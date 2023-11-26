Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» против ЦСКА, УНИКС – МБА и другие матчи

В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ проходят четыре матча.

«Нижний Новгород» принимает московский ЦСКА, казанский встретится со столичной .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 11-1, УНИКС – 8-3, Зенит – 8-4, – 8-4, – 7-5, – 7-5, Руна – 6-5, Уралмаш – 6-6, Астана – 5-6, МБА – 5-7, – 4-8, Автодор – 4-8, Нижний Новгород – 3-8, Минск – 0-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.