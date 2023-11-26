Шакил О’Нил: «Я самый доминирующий игрок в истории»

Теги Шакил О′Нил НБА Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил в интервью Relevo заявил, что доминировал бы на паркете даже в эпоху 3-очкового баскетбола.

«Я выиграл четыре перстня и трижды становился MVP финала. Люди могут говорить что угодно, но я всегда показывал уровень, когда требовалось. Я самый доминирующий игрок, который когда-либо выходил на баскетбольную площадку. Еще не видел никого, кто мог бы меня остановить.

Сейчас я был бы таким же доминирующим баскетболистом. С учетом того, насколько изменилась игра, со всеми этими трехочковыми и шутерами, «краска» была бы гораздо более открытой для меня», – поделился О’Нил.

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34 комментария

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xamer 9
Ничего нового, Шак каждый год так говорил, говорит и будет говорить. Причем имеет полное право: и проверить никак, и его регалии и мощь позволяют говорить подобные вещи.
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DENBO
Уилт, наверное, может посоперничать за это звание, но титулов у Чемберлена меньше. Шак был реальным монстром, генетическое чудо)
+23
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Виталий Попов
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ты не прав
Вся доминация Шака в финалах. Проиграл 0-4 Хакиму(бывает, выступил он не так плохо, как об этом рассказывают), потом уничтожил самого Рика Смитса, Матумбо( 34 года и травма) и какого то канадца, который 4 года в лиге провел. В финале 2006 полностью провалился. В 2004 принято сваливать на саботаж Кобяна, допустим. Но Бэну Уоллэсу он по итогу еще раз проиграет в 2005 и 2007, победив лишь раз в 2006. Так же на пути к титулам были сломаны такие глыбы центровые как Владе Дивац, столетний Сабонис, Адмирал после травмы и в преклонном возрасте(2-2 по итогу карьеры). И Биг-Бэн.

Как то грустно для самого доминирующего центрового, не находите? Но это не проблема Шакила, были условия, он побеждал, замечательно играл и взял три мвп финала. И в правду уничтожал и доминировал. Но кого?

Интересно, что на защиту эта доминация не то что бы часто распространялась
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starina1
Ну в тройке то точно был бы.
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ты не прав
Ответ Misha_Sapunov
а джордан кого доминировал?
Ну хотя бы побеждал Дрекслера, Дюмарса и Миллера. Уже список по позиции именно круче. А вообще не понимаю причем тут Джордан? Мне больше примеры Данкана, Берда и Рассела нравятся, там прям лютая оппозиция была конкретно по позиции
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Оскар Муравьёв
Ответ Michael Allakhverdyan
Уилт был классический статодрочер. Из тех времен скорее Рассел.
Уилт 11 раз был лучшим на подборе вечный рекорд... Семь раз был лучшим снайпером.. И однажды стал лучшим по передачам.. И это при том что в его время не считали блокшоты перехваты и подборы в нападении и защите.. Уилт 2 кратный чемпион нба... И был бы 2 кратным мвп финала НБА.. Ну и плюс он 4 раза признавался самым ценным игроком по сезону.. И это сыграв гораздо меньше шака... По сути 13 полных сезонов... И до сих пор лидер по количеству дабл даблов... А если бы считали блоки и перехваты у него было бы точно больше трёхсот трипл даблов... И с десяток квадрупл даблов... У Джерри уеста Оскара Робертсона Рика Барри одна гайка вообще.. Так что уилт везунчик что у него 2 гайки учитывая что почти вся карьера прошла под доминацией Селтикс.. И кстати шак никогда не был лучшим по блокам и подборам... И где он доминировал
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mailman321214
В настоящее время доминировал бы со статой 17+21)
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Michael Allakhverdyan
Ответ DENBO
Уилт, наверное, может посоперничать за это звание, но титулов у Чемберлена меньше. Шак был реальным монстром, генетическое чудо)
Уилт был классический статодрочер. Из тех времен скорее Рассел.
+11
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Nikita Dorodenko
Ответ Оскар Муравьёв
Шак никогда не был лучшим на подборе и на блок-шоте. Доминатор блин))) да и распасовщик слабый
Ага, трехи нет, стилов мало, штрафные под 50%, и кроссоверы только против Джордана на МВЗ.
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Игорь Северянин
Со всеми осязаемыми и неосязаемыми параметрами типа очков-подборов, плюсов-минусов и всего остального у Шака во время трипита все в порядке (ну разве что только штрафные).
Но вот только конкуренты в плей-офф 2000-2002 на позиции центра... ээээ...
Маккалох, переломанные Адмирал и Арвидас, 90-летний Дикембе, Владик с сигареткой, Люк Лонгли, Смитс на последнем издыхании...
Возможно, кого-то забыл, но это явно не та оппозиция, которую хотелось бы видеть для доминатора.
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Hitgoe Himgob
Монстр
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boller_73
Ну по его критериям например Джордан или Билл Рассел более доминирующие
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ты не прав
Ответ Misha_Sapunov
вот это список. дюмарс... кроме клайда кто-то есть с претензией на величие? шакил и против Данканв с Адмиралом бился, что уже список всех соперников Майкла перевешивает. и дивац с веббером были, и против новицки и гарнета выступал.
Да я не против, ты чего мне пишешь. Ну какой Новицки, когда речь идет о Шакиле. Я тебе про доминацию. Ну Новицки, наверное, на Шакиле висел весь финал 2006.

Факт в том, что Шакил не застал никаких великих центровых, когда титулы брал. Джордан хоть кого то из аз встречал на пути к титулу. Хотя я соглашусь, что Сперс > чем почти все противники Джордана с 92.
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Оскар Муравьёв
Ответ Сергей Пузанков
судя по скорингу, самым доминирующим был Чемберлен
И по подборам... И неофициально уилт лучший по блокшотам.. Да и пасовал лучше шака
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Оскар Муравьёв
Ответ DENBO
Уилт, наверное, может посоперничать за это звание, но титулов у Чемберлена меньше. Шак был реальным монстром, генетическое чудо)
Ну уилту не повезло играть в эпоху Билла Расселла... И то единственный кто смог его обыграть и взять гайку в 67 году... В 58 году Рассел проиграл финал но был травмирован и никогда не считал то поражение своим... А уилт смог остановить Рассела... Гениальная команда сиксерс 66-67...и ещё в 72 году уничтожил Никс в финале... В отличии от Джерри уеста Робертсона Рика Барри и уж тем более бейлора у Чемберлена есть 2 гайки.. К которым он приложил непосредственное участие
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Грозовая Тень
Выдал базу
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Оскар Муравьёв
Шак никогда не был лучшим на подборе и на блок-шоте. Доминатор блин))) да и распасовщик слабый
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michaeli
Ответ Michael Allakhverdyan
Уилт был классический статодрочер. Из тех времен скорее Рассел.
Уилт как раз доминировал.
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Chistian Jadson
После Майкла, да
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quznez
Ответ Игорь Северянин
Со всеми осязаемыми и неосязаемыми параметрами типа очков-подборов, плюсов-минусов и всего остального у Шака во время трипита все в порядке (ну разве что только штрафные). Но вот только конкуренты в плей-офф 2000-2002 на позиции центра... ээээ... Маккалох, переломанные Адмирал и Арвидас, 90-летний Дикембе, Владик с сигареткой, Люк Лонгли, Смитс на последнем издыхании... Возможно, кого-то забыл, но это явно не та оппозиция, которую хотелось бы видеть для доминатора.
Зо тоже поломатый был, Беня Волес, но тот только в защитке топтался. Двайт подтянулся, когда уже Шак практически закончил.
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Данияр Сергалиевич
1 на 1 точно 100% ) просто представить с любым полабам на паркете , по мне любого вынесит, а так по команде возможно , как ни как 3 подряд титула брали хоть раз в жизни )
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Korban Cobain
Сейчас я был бы таким же доминирующим баскетболистом - глядя на игру Янниса, абсолютли.
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Агалар
и самый скромный
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Дядя Санжар
И самый скромный..)
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quznez
кто открыл краску? закройте, дед надышался.
шутю, Шак монстяра каких свет не видел.
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Misha_Sapunov
Ответ ты не прав
Ну хотя бы побеждал Дрекслера, Дюмарса и Миллера. Уже список по позиции именно круче. А вообще не понимаю причем тут Джордан? Мне больше примеры Данкана, Берда и Рассела нравятся, там прям лютая оппозиция была конкретно по позиции
вот это список. дюмарс... кроме клайда кто-то есть с претензией на величие?
шакил и против Данканв с Адмиралом бился, что уже список всех соперников Майкла перевешивает. и дивац с веббером были, и против новицки и гарнета выступал.
0
0
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yesnil
Факт
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