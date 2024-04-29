Мамардашвили получил красную в матче с «Барселоной». Вратарь «Валенсии» сыграл рукой вне штрафной
Голкипер «Валенсии» получил красную карточку в матче с «Барселоной» в Ла Лиге.
На 2-й добавленной к первому тайму минуте Георгий Мамардашвили неудачно обработал мяч после передачи защитника. Вингер «блауграны» Ламин Ямаль, совершив перехват, попытался обыграть выбежавшего за пределы штрафной площади грузина и попал ему в левую руку.
Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа сперва позволил продолжить игру, но затем остановил ее, проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и принял решение удалить вратаря «Валенсии». Главному тренеру Рубену Барахе пришлось выпустить голкипера Жауме Доменека вместо полузащитника Андре Рибейру Алмейды.
Изображение: кадр из трансляции ESPN
Это как всех болельщиков Барсы обобщать под одну гребенку с Ригобером
Видимо, судья, по их мнению, должен был удалить Ямаля в этом моменте )
И нигде в моей комментарии нет слов «все болельщики Реала», которые вы мне хотите приписать )
Вратарь увеличивает площадь своего тела как раз за счет движения рукой )
Вратари и так единственные на поле, кто в принципе может брать легально мяч в руки в игровое время, а тут играет рукой за пределами штрафной )