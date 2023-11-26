Ивич раскритиковал судейство после поражения от «Урала»: «Было много моментов, когда арбитр не фиксировал фолы против «Краснодара». Не первый матч, когда так обходятся с нами»

Теги премьер-лига Россия судьи Урал Владимир Ивич Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Матвей Сафонов Витор Тормена Олакунле Олусегун Александр Кокшаров Футбол

Владимир Ивич остался недоволен судейством в матче с «Уралом».

«Краснодар» проиграл со счетом 1:3 в матче 16-го тура Мир РПЛ. Главным арбитром игры был Сергей Иванов.

– Что сегодня не получилось у «Краснодара»?

– Матч хорошо начался для нас, нам удалось забить в первые 30 минут. Мы были командой, которая контролировала ритм игры и создавала моменты, а «Уралу» ничего не удалось создать кроме того углового, после которого отличился Эмерсон. Конечно, мы знали, что стандарты являются сильной стороной соперника, потому что они обладают очень высокими футболистами. Мы обсуждали это перед матчем и старались избегать угловых, но он произошел, и «Урал» смог использовать эту возможность.

– У «Краснодара» всего один удар в створ. О чем это говорит?

– Знаю, что соперник больше бил по воротам, чем мы. Но у «Урала» такой стиль игры, они используют навесы и стараются быть первыми на подборе. В таком же стиле соперник забил свой второй мяч после длинной передачи. У «Краснодара» не получилось ничего противопоставить сопернику, у которого в нападении высокие нападающие, хорошо борющиеся за верховые мячи. Это наша ошибка, нам нужно это исправить.

– Что известно о состоянии здоровья Сафонова? Как его замена повлияла на исход встречи?

– Почему вы спрашиваете про Сафонова, а не Тормену? Правильно же спрашивать про всех травмированных футболистов, а не выделять только Сафонова.

– Хорошо, расскажите про Сафонова и Тормену.

– Посмотрим, пока мы ничего не знаем. Мы не можем говорить, повлияло ли это на игру.

Поздравляю «Урал» с победой, но у меня есть два вопроса. Как возможна ситуация, которая была с Олусегуном в начале второго тайма? Почему это не был фол? Это случилось прямо на моих глазах, и я не понимаю, почему не был зафиксирован фол.

Также я хочу, чтобы мне кто‑то объяснил, почему за фол на Кокшарове не был назначен пенальти. Это два вопроса, на которые я хотел бы получить ответ. В матче с «Уралом» было много моментов, когда арбитр не фиксировал фолы против футболистов «Краснодара».

Я поздравляю «Урал» с победой, они заслужили победу. Но этот матч не первый, когда так обходятся с «Краснодаром», – заявил тренер «быков».

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42 комментария

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S. A.
Почему недавний лидер чемпионата нанёс всего 3 удара по воротам соперника против 15?
+49
-5
+44
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King_X
И забавно, что Краснодар, которому столько фолов Сперцяна, Черникова и т.д прощают, хотя они на 100% ЖК - жалуется на судейство
Лол
+24
-2
+22
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Dandelo_O
1 удар в створ, 15-3 по ударам. Конечно, виноват судья)
+20
-3
+17
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Hitgoe Himgob
Три удара в сторону ворот, дружище
+17
-3
+14
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S. A.
Ответ King_X
После матча с КС он высокомерно говорил, что матч со 2-3 местом не таким должен быть Здесь скажет что-либо, интересно))
Уже сказал, судейство не такое😁
+15
-2
+13
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ахаха.
+20
-9
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King_X
Пхахахха
Че, сегодня потянуть время, а Сафронову посимулировать не удалось?
+17
-7
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King_X
Ответ S. A.
Почему недавний лидер чемпионата нанёс всего 3 удара по воротам соперника против 15?
После матча с КС он высокомерно говорил, что матч со 2-3 местом не таким должен быть

Здесь скажет что-либо, интересно))
+11
-2
+9
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ТрактоПоктер
Началось нытьё....
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Denisssan
Вчера много краснодарских веселились на ветках Локо, поздравляю их с сегодняшним результатом! Скоро вас и Динамо обгонит
+8
-2
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Давид Кочинян
Ивича перехвалили и он истерил весь матч 😕
+10
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riverman1980
Тренер, которому в этом сезоне судьи подарили минимум 5 очков, жалуется на фолы в центре поля и мифический пенальти )

В итоге Кордоба слетел с катушек и получил удаление в подтрибунке )
+6
-1
+5
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Nogoi89
Ну, надо признать, в этот раз интрига в РПЛ держалась чуть дольше. Спасибо Ивичу и Краснодару.
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Василиус
Ответ Dandelo_O
1 удар в створ, 15-3 по ударам. Конечно, виноват судья)
вот свистнул бы судья фол на Олусегуне то удары бы пошли и было бы 15-16. )))
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DiegoBaggioRonaldinho
У тебя 3 удара, игра твоя унылая, симулянты, провокаторы, лентяи в команде ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ СУДЬЯ???
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Архитектор Мендисабаль
Поплыл физрук
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Ramon Mercader
Что случилось, в этот раз твой сербский дружок не обеспечил комфортное судейство? Конечно, непривычно
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Альберт Васильченко
Начались отмазы! Судья тут не при чем!
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fil_spb
Вы кризисному аутсайдеру смогли только один раз в створ ворот пробить. Точно судья виноват? Или все-таки ваша бездарная игра, за которую как раз и ответственен Ивич? При таких вводных про судей в принципе заикаться дело малодостойное, так еще и не сказать, что у судей были какие-то определяющие результат ошибки.
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Rumov
Тут или поле, или судейство...А не тренера-барыгу.
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shooher
Ответ DiegoBaggioRonaldinho
У тебя 3 удара, игра твоя унылая, симулянты, провокаторы, лентяи в команде ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ СУДЬЯ???
Ну, свои ошибки проще свалить на других, чем признать.
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Вован Мельников
Ответ S. A.
Почему недавний лидер чемпионата нанёс всего 3 удара по воротам соперника против 15?
Как это отменяет плохое, по словам Ивича, судейство?
Оно же наоборот является следствием))
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Фарид Алекперов
Ответ S. A.
Почему недавний лидер чемпионата нанёс всего 3 удара по воротам соперника против 15?
Потому что Ганчаренко играет в более вертикальный футбол, а Ивич старается разыгрывать до победного. Стили разные, вот и всё.
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Hong Kil
Ой, смотрите как он абаскалит! Фолы! Не просто ЖК привела к поражению, а фолы! Новый уровень, ясчетаю.
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LaffyTaffy
Поплыл физрук
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Опа, Митяй
Ответ Hitgoe Himgob
Три удара в сторону ворот, дружище
Зато катая по штрафной, себе больше ударов привезли
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Иванов ручной судья газпрома, начал смотреть примерно с 35 минуты, так вот, особых моментов по судейству я не увидел...
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spawn0
Жаль, но Краснодар сдулся.
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TAPAS
Опять слёзы🙂У тренеров модно стало во всём винить судей.
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reteka
Краснодар во втором тайме играл как команда первой лиги и никакой судья в этом не виноват.
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Dyman
И немудрено, жители коробок из под холодильников как всегда подключили админресурс
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Jovana Jovičić
Им после 2 очков после победного гола в ворота Ростова с офсайда самим не стыдно?
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igor.igorev
Сербский физрук начал критиковать судейство. Первый признак, что сербский физрук поплыл.
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Nick Crosier
Сразу заныл
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Roman Kikhmetov
Краснодар показал ноль,не игра а показуха какая то,Ивич не тренер,пускай тренерует молодецкую
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Buamgartlinger
не первый и не последний... так и знай
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Шухрат Казыев
Я болельщик Краснодара. Команда проиграла по делу. Надо было побеждать при любом судействе. Сами виноваты.И не надо искать виноватых. Лучше сделайте выводы.
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