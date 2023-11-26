Лыжи. Кубок России. Степанова, Ступак, Сорина, Истомина и Пеклецова пробегут классическую «разделку» на 10 км

26 ноября на Кубке России по лыжам пройдет женская классическая гонка на 10 км.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

1-й этап

Вершина Теи

10 км, раздельный старт, классический стиль

Женщины

Начало – 7:00 по московскому времени.

Старт-лист

Юлия Ступак

Татьяна Сорина

Вероника Степанова

Анастасия Кулешова

Яна Кирпиченко

Алиса Жамбалова

Лидия Горбунова

Алина Пеклецова

Христина Мацокина

Анастасия Прокофьева

Алия Иксанова

Мария Истомина

Дарья Непряева

Анастасия Фалеева

Алена Баранова

Елизавета Пантрина

Евгения Крупицкая

Полный старт-лист – здесь.