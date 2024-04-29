«Лестер» в 8-й раз выиграл Чемпионшип, обойдя «Ман Сити» – у «горожан» 7 титулов. Команда вернулась в АПЛ ранее

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Энцо Мареска Лидс Престон Лестер Ипсвич чемпионшип Джейми Варди Футбол

«Лестер» выиграл Чемпионшип за тур до конца сезона.

Команда под руководством Энцо Марески на выезде обыграла «Престон» (3:0) в матче 45-го тура Чемпионшипа и обеспечила себе 1-е место в турнирной таблице. 

Идущий на 3-м месте «Ипсвич» потерял шансы догнать лидера. Занимающий второе место «Лидс» ранее лишился шансов обойти «лис».

«Лестер» набрал 97 очков и проведет еще один матч – дома против «Блэкберна». Отметим, что лучший бомбардир команды в турнире – 37-летний Джейми Варди, забивший 18 голов.

Ранее «Лестер» уже гарантировал себе возвращение в АПЛ через год после вылета: команда покинула высший английский дивизион по окончании сезона-2022/23, заняв 18-е место.

«Лестер» в 8-й раз выиграл Чемпионшип, обойдя «Ман Сити», в активе которого 7 титулов.

Отметим, что четвертый сезон подряд Чемпионшип выигрывает команда, вылетевшая из АПЛ в предыдущем сезоне.

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17 комментариев
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Заголовок бомба) Так современный МС никто не унижал
+63
-3
+60
У Ман Сити будет отличный шанс догнать Лестер, когда рассмотрят их 115 нарушений.
+35
-7
+28
Варди вообще топ, учитывая что либо выходил на замену, либо его меняли на минуте 60й:) КПД просто феноменальное и это в 37 лет!:)👍👀
+15
-6
+9
Лестер - отличный клуб, удачи им.
+5
0
+5
Ответ Wes Wes Morgan
У Ман Сити будет отличный шанс догнать Лестер, когда рассмотрят их 115 нарушений.
Не-а, клубы шипа как и лиг 2 и 3 уже сказали что будут против увеличения числа команд в этих лигах вне правил вылета/подъема :)))
+5
-1
+4
Если бы за финансовые махинации наказывали, у мансити был бы шанс оторваться от Лестера
+3
-1
+2
Лестер команда с невероятной историей, выиграл сильнейший Апл в эпоху МЮ Сити Челси Ливерпуля, пережили грандиозный триумф, спустя пару лет пережили гибель владельца команды на родном стадионе, ещё через несколько лет покинули высшую лигу, а сейчас вернулись в элиту. Надеюсь закрепятся в топ6 АПЛ
+2
0
+2
год примерно от 80 до 81 а может и раньше. вот честно не хочу гуглить. мы в ДЮСШ по футболу делммся на квадраты.. кто то ща Ипсивич. кто то за АЗ. . детство золотое)
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Пеп срочно выводит МС в Чемпионшип, чтобы восстановить справедливость!!!
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Куда тут Арсеналу с 0 титулами тягаться с Ман Сити
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Ответ андрэ
Заголовок бомба) Так современный МС никто не унижал
Ну так МС играет 14 игроков+АВАР
+7
-7
0
Ответ Гаврила Ардалионович
Лестер - отличный клуб, удачи им.
Дальше хотелось бы Ипсвич !
Трактористы ещё в прошлом году выиграли Первую Лигу и теперь имеют все шансы сразу же запрыгнуть в АПЛ !
Это было бы настоящее чудо
+1
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Ответ OldRedWhite
Дальше хотелось бы Ипсвич ! Трактористы ещё в прошлом году выиграли Первую Лигу и теперь имеют все шансы сразу же запрыгнуть в АПЛ ! Это было бы настоящее чудо
Ипсвич это примерно Лутон. Не надо таких в вышку.
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