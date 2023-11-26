«Кадис» – «Реал Мадрид». 0:1 – Родриго забил с линии штрафной в девятку. Онлайн-трансляция

«Реал Мадрид» играет с «Кадисом» в гостях в 14-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 14-й минуте Родриго открыл счет в матче, забив ударом с линии штрафной в девятку.

В прямом эфире игру показывает Okko.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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