Хави о 4:2 с «Валенсией»: «Доволен отношением «Барсы» к делу. Нужно играть спокойнее. Мы создавали моменты, но должны были создать намного больше»

Теги Барселона Валенсия Хави Ла Лига Фермин Лопес Футбол

Хави удовлетворен игрой «Барселоны» в матче с «Валенсией» (4:2).

– Дальние забросы создавали вам проблемы?

– Даже больше, чем сами единоборства, нам мешали подборы [«Валенсии»]. Она отрабатывает такие действия, она сделала их ключевым элементом своей игры. У нее есть необходимая подготовка, и она таким образом создала четыре или пять моментов.

Я рад и доволен нашим отношением к делу, поскольку из-за ошибок нам пришлось отыгрываться. Индивидуальные ошибки были, однако мы продемонстрировали хорошо организованную игру и хорошую структуру атаки. Нам нужно играть спокойнее.

Фермин сыграл очень хорошо.

– Он здорово пользуется свободными зонами, делает забегания из глубины.

Мы создавали моменты, но, как мне кажется, должны были создать намного больше. Но матч в целом удался, – заявил главный тренер «Барселоны» в эфире DAZN.

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10 комментариев
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А что Хави думает о 4-2?
+8
-3
+5
Так 3-2 или 4-2 решитесь уже
+5
-3
+2
Ответ JENNINGS
О чём я и говорил: да не допустят судьи «Жирону» на 2 место, это ежу понятно! Арабы платят миллионы не для того, чтобы смотреть «Мальорка» - «Жирона» в СКИ, а за громкие имена и очередное Класико в сезоне
Фсеее купленоооо (((
+1
-1
0
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