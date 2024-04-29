Агент Тюкавина: «Есть интерес в Европе и МЛС. Англия – как НХЛ, мечта любого игрока. Если делать трансфер, то через Германию, Испанию, Голландию, но наших не очень хотят видеть в Европе»
Агент Константина Тюкавина рассказал, где хочет играть форвард «Динамо».
– Костя сейчас лучший игрок по системе «гол+пас», ясное дело, что в Европе к нему есть интерес, и не только там – в МЛС тоже. Но мы выполняем контракт с «Динамо».
Что касается слов Гафина, наверное, им присылали какие-то письма. Но это их вопросы, я чужие слова не комментирую.
– Вы обсуждали с Константином, где он сам мечтает играть?
– На первом месте Европа. Поиграть в нормальной, серьезной стране и через этот трамплин уехать в Англию. Но нет такого, чтобы лишь бы уехать из России. Он за год прибавил, всего добивается своим горбом.
Англия – как НХЛ, мечта любого игрока. Но приехать туда статистом – зачем это нужно?
Если делать трансфер, то через Германию, Испанию, Голландию. Но никто не отменяет и политические моменты, наших не очень хотят видеть в Европе.
Пока задача – выиграть медали с «Динамо», – сказал Алексей Сафонов.
Тюкавин прекрасен: забил «Зениту» трижды за сезон и лидирует в РПЛ по гол+пас
Я пойму Европу(Испанию, Италию, Францию, Германию), но пиндостан!? Wtf?😅