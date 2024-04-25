Рубин — Урал: прогноз на матч 29 апреля 2024, Российская Премьер-лига

Программу 26 тура чемпионата России украсит матч «Рубин» — «Урал». Игра пройдет 29 апреля в Казани на поле стадиона «Ак Барс Арена». Начало встречи в 15:15 по московскому времени.

Казанцы, обыграв «Зенит» в последнем туре РПЛ возродили чемпионскую гонку, при этом сама команда почти обезопасила себя от попадания в зону стыковых матчей. На отрезке в пять туров РПЛ у «Рубина» две победы, ничья и два поражения. Разница голов 5:7. Это девятый результат среди всех команд. У «Урала» только 14 показатель на этой дистанции. В пяти турах у «шмелей» одна победа, две ничьи и два поражения. Разница голов 5:6. В предстоящей встрече «Рубин» получил статус фаворита матча.

Противостояние команд насчитывает 42 встречи. По победам впереди «Рубин» 17:14 при 11 ничьих и разнице голов 47:44. В рамках чемпионата России прошли 19 игр, где превосходство казанцев более заметное: 11 побед «Рубина», 3 ничьи и 5 побед «Урала». Разница голов 26:15. На отрезке в 10 игр РПЛ баланс победа 5:2 в пользу казанского клуба при трех ничьих и разнице голов 12:8. На домашней арене у «Рубина» пять побед, две ничьи и два поражений в девяти играх при разнице голов 13:6. В текущем сезоне команды встречались три раза. В Кубке России соперники обменялись домашними победами, «Рубин» был сильнее 2:1, «Урал» победил 2:0. В матче чемпионата победу 1:0 праздновал казанский клуб. Автором единственного гола стал Валентин Вада.

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Рекомендованная ставка: победа «Рубина», победа «Рубина» с форой 0, гол «Рубина» в первом тайме.

Рубин

Казанцы в игре 21 тура чемпионата России на выезде обыграли «Зенит». Победа со счетом 2:0. Автором победного гола на 50 минуте стал Мирлинд Даку. Он же ассистировал Александру Мартыновичу на 67 минуте, когда центральный защитник «Рубина» упрочил преимущество гостей. По созданным моментам «Зенит» был ближе к победе. Показатель xG 1,98:0,59, но у гостей была лучше реализация.

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице с 36 очками. Отрыв от зоны стыковых игр 10 баллов и 13 очков от зоны прямого вылета. В 25 матчах у казанцев 10 побед, 6 ничьих и 9 поражений. Разница голов 23:30. Меньше «Рубина» забил только «Факел» — 19 мячей. По игре дома «Рубин» на 12 месте с 16 очками. В 12 играх по четыре победы, ничьи и поражения. Разница голов 11:16. Меньше забивает только воронежский «Факел» — 9 голов.

Результаты «Рубина» в пяти последних матчах:

РПЛ, «Зенит» — «Рубин» 0:2;

РПЛ, «Рубин» — «Локомотив» 1:1;

РПЛ, «Крылья Советов» — «Рубин» 2:0;

РПЛ, «Оренбург» — «Рубин» 3:0;

РПЛ, «Рубин» — «Ахмат» 2:1.

На отрезке в 10 официальных игр у «Рубина» четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Разница голов 8:10. На домашней арене у казанцев по четыре победы и поражения, две ничьи. Разница голов 8:10.

Интересные статистические факты по игре «Рубина» в сезоне:

Самые результативные игроки в РПЛ: Мирлинд Даку 6+4, Валентин Вада 4+1, Александр Мартынович 2+0, Руслан Безруков 2+0, Алексей Грицаенко 1+1, Александр Зотов 0+2, Дмитрий Кабутов 0+2;

Самые результативные игроки в сезоне: Мирлинд Даку 6+4, Валентин Вада 4+1, Рустам Ашурматов 2+0, Александр Мартынович 2+0, Руслан Безруков 2+0;

«Рубин» не проиграл в 7 из 9 очных матчах на домашней арене;

«Рубин» забивает в первом тайме в 7 из 9 очных играх РПЛ на домашней арене;

«Рубин» пропустил в 3 последних домашних играх;

В 6 из 8 домашних матчах РПЛ как минимум один соперник не забивает;

8 из 10 матчей РПЛ прошли на ТМ2,5.

Под вопросом участие в матче Валентина Вада и Руслана Безрукова.

Урал

«Шмели» в матче 21 тура чемпионата России дома проиграли «Ростову». Поражение с минимальным счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Роналдо на 57 минуте встречи. по метрике xG гости были ближе к победе 1,21:0,86.

Прогноз на матч Ахмат – Пари НН

С начала марта команда идет в зоне стыковых матчей, но имеет все шансы ее покинуть, так как впереди будут игры с прямыми конкурентами: «Факелом», «Оренбургом» и «Балтикой». На текущий момент «Урал» на 14 месте с 24 очками и отрывом всего в один балл от зоны вылета. В 25 турах у «шмелей» 6 побед, 6 ничьих и 13 поражений. Разница голов 24:39. Больше пропустил только «Сочи» — 40. По игре на чужом поле «Урал» на 12 месте с 9 очками. В 12 матчах 2 победы, 3 ничьи и 7 поражений. Разница голов 9:19.

Результаты «Урала» в пяти последних матчах:

РПЛ, «Урал» — «Ростов» 0:1;

РПЛ, «Сочи» — «Урал» 2:2;

Кубок России, «Урал» — «Ростов» 1:3;

РПЛ, «Урал» — «Динамо» 2:1;

РПЛ, «Урал» — «Крылья Советов» 1:2.

На отрезке в 10 официальных матчей у «шмелей» три победы, две ничьи и три поражения. Разница голов 9:15. В 10 гостевых встречах у команды из Екатеринбурга одна победа, три ничьи и шесть поражений. Разница голов 9:16. Единственная победа одержана в серии пенальти.

Интересные статические факты по игре «Урала» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в РПЛ: Андрей Егорычев 5+2, Алексей Каштанов 5+0, Эрик Бикфалви 3+2, Даниэль Мишкич 3+1, Тимур Аюпов 1+3;

Самые результативные игроки в сезоне: Андрей Егорычев 6+2, Алексей Каштанов 7+0, Эрик Бикфалви 4+2, Тимур Аюпов 2+3, Гильерме Шеттине 3+1, Даниэль Мишкич 3+1;

«Урал» не побеждает в РПЛ в 8 из 9 матчах;

«Урал» пропускает в 9 из 10 играх чемпионата;

«Урал» не побеждает в 10 гостевых встречах РПЛ, проиграв в 7 из 10 матчах;

«Урал» не забивает в 4 из 5 выездных встречах в РПЛ;

В 4 очных матчах как минимум один соперник не забивает;

«Урал» не побеждает в 5 гостевых очных встречах;

«Урал» играет вничью в первом тайме в 5 играх.

Из-за проблем со здоровьем не играет Фаниль Сунгатулин. Под вопросом участие в матче Владислава Малькевича.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Рубин — Урал

Казанцы подходят к встрече в хорошем настроении. «Рубин» прервал серию из трех игр без побед и на выезде обыграл «Зенит». У «Урала» череда неудачных игр продолжается. В 10 играх РПЛ одержано всего две победы и обе победы на домашней арене.

Коэффициенты на матч «Рубин» — «Урал» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Рубина» — 2,26;

Ничья — 3,33;

Победа «Урала» — 3,33;

ТБ2,5 — 2,33;

ТМ2,5 — 1,61;

«Обе забьют — да» — 2,03;

«Обе забьют — нет» — 1,80.

От матча команд не стоит ждать высокой результативности. «Рубин» предпочитает играть на контратаках, отсюда и гостевые матчи приносят больше очков, чем домашние. «Урал» не побеждает в 10 гостевых матчах РПЛ и в игре с «рубином» не будет атаковать большими силами. Исход встречи решит 1-2 гола. Основная ставка на матч — ТМ2,5 с коэффициентом 1,61 по линии букмекерской конторы BetBoom.

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