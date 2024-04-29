Безруков о шутке про «денежки»: «Хочется, чтобы меня запоминали как футболиста, а не как актера комедийно-циркового жанра. Впервые поднялась шумиха, буду аккуратнее с шутками»

Теги Рубин премьер-лига Россия Комитет по этике Матч ТВ Руслан Безруков Футбол

Руслан Безруков высказался о своей шутке после матча с «Зенитом».

Напомним, после победы «Рубина» над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) полузащитник сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Позже стало известно, что шутку игрока рассмотрит Комитет по этике.

– Было сложно настраиваться после всей этой ситуации на футбольные матчи?

– Достаточно сложно. Я старался абстрагироваться от этого. Тем более, что команда и тренерский штаб меня поддерживали. Видимо, какие‑то мысли у меня все‑таки были, что сказалось на игре. Сейчас буду стараться думать о футболе и тренировках.

– Было много людей, которые тебя поддержали. Что запомнилось?

– Очень много людей написали и поддержали. Я посмотрел весь директ, это были очень приятные слова поддержки. Как среагировал клуб, тоже оставило место в моем сердечке. Я очень счастлив и сейчас буду готовиться к следующей игре. Ситуация такая, что впервые поднялась шумиха. Буду аккуратнее с шутками.

– Сейчас о тебе говорят люди, которые не имеют отношения к футболу. Пиар?

– Это очень приятно, эта шутка внесла свою лепту. Но хочется, чтобы меня запоминали как футболиста, а не как актера комедийно‑циркового жанра, – рассказал хавбек «Рубина».

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Руслан, всё нормально. Циркач в этой истории явно не ты
+11
-1
+10
надеюсь газ Руслану ещё не отключили...
+7
-1
+6
Адекватный ответ всем неадекватам
+5
0
+5
Ну шутка была вполне норм. Прост те, кто «не оценил» сами по себе люди специфические, при том почти никто так и не может понять зачем этот комитет существует.
Ну и актер Безруков по меркам роскино вполне неплохой.
+5
0
+5
Ответ .ru
надеюсь газ Руслану ещё не отключили...
Ему из Магнита сразу горячее будут возить, если что
+6
-2
+4
Ответ mbauer
Руслан, всё нормально. Циркач в этой истории явно не ты
А юристы Рубина
+1
0
+1
Впервые поднялась шумиха, буду аккуратнее с шутками. Но денежки пора бы уже и перевести!
0
0
0
Безруков: «Хочется, чтобы меня запоминали как актера, а не как березу или Сашу Белого»
+2
-2
0
Всё правильно сказал.
0
0
0
Комитет по этике: Безрукова надо запретить. И в кино и на поле. Он бандит в кино и корупционер на футбольном поле.
0
0
0
Под этой новостью на сайте появился хоккейный новость- Светлаков подпишет долгосрочный контракт с «Трактором».
0
0
0
Ответ Камбоджа Иванов
Ему из Магнита сразу горячее будут возить, если что
так себе вариант...
и так просрочка, да пока ещё довезут...
0
0
0
Ответ Камбоджа Иванов
Безруков: «Хочется, чтобы меня запоминали как актера, а не как березу или Сашу Белого»
а не как доверенное лицо пуйла
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий