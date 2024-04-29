Мамардашвили получил красную в матче с «Барселоной». Вратарь «Валенсии» сыграл рукой вне штрафной

Голкипер «Валенсии» получил красную карточку в матче с «Барселоной» в Ла Лиге.

На 2-й добавленной к первому тайму минуте неудачно обработал мяч после передачи защитника. Вингер «блауграны» , совершив перехват, попытался обыграть выбежавшего за пределы штрафной площади грузина и попал ему в левую руку.

Главный судья де Бургос Бенгоэчеа сперва позволил продолжить игру, но затем остановил ее, проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и принял решение удалить вратаря «Валенсии». Главному тренеру Рубену Барахе пришлось выпустить голкипера вместо полузащитника .

Изображение: кадр из трансляции ESPN