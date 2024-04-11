Ледяхов об Абаскале: «Не уровень «Спартака». Все нелогичные вещи — в нашем любимом клубе» 

Игорь Ледяхов высказался о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

— Как мне кажется, тренер не соответствует уровню футбольного клуба « ». По подбору-то футболистов команда неплохая, даже без Промеса, но надо выстраивать игру и выжимать из нее максимум. У Абаскаля это не получается.

— Удивлены, что он так долго в «Спартаке» продержался?

— Чему удивляться? Привыкли уже к тому, что все нелогичные вещи происходят в нашем любимом клубе. Логики очень мало во всех действиях менеджмента и тренерского состава, — сказал скс-полузащитник и экс-тренер «Спартака».

После 22 туров красно-белые занимают в Мир 6-е место.