«Зенит» скинул «Краснодар» с 1-го места, «Юве» и «Интер» сыграли 1:1, Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, шедевр Гарначо и другие новости

1. «Зенит» возглавил таблицу Мир РПЛ. Случилось это, потому что «Краснодар» проиграл «Уралу» (1:3) на выезде в 16-м туре. После этого тренер «быков» Ивич раскритиковал судейство, а форвард Кордоба получил удаление уже после игры за оскорбительный жест в адрес арбитра – трижды схватил себя за пах.

«Ростов» победил «Пари НН» (1:0), «Рубин» обыграл «Факел» (1:0), «Оренбург» и «Ахмат» поделили очки (1:1).

2. «Ювентус» и «Интер» сыграли вничью (1:1) в 13-м туре Серии А, туринцы упустили шанс выйти на первое место. «Рома» была сильнее «Удинезе» (3:1).

3. Макс Ферстаппен выиграл заключительную гонку «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Абу-Даби, Шарль Леклер – 2-й, Джордж Расселл – 3-й. Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов – здесь. Ферстаппен выиграл 19 Гран-при в 2023 году, «Ред Булл» – 21 из 22. Определились чемпионы «Формулы-2» и MotoGP.

4. «Реал Мадрид» разгромил «Кадис» (3:0) в гостях в 14-м туре Ла Лиги – Беллингем снова забил! «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна победил «Севилью» (2:1), россиянин вышел на замену, но снова остался без результативных действий.

5. Камила Валиева победила на Гран-при России по фигурному катанию в Москве. Владислав Дикиджи выиграл у мужчин. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми у пар. Александра Степанова и Иван Букин победили в танцах на льду.

6. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон» (3:0) в гостях в 13-м туре АПЛ, Гарначо сделал заявку на самый красивый гол сезона – забил ударом через себя с угла штрафной. «Тоттенхэм» проиграл третий раз подряд и опустился на 5-е место, пропустив вперед «Астон Виллу».

7. «Амур» проиграл «Сочи» (2:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ, «Адмирал» потерпел поражение от «Северстали» (4:5 Б), минское «Динамо» уступило московскому (1:4).

8. Немецкий биатлонист Роман Реес выиграл индивидуальную гонку на 1-м этапе Кубка мира в Швеции. Итальянка Лиза Виттоцци победила у женщин с отрывом 0,1 секунды.

Команда Свердловской области (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Василий Томшин, Кирилл Бажин) выиграла смешанную эстафету на 1-м этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

9. НХЛ. Гол Андрея Свечникова принес «Каролине» победу над «Коламбусом» (3:2), два очка Павла Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго» (4:2). Другие результаты – здесь.

10. Норвежский лыжник Ян Томас Йенссен выиграл мужской масс-старт на 20 км свободным стилем на 1-м этапе Кубка мира в Финляндии. Шведка Моа Илар победила в женском масс-старте на 20 км.

Александр Большунов выиграл разделку на 15 км классикой на 1-м этапе Кубка России в Вершине Теи. Вероника Степанова победила в гонке на 10 км у женщин.

11. НБА. «Милуоки» обыграл «Портленд», «Финикс» одолел в гостях «Нью-Йорк». Остальные результаты – здесь.

12. Еще немного хоккея. Стоимость «СКА-Арены» – около 60 млрд рублей согласно госэкспертизе. Бывший футбольный вратарь Петр Чех дебютировал в Элитной хоккейной лиге Великобритании.

13. Италия выиграла Кубок Дэвиса второй раз в истории, победив в финале Австралию.

14. ЦСКА вырвал победу у «Нижнего Новгорода» на последних секундах, УНИКС обыграл МБА и другие результаты дня в Единой лиге ВТБ.

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