Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» против ЦСКА, УНИКС – МБА и другие матчи

Теги результаты ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Автодор Минск БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Парма МБА Баскетбол

В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят четыре матча.

«Нижний Новгород» принимает московский ЦСКА, казанский УНИКС встретится со столичной МБА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Пари Нижний Новгород – ЦСКА 10:10 (1 четверть)
Дата проведения
26 ноября, 14.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

Минск – Локомотив-Кубань
Дата проведения
26 ноября, 15.00, «Falcon Club»
Онлайн матча

Автодор – Парма
Дата проведения
26 ноября, 16.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

УНИКС – МБА
Дата проведения
26 ноября, 18.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 11-1, УНИКС – 8-3, Зенит – 8-4, Енисей – 8-4, Локомотив-Кубань – 7-5, Самара – 7-5, Руна – 6-5, Уралмаш – 6-6, Астана – 5-6, МБА – 5-7, Парма – 4-8, Автодор – 4-8, Нижний Новгород – 3-8, Минск – 0-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Тузик и грелка
Интересно, а Ивлев краснеть умеет?
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