Игорь Ледяхов: «Зенит» работает профессиональнее «Спартака» в плане спортивного менеджмента»
Игорь Ледяхов сравнил работу менеджмента «Спартака» и «Зенита».
– «Зенит» берет за 7 млн евро вундеркинда Педро, которого явно можно выгодно перепродать, а «Спартак» – почти вдвое дороже Угальде. В чем логика?
– Это показатель работы менеджмента в двух клубах. «Зенит» покупает качественных футболистов и потом выгодно их перепродает. У «Спартака» я за последнее время таких историй не помню.
Считаю, что за 13 млн, которые отдали за Угальде, можно взять более качественного футболиста. Очевидно, что в плане спортивного менеджмента «Зенит» работает более профессионально.
– Аргументы о том, что у «Зенита» есть деньги, а у «Спартака» – нет, в данном случае несостоятельны?
– Абсолютно. «Спартак» не намного отстает от «Зенита» в экономическом плане. Вопрос к компетенции людей, которые выстраивают работу спортивного блока. Пока это у Питера лучше получается, – сказал экс-игрок «Спартака».
Ну а что касается мнения Ледяхова, то все по факту, с ним сложно не согласиться.
Такое впечатление,что для Лукойла Спартак как нагрузка.Как в СССР, к набору с копченой колбасой салат из морской капусты.
Ну да, совсем "ненамного" - разика так в два)