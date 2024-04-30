Экс-арбитр Итурральде о 1-м голе Левандовского «Валенсии»: «Фермин находится в офсайде. Если бы его там не было, Мамардашвили было бы проще. Эффект очевиден»
Бывший арбитр прокомментировал второй гол «Барселоны» в ворота «Валенсии».
Каталонская команда одержала победу со счетом 4:2 в 33-м туре Ла Лиги, Роберт Левандовски сделал хет-трик.
Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил эпизод с первым голом польского футболиста – возможно, Фермин Лопес находился в положении «вне игры». Главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа засчитал взятие ворот, проконсультировавшись с видеоассистентом.
«Это был бы офсайд, если бы не Хави Герра. Решение о влиянии Фермина на эпизод должен принимать де Бургос, а не ВАР. Это также зависит от того, как провести линию.
Фермин находится в офсайде, потому что пытается пробить. Если бы его там не было, Мамардашвили было бы проще. Визуальный эффект очевиден», – сказал Итурральде.
Тренер «Валенсии» Бараха о 1-м голе Левандовского: «Офсайд, думаю. Игрок «Барселоны» пытался дотянуться до мяча»
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