Первая лига. «Акрон» в гостях у «КАМАЗа», «Арсенал» примет «Аланию», «Торпедо» против «Химок»

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«Акрон» сыграет в гостях с «КАМАЗом» в 30-м туре Мелбет Первой лиги.

Также в воскресенье тульский «Арсенал» примет «Аланию», «Торпедо» – «Химки».

В понедельник махачкалинское «Динамо» встретится на выезде с «Черноморцем».

Во вторник «Родина» будет противостоять «Тюмени».

Первая лига

30-й тур

Енисей – Волгарь
Дата проведения
28 апреля, 09.00, «стадион Центральный Красноярск»
Онлайн матча

 

Шинник – Сокол
Дата проведения
28 апреля, 14.00, «Шинник»
Онлайн матча

 

КАМАЗ – Акрон
Дата проведения
28 апреля, 17.00, «стадион КАМАЗ»
Онлайн матча

 

Ленинградец – СКА Хабаровск
Дата проведения
28 апреля, 17.00, «Roshchino Arena»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – Алания
Дата проведения
28 апреля, 17.00, «Арсенал»
Онлайн матча

 

Торпедо – Химки
Дата проведения
28 апреля, 18.00, «Лужники»
Онлайн матча

 

Кубань – Нефтехимик
Дата проведения
28 апреля, 19.00, «стадион Кубань»
Онлайн матча

 

Черноморец – Динамо Махачкала
Дата проведения
29 апреля, 17.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Родина – Тюмень
Дата проведения
30 апреля, 15.00, «Малая спортивная арена Локомотив»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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