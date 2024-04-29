Президент «Урала» об 1:1 с «Рубином»: «Судейство было великолепным, я поблагодарил арбитра. Последние игры нас судят хорошо. Но когда великий Кукуян выходит что‑то делать – этого не понимаю»

Теги Рубин премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Виктор Гончаренко Евгений Буланов Матч ТВ Павел Кукуян Футбол

Григорий Иванов положительно оценил работу арбитра в матче с «Рубином».

Матч 26-го тура Мир РПЛ между «Рубином» и «Уралом» завершился ничьей со счетом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым. 

«Я поблагодарил судью, не сказал плохого слова. Мне показалось, что судил нормально. Но без ошибок не бывает, и футболисты с двух метров не забивают. Мне футболист говорил, что первый хотел «нарисовать» штрафной, а судья не купился.

Судейство было великолепным. Да, Виктор Михайлович нервничал, он тренер. Если бы так нас всегда судили… Последние игры нас судят хорошо, даже когда мы проигрываем.

Но когда выходит великий судья Кукуян и начинает что‑то делать, я этого не понимаю. Сегодня, в Сочи – везде было хорошее судейство, я доволен», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

Ранее глава «Урала» раскритиковал работу арбитра Павла Кукуяна на матче с «Крыльями» (1:2). 

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2 комментария
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Он Кукуяна не понимает, а многим непонятно как отморозок 90х возглавляет клуб, надеюсь по итогу в пердив скатитесь
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Он явно Казанцева на свои игры выпрашивает
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