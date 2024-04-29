«Лестер» в 8-й раз выиграл Чемпионшип, обойдя «Ман Сити» – у «горожан» 7 титулов. Команда вернулась в АПЛ ранее
«Лестер» выиграл Чемпионшип за тур до конца сезона.
Команда под руководством Энцо Марески на выезде обыграла «Престон» (3:0) в матче 45-го тура Чемпионшипа и обеспечила себе 1-е место в турнирной таблице.
Идущий на 3-м месте «Ипсвич» потерял шансы догнать лидера. Занимающий второе место «Лидс» ранее лишился шансов обойти «лис».
«Лестер» набрал 97 очков и проведет еще один матч – дома против «Блэкберна». Отметим, что лучший бомбардир команды в турнире – 37-летний Джейми Варди, забивший 18 голов.
Ранее «Лестер» уже гарантировал себе возвращение в АПЛ через год после вылета: команда покинула высший английский дивизион по окончании сезона-2022/23, заняв 18-е место.
«Лестер» в 8-й раз выиграл Чемпионшип, обойдя «Ман Сити», в активе которого 7 титулов.
Отметим, что четвертый сезон подряд Чемпионшип выигрывает команда, вылетевшая из АПЛ в предыдущем сезоне.
Трактористы ещё в прошлом году выиграли Первую Лигу и теперь имеют все шансы сразу же запрыгнуть в АПЛ !
Это было бы настоящее чудо