Агент Тюкавина: «Есть интерес в Европе и МЛС. Англия – как НХЛ, мечта любого игрока. Если делать трансфер, то через Германию, Испанию, Голландию, но наших не очень хотят видеть в Европе»

Теги высшая лига Нидерланды МЛС премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Ла Лига Динамо Москва НХЛ Алексей Сафонов агенты Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина рассказал, где хочет играть форвард «Динамо».

– Костя сейчас лучший игрок по системе «гол+пас», ясное дело, что в Европе к нему есть интерес, и не только там – в МЛС тоже. Но мы выполняем контракт с «Динамо».

Что касается слов Гафина, наверное, им присылали какие-то письма. Но это их вопросы, я чужие слова не комментирую.

– Вы обсуждали с Константином, где он сам мечтает играть?

– На первом месте Европа. Поиграть в нормальной, серьезной стране и через этот трамплин уехать в Англию. Но нет такого, чтобы лишь бы уехать из России. Он за год прибавил, всего добивается своим горбом.

Англия – как НХЛ, мечта любого игрока. Но приехать туда статистом – зачем это нужно?

Если делать трансфер, то через Германию, Испанию, Голландию. Но никто не отменяет и политические моменты, наших не очень хотят видеть в Европе.

Пока задача – выиграть медали с «Динамо», – сказал Алексей Сафонов.

Тюкавин прекрасен: забил «Зениту» трижды за сезон и лидирует в РПЛ по гол+пас

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3 комментария
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начинаются мифы от агентов. С удовольствием возьмут Тюкавина за адекватные деньги и на зарплату игрока его уровня
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Сейчас бы РПЛ на МЛС променять😅😅😅
Я пойму Европу(Испанию, Италию, Францию, Германию), но пиндостан!? Wtf?😅
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