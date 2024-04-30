Экс-арбитр Итурральде о 1-м голе Левандовского «Валенсии»: «Фермин находится в офсайде. Если бы его там не было, Мамардашвили было бы проще. Эффект очевиден»

Теги Барселона Валенсия судьи Роберт Левандовски Эдуардо Итурральде Гонсалес Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Георгий Мамардашвили Фермин Лопес Хави Герра Морено Футбол

Бывший арбитр прокомментировал второй гол «Барселоны» в ворота «Валенсии».

Каталонская команда одержала победу со счетом 4:2 в 33-м туре Ла Лиги, Роберт Левандовски сделал хет-трик.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил эпизод с первым голом польского футболиста – возможно, Фермин Лопес находился в положении «вне игры». Главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа засчитал взятие ворот, проконсультировавшись с видеоассистентом.

«Это был бы офсайд, если бы не Хави Герра. Решение о влиянии Фермина на эпизод должен принимать де Бургос, а не ВАР. Это также зависит от того, как провести линию.

Фермин находится в офсайде, потому что пытается пробить. Если бы его там не было, Мамардашвили было бы проще. Визуальный эффект очевиден», – сказал Итурральде.

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30 комментариев
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Ответ Рамин Халики
Грузин был удален на 49. А гол фермина был забит на 22.
Написано о первом голе Левандовски, а не Фермина. Вы хоть читайте полностью текст
+26
-5
+21
Мамардашвили к тому моменту уже был удалён) Это всё, что нужно знать об испанских арбитрах и их экспертном мнении)
+18
-8
+10
Ответ SaH4r.
Забавно. Маргарины пишут, что Валенсию ограбили, но почему то неделю назад про Барсу такое не писали.
Неделю назад Реал на классе деклассировал своего клиента)
+16
-8
+8
Лёва не пас делал, а строго бил по воротам, поэтому арбитр засчитал гол. Фермин в пассивном офсайде. А Итурральде теперь на каждом эпизоде будет пиариться?
+7
-5
+2
Ответ SaH4r.
Забавно. Маргарины пишут, что Валенсию ограбили, но почему то неделю назад про Барсу такое не писали.
А когда это вообще бчк ограбляли?
Хоть один матч назови?
+4
-2
+2
в футбол давно уже пора решить эту проблему с "пассивными" оффсайдами.. не бывает в футболе игроков, не участвующих в атаке - все в любом случае участвуют, и как бы игрок не делал вид, что он просто там стоит, в любом случае и вратарь и защитники обращают на него внимание..
+1
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+1
Нож в спину от негрейровца))
+9
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+1
Ответ blaugrana_man
Надо мадридские деньги отрабатывать, вот и отрабатывает)
барса уже мадридскими деньгами с судьямм расплачивается?
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+1
Сложный эпизод на усмотрение арбитра, можно было как защитать так и отменить. Я сразу вспомнил отмененный гол Шевченко в финале ЛЧ 2003 в ворота Буффона, чистый гол из-за пределов штрафной но в момент удара перед Буффоном как всегда в офсайде мимо пробегал Индзаги 😂 и гол не засчитали из-за того что он типа перекрывал обзор вратарю.
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😂😂<<Мамардашвили было бы проще>>.а игроки Барсы были обязаны создать такие условия,чтобы Мамардашвили было проще?
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Ответ SaH4r.
Забавно. Маргарины пишут, что Валенсию ограбили, но почему то неделю назад про Барсу такое не писали.
А че ты стрелочки переводишь!? Ты по теме отвечай, а если не вытягивает, то помалкивай в тряпочку.
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Ответ Рамин Халики
Грузин был удален на 49. А гол фермина был забит на 22.
ахах, Рамин, новость дочитай
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