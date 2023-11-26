Италия выиграла Кубок Дэвиса второй раз в истории

Теги результаты Кубок Дэвиса ATP ITF сборная Австралии Алекс де Минаур сборная Италии Янник Синнер Теннис

Итальянцы второй раз стали чемпионами Кубка Дэвиса.

Первый трофей они взяли в 1976 году. С тех пор они проиграли четыре финала.

Кубок Дэвиса

Малага, Испания

21 – 26 ноября 2023

Крытые корты, хард

Финал

Италия – Австралия – 2:0

Маттео Арнальди (Италия) Алексей Попырин (Австралия)
7:5|2:6|6:4
Дата проведения
26 ноября, 18.15
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Алекс де Минаур (Австралия)
6:3|6:0
Дата проведения
26 ноября, 21.08
Онлайн матча

 

Мэтью Эбден (Австралия) / Макс Перселл (Австралия) Симоне Болелли (Италия) / Лоренцо Сонего (Италия)
отменен
Дата проведения
26 ноября, 22.35
Онлайн матча

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Фабиянчук
итальянцев с победой, объективно самая сильная и сбалансированная команда из представленных в финальной части.
PS - было бы интересно посмотреть очный матч Италия - Россия. На АТР Cup в 2021 в финале был вынос тел, но с тех пор многое изменилось
+22
-6
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Дичковский
Я полностью за Италию после вчерашней победы над сербами, нельзя австралийцев к титулу подпускать, это поколение итальянцев должно быть с командным титулом.
+21
-12
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Дичковский
FORZA ITALIA! Красивейшее завершение сезона, справедливая победа Скуадры Адзурры, спасибо итальянцам за удовольствие от просмотра.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Фабиянчук
Ответ Stas Salesov
15 комментов на финал Кубка Дэвиса, круто)
Какой важный и престижный турнир, зрительский интерес просто на высоте, куда уж до Итогового, прошедшего ровно неделю назад
Бгг
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stas Salesov
15 комментов на финал Кубка Дэвиса, круто)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
costa0545
Честно говоря, без сильнейшей команды, этот кубок дэвиса, с маленькой буквы, России там нет)))
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nottingham Forest
Ответ Ничего Смешного
Измотанный Синнер против свежего Де Минаура… сколько не смотрю игру австралийца никак понять не могу - что он делает в топ 20? Игра у сетки - фиаско. Томпсон сыграл бы не хуже… Синнер «парил» по корту.
Де Минаур хороший теннисист так-то, на секундочку один из лучших принимающих в туре и с приличной менталкой. ему бы хотя б среднюю подачу и он спокойно стоял бы в топ-5. хотя, с такими перфомансами как сегодня никакие подачи не помогут, но в целом игрок добротный
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skip
Как Арнальди выжил в третьем сете, 8 или 9 брейк-поинтов отыграл... несколько раз с 15-40...

И в нужный момент добил Попырина...

Заруба была мощная в третьем сете...

Похоже на чемпионскмй выигрыш в этом сете...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
exshepardjack
удивил меня Попырин, конечно. думал его Арнальди в двух закроет, а вышло, что просто отскочил итальянец. теперь болеем за деминора, но ему отсутствие подачи помешает победить..
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Фабиянчук
Ответ Евгений Фабиянчук
итальянцев с победой, объективно самая сильная и сбалансированная команда из представленных в финальной части. PS - было бы интересно посмотреть очный матч Италия - Россия. На АТР Cup в 2021 в финале был вынос тел, но с тех пор многое изменилось
Немного нудоты про Синнера: к 22 годам вундеркинд, молодой гений и прочие лестные эпитеты сподобился из больших достижений только на один Мастерс. Медведев, чьего прорыва никто не ожидал и который вообще «корявля», первый, а следом и второй свои Мастерсы взял в 23, попутно сыграв в финале тбш. И это ещё молчу о том, что 2019 был более конкурентный, чем 2023 (и, вероятно, 2024). Будет ли к концу следующего года у вундеркинда хотя бы три Мастерса и один финальчик тбш? Ну, вопрос риторический
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Рот-Вайсс"
Ответ Nottingham Forest
Де Минаур хороший теннисист так-то, на секундочку один из лучших принимающих в туре и с приличной менталкой. ему бы хотя б среднюю подачу и он спокойно стоял бы в топ-5. хотя, с такими перфомансами как сегодня никакие подачи не помогут, но в целом игрок добротный
Минор - средний теннисист коих куча в туре. Хорошие это - Рублёв, Зверев, Руне.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Янник тащит сборную, как сэр Энди в 2015.
Форца.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serhio98
Арнальди красава - очередь за Янником
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Дичковский
Насколько же Арнальди талантливее Лёхи Попырина, есть очень важная победа, теперь дело за Синнером, до пар нельзя доводить, там не Джокович будет, а великие парники Эбден, Пёрсел или Кублер, Хджиката, разные варианты возможны.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ничего Смешного
Измотанный Синнер против свежего Де Минаура… сколько не смотрю игру австралийца никак понять не могу - что он делает в топ 20? Игра у сетки - фиаско. Томпсон сыграл бы не хуже… Синнер «парил» по корту.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Дичковский
На Ллейтоне лица не было, второй год подряд неприятно в финале проигрывать, эх если бы Киргиос с головой дружил и профессионально бы готовился чтобы травмы не получать.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nottingham Forest
Ответ Иван Дичковский
Насколько же Арнальди талантливее Лёхи Попырина, есть очень важная победа, теперь дело за Синнером, до пар нельзя доводить, там не Джокович будет, а великие парники Эбден, Пёрсел или Кублер, Хджиката, разные варианты возможны.
Хиджикаты с Кублером нет в составе
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
acr
Ответ Йенс Мустерманн
У табора теперь есть законное право утверждать, что акробат проиграл победителям турнира. Хоть это согреет израненные души и поможет залатать израненную собачью шкуру.
Долг за Турин отдан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий