«Роналдо полюбил Россию. Ростов – очень гостеприимный город. Он живет вместе с мамой и невестой, никаких проблем нет». Агент об адаптации дос Сантоса

Теги Ростов Криштиану Роналду премьер-лига Россия Роналдо Роналдо дос Сантос Футбол

Агент Роналдо дос Сантоса сказал, что вингер «Ростова» полюбил Россию.

Полузащитник «Ростова» сравнял счет в игре с «Оренбургом» (2:1) в 26-м туре Мир РПЛ.

В апреле бразилец также отличился в играх с «Сочи», «Факелом», «Уралом». В последних двух случаях на его счету победные мячи.

– Отличный гол. Главное, что он помог команде получить три очка в непростом матче. Как адаптация Роналдо? Он полюбил Россию. Ростов – очень гостеприимный город. Роналдо живет вместе с мамой и невестой, поэтому никаких проблем нет.

– Кто был кумиром Роналдо, Криштиану или «Зубастик»?

– Оба!

– Вы представляете, какой гениальный маркетинговый ход могли сделать в «Ростове», если бы дали Роналдо девятый номер, а не седьмой?

– Ха-ха, не задумывался об этом, но цвета «Ростова» похожи на форму сборной Бразилии. Это интересно, – сказал Хулио Сезар Гранха.

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7 комментариев
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Не зря Ивелин Попов сказал, что Роналдо будет открытием весенней части чемпионата.
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Он не первый бразилец, которому понравилось в Ростове
https://m.vk.com/video-48179709_456248785
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Заголовки спортивных пабликов в Бразилии:
«Ростов Роналдо сыграет с Факелом»
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Роналдо Фантастик
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Он не первый бразилец, которому понравилось в Ростове https://m.vk.com/video-48179709_456248785
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