Хави о том, что передумал уходить из «Барсы»: «Ситуация изменилась. Каталонцы очень эмоциональны. Иногда у нас все получается, иногда мы все разрушаем»
Хави рассказал о том, почему передумал уходить из «Барселоны».
В январе специалист объявил о том, что уйдет из клуба после завершения текущего сезона. В апреле стало известно, что он решил остаться.
«Я чувствую себя очень хорошо. В январе я почувствовал, что несу ответственность за происходящее. Сейчас ситуация изменилась, именно поэтому я поговорил с президентом [Жоаном Лапортой].
«Барса» прежде всего. Каталонцы и болельщики клуба очень эмоциональны. Иногда у нас все получается, иногда мы все разрушаем.
Я почувствовал поддержку со стороны клуба, Деку и игроков», – сказал главный тренер «Барселоны».
Тогда Барса играла еще в ЛЧ, а сейчас нет
Тогда Барса имела шансы на трофей, сейчас нет
😁
Кстати после такого позорного судейства, Хави не сказал ни слова. Обычно он комментирует все, но только когда Барса теряет очки.
Как только Барса побеждает, Хави забывает про судейство)
Хави очень противный человек если честно. Без обид настоящие фанаты Барсы, хотя их тут на пальцах пересчитать)
- Руководство в конце сезона: клуб не нашел более подходящую кандидатуру чем ХАВИ поэтому вместе приняли решение продолжить сотрудничество….
Это к тому что иногда полезно не слыть истеричной балаболкой
Хави бы на русскую зону на годика два там его научат как и рыбку съесть и на рычаг не присесть
Лидирование в ЛаЛиге с отрывом и выход в 1/2 ЛЧ? Вы же понимаете, что это утопия? Будет в лучшем случае борьба с Реалом или 1/2 ЛЧ, что тоже потолок. То есть, довольно напряжëнная ситуация для тех, кто привык к треблам.
Конечно найдутся те, кто будет поливать Чави. Причëм, в отличие от болельщиков других команд, не за истерики, а именно за результаты...