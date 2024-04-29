Левандовски забил впервые за 7 матчей – «Валенсии». Гол форварда «Барселоны» проверяли из-за возможного офсайда у Фермина

Роберт Левандовски забил впервые за 7 матчей.

Нападающий «Барселоны» головой замкнул навес хавбека Илкая Гюндогана на 49-й минуте матча 33-го тура .

Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа, проконсультировавшись с видеоассистентом по поводу возможного нахождения хавбека Фермина Лопеса в положении вне игры, принял решение засчитать гол.

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports

В последний раз до этого дня забивал 17 марта – «Атлетико» (3:0). С тех пор он провел шесть матчей без голов в составе «Барселоны» и сборной .

Подробно со статистикой лучшего бомбардира «блауграны» можно ознакомиться здесь.