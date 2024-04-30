Агент Роналдо дос Сантоса сказал, что вингер «Ростова» полюбил Россию.

Полузащитник « » сравнял счет в игре с «Оренбургом» (2:1) в 26-м туре Мир .

В апреле бразилец также отличился в играх с «Сочи», «Факелом», «Уралом». В последних двух случаях на его счету победные мячи.

– Отличный гол. Главное, что он помог команде получить три очка в непростом матче. Как адаптация Роналдо? Он полюбил Россию. Ростов – очень гостеприимный город. Роналдо живет вместе с мамой и невестой, поэтому никаких проблем нет.

– Кто был кумиром , или «Зубастик»?

– Оба!

– Вы представляете, какой гениальный маркетинговый ход могли сделать в «Ростове», если бы дали Роналдо девятый номер, а не седьмой?

– Ха-ха, не задумывался об этом, но цвета « » похожи на форму сборной Бразилии. Это интересно, – сказал Хулио Сезар Гранха.