Александр Мостовой: «Товарищеские матчи сборной уже приелись. Ничего нового в них не видим»
Александру Мостовому надоело смотреть товарищеские матчи сборной России.
В октябре команда Валерия Карпина обыграла дома Иран (2:1) и Боливию (3:0).
«Если честно, то эти товарищеские матчи сборной уже немного надоели. Ничего нового в них мы не видим. Хорошо, что хоть соперники были в этот раз более-менее, а не Бруней или Гренада.
Все эти матчи уже приелись. Например, пусть сборная России слетает в ту же Боливию и там сыграет против них. Гораздо ведь интереснее будет смотреть такой матч», — сказал экс-футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости