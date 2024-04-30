Роналдо продал «Крузейро» за 120 млн долларов: «Вальядолид» – следующий»

Роналдо продает свои клубы.

Бывший нападающий сборной Бразилии продал принадлежавшие ему 90% акций « » владельцу крупной сети супермаркетов Педро Лоренсу. Бразильская пресса оценивает стоимость сделки в 600 миллионов реалов (около 120 миллионов долларов). Экс-футболист приобрел эти акции в 2021 году за 400 миллионов реалов.

Под руководством клуб поднялся из второго бразильского дивизиона в высший, но в прошлом сезоне снова был близок к вылету и занял 14-е место в турнирной таблице.

«Я буду очень краток, « » – следующий.

Вероятно, в будущем я займусь чем-то, связанным с футбольной индустрией, просто впредь постараюсь быть более ответственным в следующих проектах», – сказал бразилец на пресс-конференции.