Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» против ЦСКА, УНИКС – МБА и другие матчи
В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят четыре матча.
«Нижний Новгород» принимает московский ЦСКА, казанский УНИКС встретится со столичной МБА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 ноября, 14.00, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 26 ноября, 15.00, «Falcon Club»
- Дата проведения
- 26 ноября, 16.00, «ДС Кристалл»
- Дата проведения
- 26 ноября, 18.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 11-1, УНИКС – 8-3, Зенит – 8-4, Енисей – 8-4, Локомотив-Кубань – 7-5, Самара – 7-5, Руна – 6-5, Уралмаш – 6-6, Астана – 5-6, МБА – 5-7, Парма – 4-8, Автодор – 4-8, Нижний Новгород – 3-8, Минск – 0-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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