«Реал» опережает «Барселону» на 11 очков за 5 туров до конца чемпионата. Мадридцам хватит 4 баллов для титула

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Жирона Футбол

«Реал» не смог еще больше оторваться от «Барселоны» по итогам 33-го тура.

Команда Карло Анчелотти 26 апреля одолела «Реал Сосьедад» (1:0). Каталонцы 29-го обыграли «Валенсию» (4:2).

За пять туров до завершения чемпионата Испании клубы разделяет 11 очков – 84 против 73. Мадридцам осталось набрать 4 балла, чтобы гарантированно завоевать титул.

Также в топ-4 входят «Жирона» (71 очко) и «Атлетико» (64).

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28 комментариев
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ОСТОРОЖНО! Перекрытый, угашеный и вечно 😭😭😭беркариго уже на ветке. Ведь покусает
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Поздравляю Реал с чемпионством, почему-то после первого Класико не сомневался, что они заберут эту лигу
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
2 место для начала сохраните, потом про судей нойте
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Ответ Человек1991
Комментарий удален пользователем
Про гол Левандовски с офсайда забыли? Это я ещё про избитых Эвребе не сказал.
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Левандовски только так и может забивать, когда соперник в 10.
+13
-10
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Ответ Cruel Snake
ОСТОРОЖНО! Перекрытый, угашеный и вечно 😭😭😭беркариго уже на ветке. Ведь покусает
https://youtu.be/DEQN_GBusSI?si=n8cteX3EGr369_Wi
+4
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Ответ Александр Северный
Комментарий удален пользователем
Так Барселона же.. И не только Европы, а мира! Посмотри их выступление в Европе за последние лет 8. И 😂😂😂 над этим, а не 😭😭😭 здесь.
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Очередная победа нашей Барселоны с помощью Судейки.Как начали проигрывать сразу удалили голкипера Валенсии.Позор!!!
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Ответ Аа Пор
А когда не засчитали очевидный гол Ямаля в эль классико который подтвердили Arhivo var вы что то так не говорили
Кто подтвердил? Барсофанский Фотошоп?
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Поздравляю адекватных болельщиков Реала с праздником, с чемпионством.
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я,роман блокнул)))))
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Ответ Кирилл
А вратаря Валенсии не по правилам удалили и теперь можно играть рукой за пределами штрафной ?) Когда правила переписали вдруг ?) Ах да, мне просто понаставят минусов и ничего не ответят - уже привык к такому от болельщиков Реала )
Удалили по правилам. Но два гола с угловых забиты с нарушением. Особенно первый из них. Там явно оффсайд и он активно принимал участие в эпизоде, двигаясь по направлению к мячу. Второй гол тоже спорный, атака вратаря во вратарской запрещена.
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