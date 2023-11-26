Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Валиева, Муравьева, Яметова, Гущина и Синицына покажут произвольные программы

Теги результаты женское катание Ксения Синицына Камила Валиева Софья Муравьева Мария Парамонова Вероника Яметова Дарья Третьякова Ксения Гущина Камилла Нелюбова Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Софья Чаплыгина Виктория Нестерова Ангелина Палагина Фигурное катание

26 ноября на Гран-при России в Москве женщины покажут произвольные программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Дарья Третьякова

2. Виктория Нестерова

3. Мария Парамонова

4. Ангелина Палагина

5. Софья Чаплыгина

6. Екатерина Анисимова

Вторая разминка

7. Ксения Синицына 

8. Камилла Нелюбова

9. Ксения Гущина 

10. Вероника Яметова

11. Софья Муравьева

12. Камила Валиева

После короткой программы

1. Камила Валиева – 81,27

2. Софья Муравьева – 76,67

3. Вероника Яметова – 70,67

4. Ксения Гущина – 67,32

5. Камилла Нелюбова – 66,56

6. Ксения Синицына – 65,46

7. Екатерина Анисимова – 64,91

8. Софья Чаплыгина – 61,71

9. Ангелина Палагина – 58,70

10. Мария Парамонова – 55,22

11. Виктория Нестерова – 54,68

12. Дарья Третьякова – 47,44

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница

31 комментарий

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Ритт
с удовольствием посмотрю программу Вероники Яметовой. Очень понравился этот образ девушки-викинга. Хоть и говорят, что Ника только и делает, что носится по льду. Но ей идет. Гладкого льда тебе, Уральская Молния!
+23
-3
+20
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lepestok
главная интрига - триксель Муры и квад Камилы)
+20
-2
+18
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Defender64
Скорее всего, тройка останется, как есть.
Хочется увидеть чистый триксель от Муравьёвой
+17
-4
+13
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Mira Val
Ответ alexnew
Я так понимаю, Глейхенгауза понизили до тренера начальной группы после провала Валиевой на прошлом старте?
Да чтоб все тренеры начальных групп я Японию ездили))
+14
-2
+12
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Здравый@смысл@
Ответ Ритт
с удовольствием посмотрю программу Вероники Яметовой. Очень понравился этот образ девушки-викинга. Хоть и говорят, что Ника только и делает, что носится по льду. Но ей идет. Гладкого льда тебе, Уральская Молния!
Хорошо, что все девочки разные ! Есть утонченная Мура, быстрая как вихрь Яметова, элегантная Камилла , нежная Синичка ! Наши девочки прекрасны
+7
0
+7
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Мурманчанин37
Ками - золота
I see red
+13
-8
+5
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floret
Ответ lepestok
главная интрига - триксель Муры и квад Камилы)
Камила может и без квада обойтись.
+5
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alexnew
Ответ s4nsay
Муравьева с ошибкой падением на тройном акселе более 76 баллов получает и это чудо! Помнится когда Камила с такой ошибкой получала более 70 баллов, все были недовольны оценками что якобы ей завышают. Почему сейчас молчим на счет Муравьевой?! Короче все выступили с ошибками кроме Валиевой в КП.
Трусова получала 73-74 с упаденным трикселем и неясным ребром на флипе, на олимпиаде 74,60 поставили. Муравьева, что хуже Трусовой катается?
+6
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Lennuci
Ответ alexnew
Он прямо сейчас уехал?
Эгадзе на ГП в Японии вчера-сегодня катал.
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nadenki
Ответ kovfun-barrios
В Мегаспорте.
А хорошо сохранились пенсионеры. Я многим- бы больше 15 лет не дала)
+3
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Анастасия Прудникова
Чистых прокатов девочкам и беспристрастного судейства!
+4
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Ирина Упрямова
Ками, сделай, пожалуйста, завтра checkmate.
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nadenki
Ответ kovfun-barrios
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Где 95% пенсионеры/? В Мегаспорте, или на спортсе?
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s4nsay
Ответ alexnew
Трусова получала 73-74 с упаденным трикселем и неясным ребром на флипе, на олимпиаде 74,60 поставили. Муравьева, что хуже Трусовой катается?
нет не катается хуже, Муравьева очень хорошо сеользит владеет коньком. но я про необьективность людей. они ненавидят Валиеву только чтобы просто ненавидеть. а так скольжение и все элементы Валиевой были на высоте. но даже если сравнить баллы Муры и Ками то у них одинаковый каскад, но Муравьевой дали больше баллов чем Камилле.
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alexnew
Ответ s4nsay
нет не катается хуже, Муравьева очень хорошо сеользит владеет коньком. но я про необьективность людей. они ненавидят Валиеву только чтобы просто ненавидеть. а так скольжение и все элементы Валиевой были на высоте. но даже если сравнить баллы Муры и Ками то у них одинаковый каскад, но Муравьевой дали больше баллов чем Камилле.
Муравьева лучше исполнила каскад. Камила очень уверенно исполняла программу до захода на каскад, но на заходе на каскад она явно напряглась, стала нервничать и я стал нервничать вместе с ней, она же чуть не пропустила момент, когда нужно прыгать, поэтому каскад у нее впритык исполнен и хотя исполнен хорошо, но все же похуже, чем у Муравьевой, на копейки, но похуже. И судьи это отметили. Я не вижу конкретно в этом моменте никакого криминала, наоборот, если бы Камиле поставили больше, то это бы значило более лояльное судейство к Камиле, а так судьи лишь оценили +/- по прокатам эти каскады, да и вообще прокаты.

У Муравьёвой, кстати, лутц тоже не самый любимый прыжок, но конкретно здесь никак проблем с ним у нее не было.
+5
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Sat397
Камиле сил, уверенности и успеха!
+5
-4
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alexnew
Ответ Defender64
Скорее всего, тройка останется, как есть. Хочется увидеть чистый триксель от Муравьёвой
В этом есть логика, но лучше подождать прокатов...
+1
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s4nsay
Муравьева с ошибкой падением на тройном акселе более 76 баллов получает и это чудо! Помнится когда Камила с такой ошибкой получала более 70 баллов, все были недовольны оценками что якобы ей завышают. Почему сейчас молчим на счет Муравьевой?! Короче все выступили с ошибками кроме Валиевой в КП.
+9
-9
0
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Lennuci
Ответ floret
Камила может и без квада обойтись.
Ее заклюют и с квадом, и без.
+7
-7
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islay
Ксюша, удачи! Шанс на медаль есть!
+4
-4
0
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КВАД
А я буду за Дашу Третьякову.
+2
-2
0
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Дружба11
Вероничка удачи тебе на завтра!!!Буду по прежнему болеть за Вас с Синичкой девчушки и Гущина умничка......
+10
-10
0
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