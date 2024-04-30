Олег Тактаров: «Психологию личности я чувствую не хуже Гвардиолы – из меня мог бы получиться футбольный тренер. Команды под моим руководством всегда выигрывали, даже будучи слабее»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Лестер Факел Олег Тактаров Джейми Варди Сочи Футбол

Олег Тактаров посетил матч «Сочи» против «Факела» на стадионе «Фишт».

Команды сыграли вничью (0:0) в рамках 26-го тура Мир РПЛ.

«Думаю, из меня мог бы получиться футбольный тренер. Команды, которые играли под моим руководством, даже будучи слабее, всегда выигрывали. Помимо футбольной тактики, у меня еще есть психология. Психологию отдельно взятой личности я чувствую не хуже, чем Гвардиола.

У «Сочи» было море шансов, но не нашлось игрока, готового реализовывать моменты. Такого, каким был Джейми Варди в чемпионский сезон в «Лестере». Он забивал гол почти после каждого удара по мячу. Больше у него таких сезонов не было», – отметил боец ММА и киноактер.

Тактаров о Гуарирапе из «Сочи»: «Выпендривался, махал руками как звезда, а с мячом ничего не мог сделать. Ему нужно темную устроить в раздевалке и надавать по башке»

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8 комментариев
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В Спартак этого господина, тандемом с Царем! Один психолог, второй чеканить научит!
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Сначала и.о Спартака сравнил себя с Анчелотти, теперь нн тренер из Сочи будет сравнивать себя с Гвардиолой....
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Гвардиола: "Зато я неприкрытым самохвальством, в отличие от Тактарова, не занимаюсь" :)
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абырвалг разбушевался...
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Вам бы чувство такта не помешало бы, а не тактика, гражданин ТАКТаров!
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Добро пожаловать в Спартак.
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Олег видимо резко завязал с алкоголем)
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Ответ Snafu
В Спартак этого господина, тандемом с Царем! Один психолог, второй чеканить научит!
А вместе два пcиxа чекaнутыx. )
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