  • «Спартак» пригласил экс-спортдира ЦСКА, Дегтярев снова говорит о лимите, примирение Сперцяна и Ндонга, Финляндия не пустит российских лыжников, 1,253 млрд на школу Загитовой и другие новости
1. Андрей Мовсесьян назначен в «Спартак» заместителем гендиректора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола. «Спартак» для Мовсесьяна – «родной и великий клуб», хотя до этого он 12 лет работал в ЦСКА – селекционером и спортивным директором.

2. Михаил Дегтярев объяснил необходимость ужесточения лимита на легионеров тем, что это «заставит клубы за три года разглядеть талантливых ребят». По словам министра спорта, российские команды тратят слишком много на иностранцев, а новая формула «коснется лишь четырех клубов». Сергей Семак считает нынешний лимит оптимальным, Властимил Петржела поддерживает ужесточение.

3. КДК дисквалифицировал Ндонга и оштрафовал Сперцяна на 150 тысяч рублей, не найдя признаков расизма в словах хавбека «Краснодара». Игрок «Ахмата» извинился, стороны уладили конфликт.

4. Россияне в случае допуска FIS не смогут выступить на лыжном Кубке мира в Финляндии из-за запрета на въезд. Александр Тихонов в ответ предложил сделать из «страны проклятых чухонцев Хиросиму». Дмитрий Губерниев наоборот призывает «договариваться и дружить».

5. Цена контракта на строительство школы Загитовой составила 1,253 млрд рублей, а источник финансирования – бюджет Татарстана. Название центра экстренно меняли после подписания контракта, построить школу планируют к лету 2026 года.

6. В КХЛ «Барыс» сенсационно победил «Авангард» (6:2) и прервал серию из шести поражений. «Металлург» одержал 6-ю победу в 7 последних матчах – над «Салаватом». Все результаты дня – здесь.

7. Даниил Медведев обыграл Адама Уолтона во втором круге турнира в Алматы, Карен Хачанов уступил 98-й ракетке мира Яну-Леннарду Штруффу.

Екатерина Александрова и Елена Рыбакина вышли в 1/4 финала турнира в Нинбо.

8. НХЛ. «Колорадо» обыграл «Коламбус» (4:1), Ничушкин сделал дубль (первые голы в сезоне), у проигравших единственный гол на счету Проворова (и у него первый в сезоне). «Виннипег» был сильнее «Филадельфии» (5:2), Наместников и Мичков тоже открыли счет голам в сезоне. Все результаты дня – здесь

9. CAS впервые признал запрет на участие россиян в соревнованиях дискриминацией и удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России.

10. Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый футболист мира по версии Forbes.

11. Фанатам «Маккаби» Тель-Авив запретили посещение выездного матча с «Астон Виллой» в ЛЕ – из-за возможных проблем с безопасностью. Глава МИД Израиля назвал решение трусливым и позорным, премьер Великобритании Кир Стармер тоже возмущен.

12. ISU сообщил, что медали и призовые Валиевой еще не перераспределены, так как ожидаются результаты судебного разбирательства.

13. В «ПСЖ» раздражены высказываниями Матвея Сафонова о нехватке игрового времени.

14. Артемий Панарин отказался делать скидку «Рейнджерс» по новому контракту.

Цитаты дня

Джонджо Шелви: «Великобритания уже не та. Не хочу, чтобы мои дети росли в Англии. В Лондоне не надеть часы, нельзя достать телефон, людей арестовывают за твиты»

Семак о молодых игроках: «Проблема не в «Зените». Назовите хоть одного, который бы прошел через нашу структуру и играл бы за рубежом или в РПЛ, решая высокие задачи?»

Александр Кокорин: «Мы с Мамаевым подрались с Лил Уэйном в Майами в 2013-м. Рэперу не понравилось, как белые гуляют на темнокожей вечеринке. Паша ему «наварил». Классная история!»

Черчесов про «футбольных» и «нефутбольных» людей: «Если ты умеешь бить по мячу, не обязательно сможешь хорошо этому научить. Педагогику никто не отменял. Я уважаю и тех, кто никогда не играл»

Вячеслав Фетисов: «Планы пойти в Госдуму на следующий срок есть. За 23 года в этом статусе я ни разу не сомневался в своей политической деятельности. Главную оценку дают избиратели»

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
