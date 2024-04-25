Крылья Советов – Краснодар где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 29 апреля
В понедельник, 29 апреля, сыграют Крылья Советов и Краснодар в 26 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Самара-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Крылья Советов – Краснодар
- Начало матча запланировано на 13:00 по московскому времени.
Последние матчи Крылья Советов
- Факел – Крылья Советов : 0 – 1
- Балтика – Крылья Советов : 2 – 1
- Крылья Советов – Рубин : 2 – 0
- Урал – Крылья Советов : 1 – 2
- Крылья Советов – Зенит : 1 – 1
Последние матчи Краснодар
- Краснодар – Балтика : 3 – 2
- Краснодар – Факел : 2 – 0
- Краснодар – Зенит : 1 – 2
- Пари НН – Краснодар : 3 – 4
- Локомотив – Краснодар : 1 – 1
Прогноз на матч Крылья Советов – Краснодар
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