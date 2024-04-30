«Реал» опережает «Барселону» на 11 очков за 5 туров до конца чемпионата. Мадридцам хватит 4 баллов для титула
«Реал» не смог еще больше оторваться от «Барселоны» по итогам 33-го тура.
Команда Карло Анчелотти 26 апреля одолела «Реал Сосьедад» (1:0). Каталонцы 29-го обыграли «Валенсию» (4:2).
За пять туров до завершения чемпионата Испании клубы разделяет 11 очков – 84 против 73. Мадридцам осталось набрать 4 балла, чтобы гарантированно завоевать титул.
Также в топ-4 входят «Жирона» (71 очко) и «Атлетико» (64).