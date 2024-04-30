Тренер «Валенсии» Бараха о 1-м голе Левандовского: «Офсайд, думаю. Игрок «Барселоны» пытался дотянуться до мяча»

Теги Барселона Валенсия Рубен Бараха Ла Лига судьи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Фермин Лопес Футбол

Рубен Бараха сомневается, что 2-й гол «Барселоны» забит по правилам.

«Думаю, в этом эпизоде активный офсайд [у Фермина Лопеса], я не знаю, как правильно оценить.

Все происходит очень быстро, я не понимаю, что решает рефери. Они что-то обсуждают и говорят, что был гол.

Футболист «Барселоны» сделал такое движение, будто он хочет дотянуться до мяча. Не уверен, принимаются ли аналогичные решения в других подобных ситуациях. Порой на одном стадионе это офсайд, на другом – нет. Надо покопаться в гемеротеке (газетном архиве – Sports)», – сказал главный тренер «Валенсии» в эфире DAZN.

Матч обслуживала бригада судей под руководством Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

Левандовски забил впервые за 7 матчей – «Валенсии». Гол форварда «Барселоны» проверяли из-за возможного офсайда у Фермина

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7 комментариев
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Так то прав. Но проиграли не из-за этого. Мамардашвили накосячил и голы были лишь вопросом времени.
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-3
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И как он пытался дотянуться? Ногу не вытягивал
+4
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