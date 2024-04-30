Вахания о 4 голах Роналдо за «Ростов» в апреле: «Кормилец наш, приносит очки. Мне нравится любое его празднование»

Илья Вахания назвал вингера Роналдо дос Сантоса кормильцем «Ростова».

Полузащитник « » сравнял счет в игре с «Оренбургом» (2:1) в 26-м туре Мир .

В апреле бразилец также отличился в играх с «Сочи», «Факелом», «Уралом». В последних двух случаях на его счету победные мячи.

– У Роналдо четыре гола в апреле. Что в команде про него думают?

– Все счастливы. Кормилец наш, приносит нам очки.

– После гола «Оренбургу» он чуть ли не впервые отметил гол не в стиле Криштиану...

– Мне нравится любое его празднование. Главное, чтобы он забивал! – сказал защитник ростовчан.