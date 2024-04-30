Хави о том, что передумал уходить из «Барсы»: «Ситуация изменилась. Каталонцы очень эмоциональны. Иногда у нас все получается, иногда мы все разрушаем»

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига болельщики Жоан Лапорта Футбол

Хави рассказал о том, почему передумал уходить из «Барселоны».

В январе специалист объявил о том, что уйдет из клуба после завершения текущего сезона. В апреле стало известно, что он решил остаться. 

«Я чувствую себя очень хорошо. В январе я почувствовал, что несу ответственность за происходящее. Сейчас ситуация изменилась, именно поэтому я поговорил с президентом [Жоаном Лапортой].

«Барса» прежде всего. Каталонцы и болельщики клуба очень эмоциональны. Иногда у нас все получается, иногда мы все разрушаем. 

Я почувствовал поддержку со стороны клуба, Деку и игроков», – сказал главный тренер «Барселоны».

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41 комментарий
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Иногда мы истерички.
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Хави : Ситуация изменилась и мы вдруг начали бороться за 2-е место.
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Парад отмазок истерички, которая к тому же не умеет держать слово, объявляется открытым! ))) Дергайте рычаг и получите новую отмазку!
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Интересно, что ситуация изменилась после вылета из ЛЧ и очередного поражения в классико
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Как бы Барселона не пожалела об этом . Конечно посмотрим , но как мне кажется ничего хорошего в следушем сезоне нас не ждёт. Надеюсь - ошибаюсь .
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Ответ shin93
Интересно, что ситуация изменилась после вылета из ЛЧ и очередного поражения в классико
Тогда было -8, а сейчас -11
Тогда Барса играла еще в ЛЧ, а сейчас нет
Тогда Барса имела шансы на трофей, сейчас нет

😁
+9
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Ответ Александр Степанов
Вообще среди адекватных и цивилизованных людей принято реагировать на обстоятельства и быль гибким, а не руководствоваться псевдомужской парадигмой типа «Держи слово до конца». Это далеко не всегда уместно. Если бы Хави пообещал помочь больному ребенку или совершить любой другой хороший поступок, то да, тут слово надо держать. А если он принял решение, но обстоятельства изменились в его пользу то какой смысл держать слово? Чтобы пацаны не хейтили?
Если бы между январским и апрельским заявлением ничего не было, то вопросов никаких. Ну, ляпнул на эмоциях, остыл – с кем не бывает. А поскольку за этот временной период было ещё порядка 20 высказываний о том, что его слово окончательное, и даже триумф в ЛЧ не заставит его передумать, то это называется не "гибкость и реакция на обстоятельства", а "истерика эмоционально незрелого человека".
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Ответ Real_v_dushe
Это бчк просто так оказывает давление на Реал, каталонский прораб так сказал. С -11 видимо для него давление больше, чем с -8))
Вчера если бы не судья, то было бы -14.
Кстати после такого позорного судейства, Хави не сказал ни слова. Обычно он комментирует все, но только когда Барса теряет очки.
Как только Барса побеждает, Хави забывает про судейство)

Хави очень противный человек если честно. Без обид настоящие фанаты Барсы, хотя их тут на пальцах пересчитать)
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Хозяин своего слова :)) слово дал и слово взял
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Теперь в случае очередного провала придется и из бчк уйти, и в другой клуб такого самодура никто не позовет. Сам себя в тупик загнал.
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Ответ Дмитрий
Иногда мы истерички.
Если быть точнее иногда не истерички, в очень редкие моменты 🤓
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Ответ rigobersong
Проблема Барселоны в том, что у нее сейчас нет возможности конкурировать на трансферном рынке, а Гави всего 19 лет:) Молодым талантам нудно еще набрать опыта, что бы выигрывать большие матчи постоянно:))
А кто до этого довел,сама Барса раздутыми зарплатами,и сколько они раньше платили за игроков,немалые деньги,после бессмысленных трансферов 17-21 годов,конечно они в .опе.
+2
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+1
Ответ StarWings
Парад отмазок истерички, которая к тому же не умеет держать слово, объявляется открытым! ))) Дергайте рычаг и получите новую отмазку!
Вообще среди адекватных и цивилизованных людей принято реагировать на обстоятельства и быль гибким, а не руководствоваться псевдомужской парадигмой типа «Держи слово до конца». Это далеко не всегда уместно. Если бы Хави пообещал помочь больному ребенку или совершить любой другой хороший поступок, то да, тут слово надо держать. А если он принял решение, но обстоятельства изменились в его пользу то какой смысл держать слово? Чтобы пацаны не хейтили?
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Ответ Jan Paskel
ну если вся радость болельщиков Барсы заключается в редких победах над Реалом, при том, что у команды есть куча хозяев (Бавария, Айнтрахт, ПСЖ итд), и что команда более привычна в ЛЕ, то... пусть Хави остаётся
Ну впервые за 85 лет проиграть 4 ЭК подряд - это ли не достижение, ригоберку полностью это дело устраивает))
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Ну понял что без работы останется не кто его больше не позовет
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Я рад что Хави остался,думаю это разделяет большинство болельщиков Барсы!
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- Я принял решение дать руководству клуба подыскать более подходящую кандидатуру и в конце сезона планирую покинуть клуб
- Руководство в конце сезона: клуб не нашел более подходящую кандидатуру чем ХАВИ поэтому вместе приняли решение продолжить сотрудничество….
Это к тому что иногда полезно не слыть истеричной балаболкой
Хави бы на русскую зону на годика два там его научат как и рыбку съесть и на рычаг не присесть
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Каталония не Испания ,это надо учитывать
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Ответ rigobersong
У Хави против реала на данный момент статистика 6-0-4. Он начинающий тренер который пришел в кризисную команду, Анчелотти более опытный и каждый год ему покупают игроков за 100+ млн. Не самая плохая статистика, не говоря о очень сомнительных судейских решениях в последнем матче:)) Конечно адепты мадридского сектанства могут сейчас хихикать, но с таким отношением карма их покарает моментально:))
Комментарий удален модератором
В следующем сезоне снова уйдет, если Лапорта не выгонит его раньше))
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Ответ ljolik888
Как бы Барселона не пожалела об этом . Конечно посмотрим , но как мне кажется ничего хорошего в следушем сезоне нас не ждёт. Надеюсь - ошибаюсь .
А вот как, интересно, выглядит сценарий, когда многочисленные кулес не пожалеют об этом?
Лидирование в ЛаЛиге с отрывом и выход в 1/2 ЛЧ? Вы же понимаете, что это утопия? Будет в лучшем случае борьба с Реалом или 1/2 ЛЧ, что тоже потолок. То есть, довольно напряжëнная ситуация для тех, кто привык к треблам.
Конечно найдутся те, кто будет поливать Чави. Причëм, в отличие от болельщиков других команд, не за истерики, а именно за результаты...
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Каталонцы расчётливые и холодные. Совсем не похожие на испанцев. И Хави такой.
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Я не пессимист. Я замерзший, усталый, голодный оптимист.
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Проблема Барсы в том,что нет того поколения Хави,Иньеста,Бускетс,Пике позже Педро,нет Месси,в те времена у Барсы были Это О, Роналдиньо,Ибра на год,Анри,а сейчас Лева заканчивает,как тогда Анри.Гави,Педри это хорошие игроки,но не дотягивают они до тех игроков,Ямаль посмотрим,главное чтоб не стал как Фати ,а начинал Фати очень хорошо,поэтому хоть Хави,хоть Гвардиолу,не того поля ягоды,состав.
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Проблема Барсы в том,что нет того поколения Хави,Иньеста,Бускетс,Пике позже Педро,нет Месси,в те времена у Барсы были Это О, Роналдиньо,Ибра на год,Анри,а сейчас Лева заканчивает,как тогда Анри.Гави,Педри это хорошие игроки,но не дотягивают они до тех игроков,Ямаль посмотрим,главное чтоб не стал как Фати ,а начинал Фати очень хорошо,поэтому хоть Хави,хоть Гвардиолу,не того поля ягоды,состав.
Проблема Барселоны в том, что у нее сейчас нет возможности конкурировать на трансферном рынке, а Гави всего 19 лет:) Молодым талантам нудно еще набрать опыта, что бы выигрывать большие матчи постоянно:))
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Удачи Маэстро:) Надеюсь додумается убрать из команды Араухо:))
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