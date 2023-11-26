Лыжи. Кубок России. Степанова, Ступак, Сорина, Истомина и Пеклецова пробегут классическую «разделку» на 10 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) гонка 10 км (жен) Алия Иксанова Кубок России Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Юлия Ступак (Белорукова) Татьяна Сорина (Алешина) Лидия Горбунова (Дуркина) Яна Кирпиченко Мария Истомина Христина Мацокина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Алина Пеклецова Лыжи

26 ноября на Кубке России по лыжам пройдет женская классическая гонка на 10 км.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

1-й этап

Вершина Теи

10 км, раздельный старт, классический стиль

Женщины

Начало – 7:00 по московскому времени.

Старт-лист

Юлия Ступак

Татьяна Сорина

Вероника Степанова

Анастасия Кулешова

Яна Кирпиченко

Алиса Жамбалова

Лидия Горбунова

Алина Пеклецова

Христина Мацокина

Анастасия Прокофьева

Алия Иксанова

Мария Истомина

Дарья Непряева

Анастасия Фалеева

Алена Баранова

Елизавета Пантрина

Евгения Крупицкая

Полный старт-лист – здесь.

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11 комментариев

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Katerinapv
Интересно, выйдут ли на старт: Ступак, Сорина и Степанова)
Яна вроде потихоньку тоже возвращается, посмотрим, что в классике любимой покажет.

Будет интересная гонка тогда, хотя пока и от первых 2 особо ничего не жду, только возвращаются!

Успехов всем-всем нашим девочкам! Пусть победит сильнейшая! 🙌
+5
-1
+4
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SkierNSK
Почти полный состав, однако. Жалко, что Терентьевой нет.
+4
-1
+3
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Щеглот
ступачка слилась, кто бы сомневался. Омерзительная тетя, заявляется, типа готова бежать, а на самом деле даже не собиралась.
+2
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NoSfer
Степанова как-то люто начала гонку
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katyaekt97@yandex.ru
Степанова всех выносит, ступак не стартовала, сорина снялась)
Молодец Ляшенко Олеся, дочка Чепаловой. Даже в прошлом сезоне она всегда была внизу таблицы и проигрывала всем несколько минут, а в этом сезон начала очень хорошо) уже которую гонку держится в десятке или в топ 20)видимо на пользу пошли тренировки в новой группе
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дааа
Вероника бессмертная или как, 800 м 4сек кидает, и не кому нибудь, а Кулешовой
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katyaekt97@yandex.ru
Кулешова(Седова) тоже молодец сегодня ✊
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закрыт по беспределу
Фалеева молодцом, так и в тройку забежит.
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Щеглот
Степка обоими стилями просто сносит в одну калитку. Жесть какая)
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дааа
Ответ NoSfer
Степанова как-то люто начала гонку
И, как, и в первой гонке, лидера ни разу не показывают.
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NoSfer
Ответ дааа
И, как, и в первой гонке, лидера ни разу не показывают.
Да, показ специфический, режиссёр как-будто случайным образом выбирает спортсменок для показа, сейчас вон Утяганову вели секунд 10, хотя она несколько минут проигрывает...
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