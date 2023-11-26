Ивич раскритиковал судейство после поражения от «Урала»: «Было много моментов, когда арбитр не фиксировал фолы против «Краснодара». Не первый матч, когда так обходятся с нами»

Владимир Ивич остался недоволен судейством в матче с «Уралом».

«Краснодар» проиграл со счетом 1:3 в матче 16-го тура Мир . Главным арбитром игры был .

– Что сегодня не получилось у «Краснодара»?

– Матч хорошо начался для нас, нам удалось забить в первые 30 минут. Мы были командой, которая контролировала ритм игры и создавала моменты, а « » ничего не удалось создать кроме того углового, после которого отличился Эмерсон. Конечно, мы знали, что стандарты являются сильной стороной соперника, потому что они обладают очень высокими футболистами. Мы обсуждали это перед матчем и старались избегать угловых, но он произошел, и «Урал» смог использовать эту возможность.

– У «Краснодара» всего один удар в створ. О чем это говорит?

– Знаю, что соперник больше бил по воротам, чем мы. Но у «Урала» такой стиль игры, они используют навесы и стараются быть первыми на подборе. В таком же стиле соперник забил свой второй мяч после длинной передачи. У «Краснодара» не получилось ничего противопоставить сопернику, у которого в нападении высокие нападающие, хорошо борющиеся за верховые мячи. Это наша ошибка, нам нужно это исправить.

– Что известно о состоянии здоровья ? Как его замена повлияла на исход встречи?

– Почему вы спрашиваете про Сафонова, а не Тормену? Правильно же спрашивать про всех травмированных футболистов, а не выделять только Сафонова.

– Хорошо, расскажите про Сафонова и Тормену.

– Посмотрим, пока мы ничего не знаем. Мы не можем говорить, повлияло ли это на игру.

Поздравляю «Урал» с победой, но у меня есть два вопроса. Как возможна ситуация, которая была с в начале второго тайма? Почему это не был фол? Это случилось прямо на моих глазах, и я не понимаю, почему не был зафиксирован фол.

Также я хочу, чтобы мне кто‑то объяснил, почему за фол на Кокшарове не был назначен пенальти. Это два вопроса, на которые я хотел бы получить ответ. В матче с «Уралом» было много моментов, когда арбитр не фиксировал фолы против футболистов «Краснодара».

Я поздравляю «Урал» с победой, они заслужили победу. Но этот матч не первый, когда так обходятся с «Краснодаром», – заявил тренер «быков».

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