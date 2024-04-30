Хави о том, что передумал уходить из «Барсы»: «Ситуация изменилась. Каталонцы очень эмоциональны. Иногда у нас все получается, иногда мы все разрушаем»

Хави рассказал о том, почему передумал уходить из «Барселоны».

В январе специалист объявил о том, что уйдет из клуба после завершения текущего сезона. В апреле стало известно, что он решил остаться.

«Я чувствую себя очень хорошо. В январе я почувствовал, что несу ответственность за происходящее. Сейчас ситуация изменилась, именно поэтому я поговорил с президентом [ ].

«Барса» прежде всего. Каталонцы и болельщики клуба очень эмоциональны. Иногда у нас все получается, иногда мы все разрушаем.

Я почувствовал поддержку со стороны клуба, и игроков», – сказал главный тренер «Барселоны».