Первая лига. «Акрон» в гостях у «КАМАЗа», «Арсенал» примет «Аланию», «Торпедо» против «Химок»
«Акрон» сыграет в гостях с «КАМАЗом» в 30-м туре Мелбет Первой лиги.
Также в воскресенье тульский «Арсенал» примет «Аланию», «Торпедо» – «Химки».
В понедельник махачкалинское «Динамо» встретится на выезде с «Черноморцем».
Во вторник «Родина» будет противостоять «Тюмени».
Первая лига
30-й тур
- Дата проведения
- 28 апреля, 09.00, «стадион Центральный Красноярск»
- Дата проведения
- 28 апреля, 14.00, «Шинник»
- Дата проведения
- 28 апреля, 17.00, «стадион КАМАЗ»
- Дата проведения
- 28 апреля, 17.00, «Roshchino Arena»
- Дата проведения
- 28 апреля, 17.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 28 апреля, 18.00, «Лужники»
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.00, «стадион Кубань»
- Дата проведения
- 29 апреля, 17.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 30 апреля, 15.00, «Малая спортивная арена Локомотив»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.