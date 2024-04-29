Мамардашвили получил красную в матче с «Барселоной». Вратарь «Валенсии» сыграл рукой вне штрафной

Теги Барселона Валенсия Ла Лига судьи видеоповторы Жауме Доменек Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Андре Рибейру Алмейда Георгий Мамардашвили Ламин Ямаль Футбол

Голкипер «Валенсии» получил красную карточку в матче с «Барселоной» в Ла Лиге.

На 2-й добавленной к первому тайму минуте Георгий Мамардашвили неудачно обработал мяч после передачи защитника. Вингер «блауграны» Ламин Ямаль, совершив перехват, попытался обыграть выбежавшего за пределы штрафной площади грузина и попал ему в левую руку.

Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа сперва позволил продолжить игру, но затем остановил ее, проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и принял решение удалить вратаря «Валенсии». Главному тренеру Рубену Барахе пришлось выпустить голкипера Жауме Доменека вместо полузащитника Андре Рибейру Алмейды.

Изображение: кадр из трансляции ESPN

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37 комментариев
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Ответ Кирилл
То, как болельщики Реала на матчевой ветке после удаления Мамардашвили начали говорить про «купленного судью» - это сильно очень ) Видимо, судья, по их мнению, должен был удалить Ямаля в этом моменте )
Цитировать пару провокаторов и обобщать всех болельщиков - очень умно.

Это как всех болельщиков Барсы обобщать под одну гребенку с Ригобером
+44
-13
+31
То, как болельщики Реала на матчевой ветке после удаления Мамардашвили начали говорить про «купленного судью» - это сильно очень )

Видимо, судья, по их мнению, должен был удалить Ямаля в этом моменте )
+63
-48
+15
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
Когда Барселона выигрывала у Реала 6:2 и 5:0, кто был кротом Барселоны по твоей логике ?
+21
-9
+12
Ответ angry horse
Комментарий скрыт
Ты то точно знаешь.
+12
-3
+9
Что в этом матче еще будет ?
+6
-2
+4
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Негрейра
Понятно! Троль.
+4
0
+4
Ответ Полный адекват
Цитировать пару провокаторов и обобщать всех болельщиков - очень умно. Это как всех болельщиков Барсы обобщать под одну гребенку с Ригобером
Я написал про болельщиков Реала, которые отписывались на ветке, а не про всех, и специально написал в комментарии именно про «матчевую ветку» - разница абсолютно существенная, на мой взгляд )

И нигде в моей комментарии нет слов «все болельщики Реала», которые вы мне хотите приписать )
+19
-16
+3
Ответ Эрнандес Эрнандес
Ждем интервью Хави после матча 😁
Ты так лучше к урокам в школе готовился бы
+5
-2
+3
Ответ BADman
Рука неумышленная а карточка красная 🤣
Правила иди учи
+3
0
+3
Ответ BADman
Рука неумышленная а карточка красная 🤣
«Рука неумышленная» ?)
Вратарь увеличивает площадь своего тела как раз за счет движения рукой )

Вратари и так единственные на поле, кто в принципе может брать легально мяч в руки в игровое время, а тут играет рукой за пределами штрафной )
+3
0
+3
Ответ Иван Петров
Пора шашлык жарить Чабурекшвили
Осторожно! Троль
+3
0
+3
Ответ Кирилл
То, как болельщики Реала на матчевой ветке после удаления Мамардашвили начали говорить про «купленного судью» - это сильно очень ) Видимо, судья, по их мнению, должен был удалить Ямаля в этом моменте )
типа болелы Реала в панике начали бояться, что Барселона 11 очков отыграет за 5 туров?
+2
0
+2
Ответ Egobrain
Бревно, как так простой мяч отработать
Это так называемое бревно принесло Валенсии немало очков ! ))
+3
-1
+2
Ответ Кирилл
Я написал про болельщиков Реала, которые отписывались на ветке, а не про всех, и специально написал в комментарии именно про «матчевую ветку» - разница абсолютно существенная, на мой взгляд ) И нигде в моей комментарии нет слов «все болельщики Реала», которые вы мне хотите приписать )
Цитировать что-то с матчевой ветке, верх 🤡
+1
-1
0
Ответ OldRedWhite
Это так называемое бревно принесло Валенсии немало очков ! ))
Что не мешает ему быть бревном. Так обрабатывать мяч нельзя
0
0
0
Ответ Эрнандес Эрнандес
Вам не стыдно после такого писать про судейство? Барса проигрывает… не попадет в Суперкубок. Но тут же удаление 😁
Должно быть стыдно за правильное решение судьи?
+2
-2
0
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