Ледяхов об Абаскале: «Не уровень «Спартака». Все нелогичные вещи — в нашем любимом клубе»
Игорь Ледяхов высказался о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
— Как мне кажется, тренер не соответствует уровню футбольного клуба «Спартак». По подбору-то футболистов команда неплохая, даже без Промеса, но надо выстраивать игру и выжимать из нее максимум. У Абаскаля это не получается.
— Удивлены, что он так долго в «Спартаке» продержался?
— Чему удивляться? Привыкли уже к тому, что все нелогичные вещи происходят в нашем любимом клубе. Логики очень мало во всех действиях менеджмента и тренерского состава, — сказал скс-полузащитник и экс-тренер «Спартака».
После 22 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ 6-е место.
Спасибо великой менеджерихе всея Руси, выбиравшей тренеров по гороскопам, буквам в именах и стильной внешности.
У Блабласкаля ни игроцкого опыта, ни толкового опыта работы в штабе сильного спеца (немного с Эмери поработал видеоаналитиком, справедливости ради).