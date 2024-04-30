Роналдо продал «Крузейро» за 120 млн долларов: «Вальядолид» – следующий»

Теги Крузейро высшая лига Бразилия Роналдо Ла Лига Вальядолид Д2 Испания Футбол

Роналдо продает свои клубы.

Бывший нападающий сборной Бразилии продал принадлежавшие ему 90% акций «Крузейро» владельцу крупной сети супермаркетов Педро Лоренсу. Бразильская пресса оценивает стоимость сделки в 600 миллионов реалов (около 120 миллионов долларов). Экс-футболист приобрел эти акции в 2021 году за 400 миллионов реалов.

Под руководством Роналдо клуб поднялся из второго бразильского дивизиона в высший, но в прошлом сезоне снова был близок к вылету и занял 14-е место в турнирной таблице. 

«Я буду очень краток, «Вальядолид» – следующий.

Вероятно, в будущем я займусь чем-то, связанным с футбольной индустрией, просто впредь постараюсь быть более ответственным в следующих проектах», – сказал бразилец на пресс-конференции. 

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Решил сосредоточиться в играх за Ростов
+22
-1
+21
Ответ Александр Кашкаров
Нормальный руководитель вернул бы Вальядолид в Ла Лигу, закрепился там и потом уже продавал бы с чистой совестью
Может он как нормальный руководитель понимает,что не сможет поднять клуб и хочет продать заинтересованным людям?
+10
0
+10
Копит деньги на Ростов
+7
-2
+5
У него получилось 11% годовых и такие % он нигде в валюте не заработает
+2
0
+2
Наигрался.
+1
0
+1
Все понятно с ним, копит деньги на Спартак
+2
-2
0
Итого навар 40 млн. Интересно, сколько он инвестировал в трансферы, в в ноль хоть вышел?
0
0
0
В основном бразильцы быстро остывают к футболу, взять что играющего Нея, что закончивших Роналдо и Адриано
0
0
0
Вальядолид убыточен, а с Крузейро мог не спешить. Клуб явно способен на большее.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий