих фанатских убеждений решил замарать ручонки и накинуть субстанции на вентилятор. Но вот не задача, публика такое не ест.
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Я смотрел матч. Не было фола. В мяч сыграл дальше уже по инерции
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Выбил так выбил зачем с этого делать новость
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И смысл об этом статью писать, если защитник сыграл в мяч?)
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Спортс уже не знает, что б накинуть на вентилятор ?
Защитник выбил мяч - судья решил не назначать 11-метровый. Вот это новость !
+3
-2
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Не 3-2, а 4-2
+2
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