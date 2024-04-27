Бавария – Реал Мадрид где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 30 апреля

Во вторник, 30 апреля, сыграют Бавария и Реал Мадрид в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Бавария – Реал Мадрид

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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