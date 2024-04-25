Рубин — Урал: прогноз на матч 29 апреля 2024, Российская Премьер-лига

Теги Рубин премьер-лига Россия Урал Ставки на спорт Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

Программу 26 тура чемпионата России украсит матч «Рубин» — «Урал». Игра пройдет 29 апреля в Казани на поле стадиона «Ак Барс Арена». Начало встречи в 15:15 по московскому времени.

Казанцы, обыграв «Зенит» в последнем туре РПЛ возродили чемпионскую гонку, при этом сама команда почти обезопасила себя от попадания в зону стыковых матчей. На отрезке в пять туров РПЛ у «Рубина» две победы, ничья и два поражения. Разница голов 5:7. Это девятый результат среди всех команд. У «Урала» только 14 показатель на этой дистанции. В пяти турах у «шмелей» одна победа, две ничьи и два поражения. Разница голов 5:6. В предстоящей встрече «Рубин» получил статус фаворита матча.

Противостояние команд насчитывает 42 встречи. По победам впереди «Рубин» 17:14 при 11 ничьих и разнице голов 47:44. В рамках чемпионата России прошли 19 игр, где превосходство казанцев более заметное: 11 побед «Рубина», 3 ничьи и 5 побед «Урала». Разница голов 26:15. На отрезке в 10 игр РПЛ баланс победа 5:2 в пользу казанского клуба при трех ничьих и разнице голов 12:8. На домашней арене у «Рубина» пять побед, две ничьи и два поражений в девяти играх при разнице голов 13:6. В текущем сезоне команды встречались три раза. В Кубке России соперники обменялись домашними победами, «Рубин» был сильнее 2:1, «Урал» победил 2:0. В матче чемпионата победу 1:0 праздновал казанский клуб. Автором единственного гола стал Валентин Вада.

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰

Рекомендованная ставка: победа «Рубина», победа «Рубина» с форой 0, гол «Рубина» в первом тайме.

Рубин

 

Казанцы в игре 21 тура чемпионата России на выезде обыграли «Зенит». Победа со счетом 2:0. Автором победного гола на 50 минуте стал Мирлинд Даку. Он же ассистировал Александру Мартыновичу на 67 минуте, когда центральный защитник «Рубина» упрочил преимущество гостей. По созданным моментам «Зенит» был ближе к победе. Показатель xG 1,98:0,59, но у гостей была лучше реализация.

 

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице с 36 очками. Отрыв от зоны стыковых игр 10 баллов и 13 очков от зоны прямого вылета. В 25 матчах у казанцев 10 побед, 6 ничьих и 9 поражений. Разница голов 23:30. Меньше «Рубина» забил только «Факел» — 19 мячей. По игре дома «Рубин» на 12 месте с 16 очками. В 12 играх по четыре победы, ничьи и поражения. Разница голов 11:16. Меньше забивает только воронежский «Факел» — 9 голов.

Результаты «Рубина» в пяти последних матчах:

  • РПЛ, «Зенит» — «Рубин» 0:2;
  • РПЛ, «Рубин» — «Локомотив» 1:1;
  • РПЛ, «Крылья Советов» — «Рубин» 2:0;
  • РПЛ, «Оренбург» — «Рубин» 3:0;
  • РПЛ, «Рубин» — «Ахмат» 2:1.

На отрезке в 10 официальных игр у «Рубина» четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Разница голов 8:10. На домашней арене у казанцев по четыре победы и поражения, две ничьи. Разница голов 8:10.

Интересные статистические факты по игре «Рубина» в сезоне:

  • Самые результативные игроки в РПЛ: Мирлинд Даку 6+4, Валентин Вада 4+1, Александр Мартынович 2+0, Руслан Безруков 2+0, Алексей Грицаенко 1+1, Александр Зотов 0+2, Дмитрий Кабутов 0+2;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Мирлинд Даку 6+4, Валентин Вада 4+1, Рустам Ашурматов 2+0, Александр Мартынович 2+0, Руслан Безруков 2+0;
  • «Рубин» не проиграл в 7 из 9 очных матчах на домашней арене;
  • «Рубин» забивает в первом тайме в 7 из 9 очных играх РПЛ на домашней арене;
  • «Рубин» пропустил в 3 последних домашних играх;
  • В 6 из 8 домашних матчах РПЛ как минимум один соперник не забивает;
  • 8 из 10 матчей РПЛ прошли на ТМ2,5.

Под вопросом участие в матче Валентина Вада и Руслана Безрукова.

Урал

 

«Шмели» в матче 21 тура чемпионата России дома проиграли «Ростову». Поражение с минимальным счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Роналдо на 57 минуте встречи. по метрике xG гости были ближе к победе 1,21:0,86.

Прогноз на матч Ахмат – Пари НН

 

С начала марта команда идет в зоне стыковых матчей, но имеет все шансы ее покинуть, так как впереди будут игры с прямыми конкурентами: «Факелом», «Оренбургом» и «Балтикой». На текущий момент «Урал» на 14 месте с 24 очками и отрывом всего в один балл от зоны вылета. В 25 турах у «шмелей» 6 побед, 6 ничьих и 13 поражений. Разница голов 24:39. Больше пропустил только «Сочи» — 40. По игре на чужом поле «Урал» на 12 месте с 9 очками. В 12 матчах 2 победы, 3 ничьи и 7 поражений. Разница голов 9:19.

Результаты «Урала» в пяти последних матчах:

  • РПЛ, «Урал» — «Ростов» 0:1;
  • РПЛ, «Сочи» — «Урал» 2:2;
  • Кубок России, «Урал» — «Ростов» 1:3;
  • РПЛ, «Урал» — «Динамо» 2:1;
  • РПЛ, «Урал» — «Крылья Советов» 1:2.

На отрезке в 10 официальных матчей у «шмелей» три победы, две ничьи и три поражения. Разница голов 9:15. В 10 гостевых встречах у команды из Екатеринбурга одна победа, три ничьи и шесть поражений. Разница голов 9:16. Единственная победа одержана в серии пенальти.

Интересные статические факты по игре «Урала» в сезоне:

  • Самые результативные игроки команды в РПЛ: Андрей Егорычев 5+2, Алексей Каштанов 5+0, Эрик Бикфалви 3+2, Даниэль Мишкич 3+1, Тимур Аюпов 1+3;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Андрей Егорычев 6+2, Алексей Каштанов 7+0, Эрик Бикфалви 4+2, Тимур Аюпов 2+3, Гильерме Шеттине 3+1, Даниэль Мишкич 3+1;
  • «Урал» не побеждает в РПЛ в 8 из 9 матчах;
  • «Урал» пропускает в 9 из 10 играх чемпионата;
  • «Урал» не побеждает в 10 гостевых встречах РПЛ, проиграв в 7 из 10 матчах;
  • «Урал» не забивает в 4 из 5 выездных встречах в РПЛ;
  • В 4 очных матчах как минимум один соперник не забивает;
  • «Урал» не побеждает в 5 гостевых очных встречах;
  • «Урал» играет вничью в первом тайме в 5 играх.

Из-за проблем со здоровьем не играет Фаниль Сунгатулин. Под вопросом участие в матче Владислава Малькевича.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Рубин — Урал

 

Казанцы подходят к встрече в хорошем настроении. «Рубин» прервал серию из трех игр без побед и на выезде обыграл «Зенит». У «Урала» череда неудачных игр продолжается. В 10 играх РПЛ одержано всего две победы и обе победы на домашней арене.

Коэффициенты на матч «Рубин» — «Урал» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «Рубина» — 2,26;
  • Ничья — 3,33;
  • Победа «Урала» — 3,33;
  • ТБ2,5 — 2,33;
  • ТМ2,5 — 1,61;
  • «Обе забьют — да» — 2,03;
  • «Обе забьют — нет» — 1,80.

От матча команд не стоит ждать высокой результативности. «Рубин» предпочитает играть на контратаках, отсюда и гостевые матчи приносят больше очков, чем домашние. «Урал» не побеждает в 10 гостевых матчах РПЛ и в игре с «рубином» не будет атаковать большими силами. Исход встречи решит 1-2 гола. Основная ставка на матч — ТМ2,5 с коэффициентом 1,61 по линии букмекерской конторы BetBoom.

Где смотреть матч Рубин – Урал

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁

Рубин – Урал
Дата проведения
29 апреля, 15.15, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий