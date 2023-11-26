Италия выиграла Кубок Дэвиса второй раз в истории
Итальянцы второй раз стали чемпионами Кубка Дэвиса.
Первый трофей они взяли в 1976 году. С тех пор они проиграли четыре финала.
Кубок Дэвиса
Малага, Испания
21 – 26 ноября 2023
Крытые корты, хард
Финал
Италия – Австралия – 2:0
- Дата проведения
- 26 ноября, 18.15
- Дата проведения
- 26 ноября, 21.08
Мэтью Эбден (Австралия) / Макс Перселл (Австралия) – Симоне Болелли (Италия) / Лоренцо Сонего (Италия)
отменен
отменен
- Дата проведения
- 26 ноября, 22.35
PS - было бы интересно посмотреть очный матч Италия - Россия. На АТР Cup в 2021 в финале был вынос тел, но с тех пор многое изменилось
Бгг
И в нужный момент добил Попырина...
Заруба была мощная в третьем сете...
Похоже на чемпионскмй выигрыш в этом сете...
Форца.