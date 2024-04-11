Ледяхов об Абаскале: «Не уровень «Спартака». Все нелогичные вещи — в нашем любимом клубе» 

Теги Спартак Игорь Ледяхов премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Игорь Ледяхов высказался о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

— Как мне кажется, тренер не соответствует уровню футбольного клуба «Спартак». По подбору-то футболистов команда неплохая, даже без Промеса, но надо выстраивать игру и выжимать из нее максимум. У Абаскаля это не получается.

— Удивлены, что он так долго в «Спартаке» продержался?

— Чему удивляться? Привыкли уже к тому, что все нелогичные вещи происходят в нашем любимом клубе. Логики очень мало во всех действиях менеджмента и тренерского состава, — сказал скс-полузащитник и экс-тренер «Спартака».

После 22 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ 6-е место.

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7 комментариев
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Человек оказался "не уровень" даже в Волосе и Кьяссо.
Спасибо великой менеджерихе всея Руси, выбиравшей тренеров по гороскопам, буквам в именах и стильной внешности.
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Ответ Zenith forever
Получается со Спартаком полная безнадюга. Может тогда самораспуститься?
Зачем? Кому Спартак мешает? От того, что он 10, а не второй, разницы никакой. Чемпионат не выиграть, еврокубков нет - пусть веселятся, а болельщики поменьше жалуются
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Ответ Marcus-light
В Спартаке были разные тренеры. Чемпионом, к примеру, сделал человек, нигде ни до, ни после толком не тренировавший. А уж в нынешних условиях, я вообще не знаю, где искать более мастеровитого тренера. Именитые поедут только за деньгами, отечественных тренеров нет. Кого звать-то, чтобы великие болельщики Спартака были довольны?
Чемпионом сделал человек, у которого была отличная игровая карьера и приличный опыт работы в штабе одного из лучших тренеров современности.
У Блабласкаля ни игроцкого опыта, ни толкового опыта работы в штабе сильного спеца (немного с Эмери поработал видеоаналитиком, справедливости ради).
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Ответ Marcus-light
Зачем? Кому Спартак мешает? От того, что он 10, а не второй, разницы никакой. Чемпионат не выиграть, еврокубков нет - пусть веселятся, а болельщики поменьше жалуются
Наверное так. Если бы Спартака не было, то его нужно было бы создать. Вроде так и возник Спартак в 30-х годах.
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