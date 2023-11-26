Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Валиева, Муравьева, Яметова, Гущина и Синицына покажут произвольные программы

26 ноября на Гран-при России в Москве женщины покажут произвольные программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Третьякова

2. Виктория Нестерова

3. Мария Парамонова

4. Ангелина Палагина

5. Софья Чаплыгина

6. Екатерина Анисимова

Вторая разминка

7. Ксения Синицына

8. Камилла Нелюбова

9. Ксения Гущина

10. Вероника Яметова

11. Софья Муравьева

12. Камила Валиева

После короткой программы

1. Камила Валиева – 81,27

2. Софья Муравьева – 76,67

3. Вероника Яметова – 70,67

4. Ксения Гущина – 67,32

5. Камилла Нелюбова – 66,56

6. Ксения Синицына – 65,46

7. Екатерина Анисимова – 64,91

8. Софья Чаплыгина – 61,71

9. Ангелина Палагина – 58,70

10. Мария Парамонова – 55,22

11. Виктория Нестерова – 54,68

12. Дарья Третьякова – 47,44

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница