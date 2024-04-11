Ледяхов раскритиковал трансферную политику «Спартака»: «Только Бабич неплохо выглядит. У «Зенита» все выходят в составе и неплохо смотрятся»

Игорь Ледяхов раскритиковал трансферную политику «Спартака».

«Только центральный защитник Бабич неплохо выглядит. А кто еще играет? Больше никто. Бонгонда этот приехал, пару игр блеснул и пропал, на замену выходит. Непонятно, зачем брали Рябчука, если человек вообще не играет.

А «Зенит» кого бы ни брал, все выходят в составе и неплохо смотрятся, делают разницу. У «Спартака» никто этой разницы не делает», — сказал экс-игрок «Спартака».