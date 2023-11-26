«Кадис» – «Реал Мадрид». 0:1 – Родриго забил с линии штрафной в девятку. Онлайн-трансляция
«Реал Мадрид» играет с «Кадисом» в гостях в 14-м туре Ла Лиги.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 14-й минуте Родриго открыл счет в матче, забив ударом с линии штрафной в девятку.
В прямом эфире игру показывает Okko.
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.30, «Рамон де Карранса»
- Гол:
- 0:1 – 14 Родриго.
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Кадис –
Ледесма, Сальдуа, Фали Хименес, Хави, Виктор Чуст, Пирес, Наварро, Алекс Фернандес, Алькарас, Рохер Марти, Рамос.
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Реал Мадрид –
Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Модрич, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Хоселу.
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