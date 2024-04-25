Крылья Советов – Краснодар где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 29 апреля

В понедельник, 29 апреля, сыграют Крылья Советов и Краснодар в 26 туре РПЛ 2023/2024.

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰

Игра пройдет на стадионе «Самара-Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Крылья Советов – Краснодар

Начало матча запланировано на 13:00 по московскому времени.

Крылья Советов: все новости

Краснодар: все новости

РПЛ 2023/2024: все новости

Последние матчи Крылья Советов

Последние матчи Краснодар

Прогноз на матч Крылья Советов – Краснодар

💰 Угадывайте счет матчей и получайте бонусы ➡➡➡