Тренер «Валенсии» Бараха о 1-м голе Левандовского: «Офсайд, думаю. Игрок «Барселоны» пытался дотянуться до мяча»

Рубен Бараха сомневается, что 2-й гол «Барселоны» забит по правилам.

«Думаю, в этом эпизоде активный офсайд [у ], я не знаю, как правильно оценить.

Все происходит очень быстро, я не понимаю, что решает рефери. Они что-то обсуждают и говорят, что был гол.

Футболист «Барселоны» сделал такое движение, будто он хочет дотянуться до мяча. Не уверен, принимаются ли аналогичные решения в других подобных ситуациях. Порой на одном стадионе это офсайд, на другом – нет. Надо покопаться в гемеротеке (газетном архиве – Sports)», – сказал главный тренер «Валенсии» в эфире DAZN.

Матч обслуживала бригада судей под руководством де Бургоса Бенгоэчеа.

Левандовски забил впервые за 7 матчей – «Валенсии». Гол форварда «Барселоны» проверяли из-за возможного офсайда у Фермина