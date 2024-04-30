Дюков об уровне РПЛ: «Падения точно нет. Я вижу большое количество интересных игроков и матчей. С точки зрения динамики наш футбол прогрессирует»
Александр Дюков высказался о текущем уровне Мир РПЛ.
«Не считаю, что произошло снижение уровня лиги и клубов. Чтобы делать выводы, нужно сравнивать наши команды с соперниками из других стран в международных турнирах.
Тем не менее, наши команды проводят товарищеские матчи с клубами из других стран, эти игры показывают, что наши команды по-прежнему конкурентоспособны.
Падения точно не произошло. То, что я вижу в РПЛ – большое количество интересных игроков, интересных матчей. С точки зрения динамики, интенсивности наш футбол прогрессирует», – сказал президент РФС.
Уровень растет, даже интрига возрождается, правда футбол как во дворе😏
- Санкции нам только на пользу
- Весь мир с нами
- Все цели поражены
- В военкоматах очереди добровольцев
- Доллар скоро исчезнет
... и прочие замечательные истории, озвучиваемые начальством.