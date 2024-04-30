Хави о 4:2 с «Валенсией»: «Доволен отношением «Барсы» к делу. Нужно играть спокойнее. Мы создавали моменты, но должны были создать намного больше»

Хави удовлетворен игрой «Барселоны» в матче с «Валенсией» (4:2).

– Дальние забросы создавали вам проблемы?

– Даже больше, чем сами единоборства, нам мешали подборы [«Валенсии»]. Она отрабатывает такие действия, она сделала их ключевым элементом своей игры. У нее есть необходимая подготовка, и она таким образом создала четыре или пять моментов.

Я рад и доволен нашим отношением к делу, поскольку из-за ошибок нам пришлось отыгрываться. Индивидуальные ошибки были, однако мы продемонстрировали хорошо организованную игру и хорошую структуру атаки. Нам нужно играть спокойнее.

– сыграл очень хорошо.

– Он здорово пользуется свободными зонами, делает забегания из глубины.

Мы создавали моменты, но, как мне кажется, должны были создать намного больше. Но матч в целом удался, – заявил главный тренер «Барселоны» в эфире DAZN.