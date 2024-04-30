Вахания о 4 голах Роналдо за «Ростов» в апреле: «Кормилец наш, приносит очки. Мне нравится любое его празднование»

Теги Ростов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Илья Вахания Роналдо дос Сантос Футбол

Илья Вахания назвал вингера Роналдо дос Сантоса кормильцем «Ростова».

Полузащитник «Ростова» сравнял счет в игре с «Оренбургом» (2:1) в 26-м туре Мир РПЛ.

В апреле бразилец также отличился в играх с «Сочи», «Факелом», «Уралом». В последних двух случаях на его счету победные мячи.

– У Роналдо четыре гола в апреле. Что в команде про него думают?

– Все счастливы. Кормилец наш, приносит нам очки.

– После гола «Оренбургу» он чуть ли не впервые отметил гол не в стиле Криштиану...

– Мне нравится любое его празднование. Главное, чтобы он забивал! – сказал защитник ростовчан. 

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2 комментария
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Не пускайте его к проституткам, проверьте колени и не кормите после 6 вечера.
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Какой хороший трансфер вышел, или это уже фамилия не дает плохо играть)
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