Бавария – Реал Мадрид где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 30 апреля
Во вторник, 30 апреля, сыграют Бавария и Реал Мадрид в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бавария – Реал Мадрид
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Лига чемпионов УЕФА: все новости
Последние матчи Бавария
- Бавария – Айнтрахт Ф : 2 – 1
- Унион – Бавария : 1 – 5
- Бавария – Арсенал : 1 – 0
- Бавария – Кельн : 2 – 0
- Арсенал – Бавария : 2 – 2
Последние матчи Реал Мадрид
- Реал Сосьедад – Реал Мадрид : 0 – 1
- Реал Мадрид – Барселона : 3 – 2
- Манчестер Сити – Реал Мадрид : 1 – 1
- Мальорка – Реал Мадрид : 0 – 1
- Реал Мадрид – Манчестер Сити : 3 – 3
Прогноз на матч Бавария – Реал
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