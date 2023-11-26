Италия выиграла Кубок Дэвиса второй раз в истории

Итальянцы второй раз стали чемпионами Кубка Дэвиса.

Первый трофей они взяли в 1976 году. С тех пор они проиграли четыре финала.

Кубок Дэвиса

Малага, Испания

21 – 26 ноября 2023

Крытые корты, хард

Финал

Италия – Австралия – 2:0