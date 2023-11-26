Четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил в интервью Relevo заявил, что доминировал бы на паркете даже в эпоху 3-очкового баскетбола.

«Я выиграл четыре перстня и трижды становился MVP финала. Люди могут говорить что угодно, но я всегда показывал уровень, когда требовалось. Я самый доминирующий игрок, который когда-либо выходил на баскетбольную площадку. Еще не видел никого, кто мог бы меня остановить.

Сейчас я был бы таким же доминирующим баскетболистом. С учетом того, насколько изменилась игра, со всеми этими трехочковыми и шутерами, «краска» была бы гораздо более открытой для меня», – поделился О’Нил.