Бавария – Реал Мадрид где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 30 апреля

Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Во вторник, 30 апреля, сыграют Бавария и Реал Мадрид в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

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Во сколько играют Бавария – Реал Мадрид

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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