«Кадис» – «Реал Мадрид». 0:1 – Родриго забил с линии штрафной в девятку. Онлайн-трансляция

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кадис Родриго онлайны Футбол

«Реал Мадрид» играет с «Кадисом» в гостях в 14-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 14-й минуте Родриго открыл счет в матче, забив ударом с линии штрафной в девятку.

В прямом эфире игру показывает Okko.

Кадис – Реал Мадрид 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
26 ноября, 20.30, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 14 Родриго.
КадисЛедесма, Сальдуа, Фали Хименес, Хави, Виктор Чуст, Пирес, Наварро, Алекс Фернандес, Алькарас, Рохер Марти, Рамос.
Реал МадридЛунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Модрич, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Хоселу.
Предупреждения:
Вальверде (3), Менди (32).

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28 комментариев

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JENNINGS
Удачи мадридскому «Реалу»!🤍👑
Любая потеря очков будет приправлена к поражению, поэтому только победа!
И конечно же без травм, их и так уже аномально много
+12
-3
+9
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Cruel Snake
Травмы, травмы, травмы 🤕 На тех кто сейчас в составе, старики, резервисты, молодёжь из «Кастильи» ложится огромная ответственность и большие надежды.

Успехов Мадрид!
+7
-2
+5
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Верховный Лорд
Ответ Станислав Михайлович
Кто?
Маленький болельщик первого клуба провинции
+7
-2
+5
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Dragnil
Ответ songbilong
вместо того, чтобы наигрывать Диаса, дед выпускает Хоселу...
У Диаса проблемы со здоровьем
+4
0
+4
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Верховный Лорд
Ответ Станислав Михайлович
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Желаю «Вам» и дальше быть первым клубом Каталонии и вторым клубом Испании😁
+6
-2
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G.H.O.S.T.
Родриго хорош.
+6
-2
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Верховный Лорд
Ответ Станислав Михайлович
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О, смотрите кто родился
+5
-2
+3
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Alexshara
ух, Родриго молодчик, красиво положил
+4
-2
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ZA.RMA
Ответ songbilong
вместо того, чтобы наигрывать Диаса, дед выпускает Хоселу...
Так заболел же он…
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Магомед МагомедоВ
Браим выбил
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Remix
Ответ Footballeur
Должны спокойно победить даже с учетом травм.
Нельзя быть таким уверенным. Да Реал сильнее, но все же.игра покажет.
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Андерлехт Брюггевич
родриго, конечно, набрал ход. в такое непростое для команды время ему и джуду придется тащить команду
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NexTon
Ответ Cruel Snake
Травмы, травмы, травмы 🤕 На тех кто сейчас в составе, старики, резервисты, молодёжь из «Кастильи» ложится огромная ответственность и большие надежды. Успехов Мадрид!
ладно, забудем Федерико, Менди и Родриго
+1
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Ruslan3132
Феде нужно было дать отдохнуть после игр сбродных
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Станислав Михайлович
Ответ ZA.RMA
это что-то новенькое ))
Просто нас не замечали, но теперь мы на своем месте.
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Даник Муша
Ответ Низом Хурсанов
Какой на хер Хоселу, да ещё и на правом фланге? Карло совсем с катушек слетел!!!??? Слева Родриго, справа Браим и Джуд в роли 10-ки! Чую будет валидол!!!
Предлагаешь играть низом?
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Footballeur
Должны спокойно победить даже с учетом травм.
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songbilong
Ответ ZA.RMA
Так заболел же он…
да? а, не знал, спасибо
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