Первая лига. «Акрон» в гостях у «КАМАЗа», «Арсенал» примет «Аланию», «Торпедо» против «Химок»

«Акрон» сыграет в гостях с «КАМАЗом» в 30-м туре Мелбет Первой лиги.

Также в воскресенье тульский « » примет «Аланию», « » – « ».

В понедельник махачкалинское « » встретится на выезде с «Черноморцем».

Во вторник «Родина» будет противостоять « ».

лига

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги