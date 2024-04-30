Снейдер о тен Хаге: «Он совершил ошибку, вступив в конфликт с Роналду. Парни в раздевалке подумали: «Он что, с ума сошел?»

Уэсли Снейдер рассказал, когда Эрик тен Хаг потерял контроль над игроками.

«Он уже совершил ошибку, вступив в конфликт с Роналду. Он потерял всеобщее уважение. Он думал, что все будет наоборот, но, конечно, нет.

Парни в раздевалке подумали: «Этот парень что, с ума сошел?» – сказал бывший полузащитник сборной Нидерландов в эфире Veronica Offside.

Криштиану Роналду: «Я не уважаю тен Хага. Он не проявляет уважения ко мне»