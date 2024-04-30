Дюков об уровне РПЛ: «Падения точно нет. Я вижу большое количество интересных игроков и матчей. С точки зрения динамики наш футбол прогрессирует»

Теги премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) РФС Александр Дюков Футбол

Александр Дюков высказался о текущем уровне Мир РПЛ.

«Не считаю, что произошло снижение уровня лиги и клубов. Чтобы делать выводы, нужно сравнивать наши команды с соперниками из других стран в международных турнирах.

Тем не менее, наши команды проводят товарищеские матчи с клубами из других стран, эти игры показывают, что наши команды по-прежнему конкурентоспособны.

Падения точно не произошло. То, что я вижу в РПЛ – большое количество интересных игроков, интересных матчей. С точки зрения динамики, интенсивности наш футбол прогрессирует», – сказал президент РФС.

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19 комментариев
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Начинай свой день с позитивных новостей, как говориться. Если б не бан, уже б в поп--5 вошли. Да,я уже дябнул. Вместе с Дюковым.
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Тут не поймешь: то ли Дюков врёт как стандартный чинуша, который не может признать, что работа по сути провалена и положительных результатов нет, то ли он действительно верит в то, что говорит, занимаясь самообманом и самовнушением. А, скорее всего, имеет место быть и первое, и второе.
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Ответ Михон Мясной
Комментарий удален модератором
Недавно один выдал, плохо, что курить нельзя, когда в ресторане отдыхаешь. Надо меньше запретами увлекаться😏
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да, стали более лучше играть)
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Матчи динамичны, интенсивны. Так-то да, но брак в передачах, навесы за ворота, линия офсайда превращается в кривую, удары один из пяти в створ, вратари привозят и это ещё без догов и размена очками.
Уровень растет, даже интрига возрождается, правда футбол как во дворе😏
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Ответ Заборостроитель
Матчи динамичны, интенсивны. Так-то да, но брак в передачах, навесы за ворота, линия офсайда превращается в кривую, удары один из пяти в створ, вратари привозят и это ещё без догов и размена очками. Уровень растет, даже интрига возрождается, правда футбол как во дворе😏
Даже топовые игры скукота, Зенит не хочет, остальные не могут. В матче Ростова и Спартака включил глянуть и обалдел, пока смотрел мяч ни разу на газон не положили. С одной стороны поля на другую лупят и лупят. Отвратительно просто.
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Очередной отрицательный взлёт
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Да им просто сверху приказано заниматься хвалежкой несмотря ни на что. Так сказать, делать хорошую мину при плохой игре. Этим сейчас и власти занимаются. Даже если какая-нибудь чума свирепствовать начнет, будет "все хорошо, прекрасная маркиза". Нечему удивляться.
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Ответ Vankouver
Тут не поймешь: то ли Дюков врёт как стандартный чинуша, который не может признать, что работа по сути провалена и положительных результатов нет, то ли он действительно верит в то, что говорит, занимаясь самообманом и самовнушением. А, скорее всего, имеет место быть и первое, и второе.
он дичь несет
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Спросить у директора как он оценивает работу предприятия и услышать правду? Так не бывает 🙃
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- Наш футбол прогрессирует
- Санкции нам только на пользу
- Весь мир с нами
- Все цели поражены
- В военкоматах очереди добровольцев
- Доллар скоро исчезнет
... и прочие замечательные истории, озвучиваемые начальством.
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Ответ Vankouver
Тут не поймешь: то ли Дюков врёт как стандартный чинуша, который не может признать, что работа по сути провалена и положительных результатов нет, то ли он действительно верит в то, что говорит, занимаясь самообманом и самовнушением. А, скорее всего, имеет место быть и первое, и второе.
Да, и то и другое. Не забывайте, товарисч на работе.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Начинай свой день с позитивных новостей, как говориться. Если б не бан, уже б в поп--5 вошли. Да,я уже дябнул. Вместе с Дюковым.
Вот так же до из делись до 75 миллионов активных физкультурников .
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Уровень команд выровнился (ухудшился) и стало смотреть поэтому и интереснее. Условный Шеффилд из подвала АПЛ наверное был бы тут претендентом на золото
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Он не деградирует, он отрицательно прогрессирует!
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чего?куда прогрессирует...вы о чем ?
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Ну как это нету падения ,зачем так говорит ,Он же сам прекрасно видет деградацию !
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