Агент Тюкавина: «Есть интерес в Европе и МЛС. Англия – как НХЛ, мечта любого игрока. Если делать трансфер, то через Германию, Испанию, Голландию, но наших не очень хотят видеть в Европе»

Агент Константина Тюкавина рассказал, где хочет играть форвард «Динамо».

– Костя сейчас лучший игрок по системе «гол+пас», ясное дело, что в Европе к нему есть интерес, и не только там – в тоже. Но мы выполняем контракт с «Динамо».

Что касается слов Гафина, наверное, им присылали какие-то письма. Но это их вопросы, я чужие слова не комментирую.

– Вы обсуждали с , где он сам мечтает играть?

– На первом месте Европа. Поиграть в нормальной, серьезной стране и через этот трамплин уехать в Англию. Но нет такого, чтобы лишь бы уехать из России. Он за год прибавил, всего добивается своим горбом.

Англия – как , мечта любого игрока. Но приехать туда статистом – зачем это нужно?

Если делать трансфер, то через Германию, Испанию, Голландию. Но никто не отменяет и политические моменты, наших не очень хотят видеть в Европе.

Пока задача – выиграть медали с « », – сказал .

Тюкавин прекрасен: забил «Зениту» трижды за сезон и лидирует в РПЛ по гол+пас