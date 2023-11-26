Шакил О’Нил: «Я самый доминирующий игрок в истории»
Четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил в интервью Relevo заявил, что доминировал бы на паркете даже в эпоху 3-очкового баскетбола.
«Я выиграл четыре перстня и трижды становился MVP финала. Люди могут говорить что угодно, но я всегда показывал уровень, когда требовалось. Я самый доминирующий игрок, который когда-либо выходил на баскетбольную площадку. Еще не видел никого, кто мог бы меня остановить.
Сейчас я был бы таким же доминирующим баскетболистом. С учетом того, насколько изменилась игра, со всеми этими трехочковыми и шутерами, «краска» была бы гораздо более открытой для меня», – поделился О’Нил.
Как то грустно для самого доминирующего центрового, не находите? Но это не проблема Шакила, были условия, он побеждал, замечательно играл и взял три мвп финала. И в правду уничтожал и доминировал. Но кого?
Интересно, что на защиту эта доминация не то что бы часто распространялась
Но вот только конкуренты в плей-офф 2000-2002 на позиции центра... ээээ...
Маккалох, переломанные Адмирал и Арвидас, 90-летний Дикембе, Владик с сигареткой, Люк Лонгли, Смитс на последнем издыхании...
Возможно, кого-то забыл, но это явно не та оппозиция, которую хотелось бы видеть для доминатора.
Факт в том, что Шакил не застал никаких великих центровых, когда титулы брал. Джордан хоть кого то из аз встречал на пути к титулу. Хотя я соглашусь, что Сперс > чем почти все противники Джордана с 92.
шутю, Шак монстяра каких свет не видел.
шакил и против Данканв с Адмиралом бился, что уже список всех соперников Майкла перевешивает. и дивац с веббером были, и против новицки и гарнета выступал.