Снейдер о тен Хаге: «Он совершил ошибку, вступив в конфликт с Роналду. Парни в раздевалке подумали: «Он что, с ума сошел?»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Уэсли Снейдер премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эрик тен Хаг Футбол

Уэсли Снейдер рассказал, когда Эрик тен Хаг потерял контроль над игроками.

«Он уже совершил ошибку, вступив в конфликт с Роналду. Он потерял всеобщее уважение. Он думал, что все будет наоборот, но, конечно, нет.

Парни в раздевалке подумали: «Этот парень что, с ума сошел?» – сказал бывший полузащитник сборной Нидерландов в эфире Veronica Offside.

Криштиану Роналду: «Я не уважаю тен Хага. Он не проявляет уважения ко мне»

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24 комментария
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Да всё нормально.На замену Роналду купили Антони за 100 млн,заняли 4 место в группе ЛЧ,не попали в ЛЧ на следующий сезон.Бггг😂
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Проблема не в том, что Тен Хааг вступил в конфликт с Роналду, а в том, как он в него вступил. Ничего не мешает голландцу решать вопросы лично, но он всегда выносит это на публику или просто молчит, пока не полыхнет
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Ответ фк кабинет
Да всё нормально.На замену Роналду купили Антони за 100 млн,заняли 4 место в группе ЛЧ,не попали в ЛЧ на следующий сезон.Бггг😂
Только за 4 место в группе ЛЧ с Галатасараем и Копенгагеном любое адекватное руководство тут же уволило бы его с МЮ.
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Тен Хаг хотел показать, какой он крутой. Вот только забыл, что крутизну надо будет результатами подтверждать. В итоге два года клоунады, а тот эпизод с КриРо уже выглядит не крутостью, а дуростью человека, чей предел - чемпионат Голландии.
+7
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Ответ Заяцволк
Чё он буробит ? Как раз не прогнувшись перед принцессой, он завоевал уважение адекватных игроков. А принцесса тем временем затерялась в пустыне, и никто её не воспринимает всерьёз )
КриРо один из лучших игроков в истории футбола, а Тен Хаг это что такое?Тренер односезонник не более того, Ван Гала верни результаты были бы ничуть не хуже
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Ответ Заяцволк
Чё он буробит ? Как раз не прогнувшись перед принцессой, он завоевал уважение адекватных игроков. А принцесса тем временем затерялась в пустыне, и никто её не воспринимает всерьёз )
Персофаны никогда не простят слив Кришти. Терпила Рангник для них образец идеального тренера.
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Ответ Marcus-light
Проблема не в том, что Тен Хааг вступил в конфликт с Роналду, а в том, как он в него вступил. Ничего не мешает голландцу решать вопросы лично, но он всегда выносит это на публику или просто молчит, пока не полыхнет
Выносить на публику. Точно, публика ведь не могла узнать что португалец отсутствовал на всё предсезонной подготовке в надежде что его агент найдёт ему клуб:D
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Каким боком Снейдер относится к Манчестеру? А рассказывает, будто там сам был))
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Странно слышать подобное от человека, который в этой раздевалке не был
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Ответ Roman
Гигачад Тен Хаг любого поставит на место Роналду сослал в пустыню к бедуинам, Санчо отправил в полуфинал ЛЧ, Гарначо и Рашфорда тоже поставил на место лучший тренер в истории Маню
Лучший в истории всей АПЛ по нытью из за травм и судейских ошибок не в пользу МЮ 🤣🤣🤣
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Ответ Aleksey Yashin
Роналду: Снейдер красивый и должен был получить золотой мяч в 2010 году
так по факту же у Снейдера украли ЗМ
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Ответ Marcus-light
Проблема не в том, что Тен Хааг вступил в конфликт с Роналду, а в том, как он в него вступил. Ничего не мешает голландцу решать вопросы лично, но он всегда выносит это на публику или просто молчит, пока не полыхнет
По-моему, как раз Роналду вынес всё на публику, дав это кринжовое вью
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Ответ Олег Петровв
Тен Хаг хотел показать, какой он крутой. Вот только забыл, что крутизну надо будет результатами подтверждать. В итоге два года клоунады, а тот эпизод с КриРо уже выглядит не крутостью, а дуростью человека, чей предел - чемпионат Голландии.
Роналду пропускает абсолютно ВСЮ предсезонку, а виноват тренер. Классика
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