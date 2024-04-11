Ледяхов раскритиковал трансферную политику «Спартака»: «Только Бабич неплохо выглядит. У «Зенита» все выходят в составе и неплохо смотрятся»

Теги Спартак Зенит Игорь Ледяхов первенство молодежных команд Россия Тео Бонгонда Срджан Бабич Олег Рябчук Футбол

Игорь Ледяхов раскритиковал трансферную политику «Спартака».

«Только центральный защитник Бабич неплохо выглядит. А кто еще играет? Больше никто. Бонгонда этот приехал, пару игр блеснул и пропал, на замену выходит. Непонятно, зачем брали Рябчука, если человек вообще не играет.

А «Зенит» кого бы ни брал, все выходят в составе и неплохо смотрятся, делают разницу. У «Спартака» никто этой разницы не делает», — сказал экс-игрок «Спартака».

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8 комментариев
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Ответ </c/>
менять нужно состав Спартака, а не тренера, который пытается выжать максимум...
Вот здесь не соглашусь, все трансферы были тренерскими. На кой нужен был Медина не понимаю. А постоянные "воспитательные" усаживания на лавку не надоедают только Абаскалю, не знаю в какой форме должен быть Рябчук чтобы постоянно играл Хлусевич
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Дуарте хорошо играет в паре с Бабичем, защита с ними стала стабильнее, не просто так не дали забить Зениту на домашнем стадионе впервые за долгое время, Динамо не дали с игры забить ...
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В принципе, можно было и не привозить этих дорогих легионеров, всех этих рябчуков и бонгонд...
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Бонгонда в последних матчах смотрелся неплохо, выходя на замену обостряет, хотя и явно провалил середину сезона. Рябчук ни в одном матче не выглядел хуже нынешнего Хлусевича. С Сержантом понятно, добавил обороне стабильности. Один Медина не понятно зачем был куплен, да ещё и играет в последнее время постоянно. Смущает идея фикс покупать только левоногих, именно этот фактор стал главным при трансферам )
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Ну да, конечно, Ахметов с Изидором разницу делают...
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Что они себя всё время с "Зенитом" сравнивают? Им же до "Зенита" во всех смыслах, как до Луны раком.
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