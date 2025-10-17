Александр Мостовой: «Товарищеские матчи сборной уже приелись. Ничего нового в них не видим»

Александру Мостовому надоело смотреть товарищеские матчи сборной России.

В октябре команда Валерия Карпина обыграла дома Иран (2:1) и Боливию (3:0).

«Если честно, то эти товарищеские матчи сборной уже немного надоели. Ничего нового в них мы не видим. Хорошо, что хоть соперники были в этот раз более-менее, а не Бруней или Гренада .

Все эти матчи уже приелись. Например, пусть сборная России слетает в ту же Боливию и там сыграет против них. Гораздо ведь интереснее будет смотреть такой матч», — сказал экс-футболист сборной России.