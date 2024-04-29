Безруков о шутке про «денежки»: «Хочется, чтобы меня запоминали как футболиста, а не как актера комедийно-циркового жанра. Впервые поднялась шумиха, буду аккуратнее с шутками»

Руслан Безруков высказался о своей шутке после матча с «Зенитом».

Напомним, после победы «Рубина» над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) полузащитник сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Позже стало известно, что шутку игрока рассмотрит по этике.

– Было сложно настраиваться после всей этой ситуации на футбольные матчи?

– Достаточно сложно. Я старался абстрагироваться от этого. Тем более, что команда и тренерский штаб меня поддерживали. Видимо, какие‑то мысли у меня все‑таки были, что сказалось на игре. Сейчас буду стараться думать о футболе и тренировках.

– Было много людей, которые тебя поддержали. Что запомнилось?

– Очень много людей написали и поддержали. Я посмотрел весь директ, это были очень приятные слова поддержки. Как среагировал клуб, тоже оставило место в моем сердечке. Я очень счастлив и сейчас буду готовиться к следующей игре. Ситуация такая, что впервые поднялась шумиха. Буду аккуратнее с шутками.

– Сейчас о тебе говорят люди, которые не имеют отношения к футболу. Пиар?

– Это очень приятно, эта шутка внесла свою лепту. Но хочется, чтобы меня запоминали как футболиста, а не как актера комедийно‑циркового жанра, – рассказал хавбек « ».