Игорь Ледяхов: «Зенит» работает профессиональнее «Спартака» в плане спортивного менеджмента»

Теги Спартак Зенит Игорь Ледяхов премьер-лига Россия Манфред Угальде Педро дос Сантос Футбол

Игорь Ледяхов сравнил работу менеджмента «Спартака» и «Зенита».

– «Зенит» берет за 7 млн евро вундеркинда Педро, которого явно можно выгодно перепродать, а «Спартак» – почти вдвое дороже Угальде. В чем логика?

– Это показатель работы менеджмента в двух клубах. «Зенит» покупает качественных футболистов и потом выгодно их перепродает. У «Спартака» я за последнее время таких историй не помню.

Считаю, что за 13 млн, которые отдали за Угальде, можно взять более качественного футболиста. Очевидно, что в плане спортивного менеджмента «Зенит» работает более профессионально.

– Аргументы о том, что у «Зенита» есть деньги, а у «Спартака» – нет, в данном случае несостоятельны?

– Абсолютно. «Спартак» не намного отстает от «Зенита» в экономическом плане. Вопрос к компетенции людей, которые выстраивают работу спортивного блока. Пока это у Питера лучше получается, – сказал экс-игрок «Спартака». 

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11 комментариев
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Ледяхов что ли с борщевой терапии слез, я не пойму)) всем же известно, что Зенит побеждает только потому что скупает всех лучших футболистов в РПЛ у конкурентов и благодаря нереальному админ ресурсу)) о чем он вообще, какой профессионализм xDDDDDDD
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Верно все изложил. Это как сравнивать цирк и театр
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Ответ igls54
Верно все изложил. Это как сравнивать цирк и театр
Ну, знаете, в цирке тоже должен быть порядок, иначе лев может голову откусить.

Ну а что касается мнения Ледяхова, то все по факту, с ним сложно не согласиться.
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Ответ Дмитрий9779
Канчельскис правильно тоже сказал,что потребуется 3-4 года чтобы разгрести нефутбольное в КБ и наладить процесс. Такое впечатление,что для Лукойла Спартак как нагрузка.Как в СССР, к набору с копченой колбасой салат из морской капусты.
естественно нагрузка, впрочем, как и для всех крупных компаний клубы, что они финансируют, просто кто-то тратит деньги с умом, а кто-то спартак
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Ответ Spartakus1984
Конечно профессиональние у них каждый игрок под 15 млн + стоимостью.
Не надоела эта мантра? Даже не хочется тыкать в очередной раз во всяких Тилях и Педрош. Но со вторым бюджетом в лиге занимать десятые места и одно чемпионство за 20 лет это надо иметь управленческий талант
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Канчельскис правильно тоже сказал,что потребуется 3-4 года чтобы разгрести нефутбольное в КБ и наладить процесс.
Такое впечатление,что для Лукойла Спартак как нагрузка.Как в СССР, к набору с копченой колбасой салат из морской капусты.
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Конечно профессиональние у них каждый игрок под 15 млн + стоимостью.
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Профессиональней в плане менеджмента работает даже Факел, а Спартак это дно уже 25 лет
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Вот это резонансная новость, о которой раньше никто не говорил…. Какого же ума жили великий человек…
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"Спартак" ненамного отстаёт от зенита в экономическом плане..."

Ну да, совсем "ненамного" - разика так в два)
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