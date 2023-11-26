Лыжи. Кубок России. Степанова, Ступак, Сорина, Истомина и Пеклецова пробегут классическую «разделку» на 10 км
26 ноября на Кубке России по лыжам пройдет женская классическая гонка на 10 км.
Кубок России по лыжным гонкам-2023/24
1-й этап
Вершина Теи
10 км, раздельный старт, классический стиль
Женщины
Начало – 7:00 по московскому времени.
Старт-лист
Юлия Ступак
Татьяна Сорина
Вероника Степанова
Анастасия Кулешова
Яна Кирпиченко
Алиса Жамбалова
Лидия Горбунова
Алина Пеклецова
Христина Мацокина
Анастасия Прокофьева
Алия Иксанова
Мария Истомина
Дарья Непряева
Анастасия Фалеева
Алена Баранова
Елизавета Пантрина
Евгения Крупицкая
Полный старт-лист – здесь.
Яна вроде потихоньку тоже возвращается, посмотрим, что в классике любимой покажет.
Будет интересная гонка тогда, хотя пока и от первых 2 особо ничего не жду, только возвращаются!
Успехов всем-всем нашим девочкам! Пусть победит сильнейшая! 🙌
Молодец Ляшенко Олеся, дочка Чепаловой. Даже в прошлом сезоне она всегда была внизу таблицы и проигрывала всем несколько минут, а в этом сезон начала очень хорошо) уже которую гонку держится в десятке или в топ 20)видимо на пользу пошли тренировки в новой группе