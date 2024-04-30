Левандовски о 4:2 с «Валенсией»: «Мы – «Барса», если нам забивают, мы должны забить больше. Хорошо сыграли и уже можем думать о «Жироне»

Теги Барселона Валенсия Ла Лига Роберт Левандовски Жирона Футбол

Роберт Левандовски дал комментарий после игры с «Валенсией».

«Барселона» обыграла «Валенсию» (4:2) в матче 33-го тура Ла Лиги. 35-летний форвард каталонского клуба отметился хет-триком в этой игре. 

«Было нелегко, в первом тайме у нас не было пространства в атаке. Важно то, что мы – «Барса», если нам забивают голы, мы должны забивать больше. Мы – ФК «Барселона».

Мы знали, что во втором тайме нам нужно играть быстрее, проявлять терпение. Мы должны были находиться рядом с воротами, чтобы искать последний пас и свободное пространство. [Заработали ] 3 очка и забили 4 гола. Мы сыграли хорошо и уже можем думать о «Жироне» на следующей неделе», – сказал форвард «Барселоны».

В следующем туре «Барса» в гостях сыграет против «Жироны». Матч состоится 4 мая. 

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3 комментария
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Роберт это для всех так, такие правила:кто больше забьёт в ворота соперника тот и победил.
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Левандовски:"Мы- Барса,если нам забивают ,мы подключаем Бенгоэчеа"
перестань плакать 🥺
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