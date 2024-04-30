Олег Тактаров: «Психологию личности я чувствую не хуже Гвардиолы – из меня мог бы получиться футбольный тренер. Команды под моим руководством всегда выигрывали, даже будучи слабее»
Олег Тактаров посетил матч «Сочи» против «Факела» на стадионе «Фишт».
Команды сыграли вничью (0:0) в рамках 26-го тура Мир РПЛ.
«Думаю, из меня мог бы получиться футбольный тренер. Команды, которые играли под моим руководством, даже будучи слабее, всегда выигрывали. Помимо футбольной тактики, у меня еще есть психология. Психологию отдельно взятой личности я чувствую не хуже, чем Гвардиола.
У «Сочи» было море шансов, но не нашлось игрока, готового реализовывать моменты. Такого, каким был Джейми Варди в чемпионский сезон в «Лестере». Он забивал гол почти после каждого удара по мячу. Больше у него таких сезонов не было», – отметил боец ММА и киноактер.
Тактаров о Гуарирапе из «Сочи»: «Выпендривался, махал руками как звезда, а с мячом ничего не мог сделать. Ему нужно темную устроить в раздевалке и надавать по башке»