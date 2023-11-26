⚡ Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин победили, Шанаева и Дрозд – 2-е, Тютюнина и Грачев – 3-и

Теги результаты танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Павел Дрозд Александр Вахнов Илья Карпов Елизавета Шанаева Софья Тютюнина Александр Васькович Марк Волков Елизавета Кириллова София Качушкина Тимур Бабаев-Смирнов Матвей Грачев Серия Гран-при России Павел Драко Золотой конек Москвы Александра Прокопец Варвара Жданова Полина Усова Михаил Антонов Дарья Савкина Ольга Федорова Фигурное катание

Степанова и Букин победили в танцах на льду на этапе Гран-при России в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Александра Степанова – Иван Букин – 220,44

2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 201,42

3. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 178,04

4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 177,24

5. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 173,85

6. София Качушкина – Марк Волков – 171,06

7. Александра Прокопец – Александр Васькович – 167,84

8. Полина Усова – Михаил Антонов – 164,10

9. Ольга Федорова – Павел Драко – 146,55

10. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 133,73

Произвольный танец

1. Александра Степанова – Иван Букин – 132,66

2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 122,45

3. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 106,95

4. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 106,93

5. София Качушкина – Марк Волков – 106,79

6. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 104,23

7. Александра Прокопец – Александр Васькович – 99,49

8. Полина Усова – Михаил Антонов – 97,20

9. Ольга Федорова – Павел Драко – 89,37

10. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 78,80

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница

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242 комментария

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Revery
Оскал Шанаевой пугает на протяжении всего танца. Про что они катают? Точно про то, что в песне поется?
И эта поддержка-курагриль...
+38
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Himmelge
Лиза вроде загребает ногами, но при этом стоит на месте. Дохуделась что ли, или в чем проблема? Зато с сардонической улыбкой всю программу. Мрак, если на ЧР это чудо обыграет Хавронину
+37
0
+37
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Лучшее_враг_хорошего
Тютюниной надо перестать давить из себя страстную страсть хотя бы до тех пор, пока уровень партнера не пойдет вверх и он перестанет смотреться рядом так ученически старательно.
Выглядит словно училка машет хвостом и задирает юбку перед старшеклассником. При этом странное ощущение…она с партнером вообще словно не взаимодействует, катает для судей, эмоции давит для них же. Даже когда вынуждена прикасаться к партнеру, смотрит мимо него.
Словом, нужно снижать градус показухи до тех пор, пока уровень обоих в паре не станет плюс-минус одинаковым.
+38
-1
+37
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Ayla
Могут не выходить в принципе
+30
-1
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Наталья Ночка
Ответ IrinaKin
Ну надо же иметь совесть, 3 жулинские пары впереди. Тютюнина с Грачевым третьи, просто позорище
Два месяца вместе катаются, уже лидеры! Где то очередь, а где то по блату, по головам, и скатываться не надо, главное за Жулиным, как за стеной! Все призовые хочет Жулин захапать, стыдоба!
+27
0
+27
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Алиска в Зазеркалье
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Тютюниной надо перестать давить из себя страстную страсть хотя бы до тех пор, пока уровень партнера не пойдет вверх и он перестанет смотреться рядом так ученически старательно. Выглядит словно училка машет хвостом и задирает юбку перед старшеклассником. При этом странное ощущение…она с партнером вообще словно не взаимодействует, катает для судей, эмоции давит для них же. Даже когда вынуждена прикасаться к партнеру, смотрит мимо него. Словом, нужно снижать градус показухи до тех пор, пока уровень обоих в паре не станет плюс-минус одинаковым.
есть ощущение некой брезгливости что ли. Высокомерия что ли по отношению к партнеру. Мол, я звезда вынуждена кататься с таким ...
+26
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IrinaKin
Ну надо же иметь совесть, 3 жулинские пары впереди. Тютюнина с Грачевым третьи, просто позорище
+26
-1
+25
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Biathlon Fan
По-моему и Букин, и Жулин охренели от оценок))
+25
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lepestok
какой смысл смотреть танцы, когда мы знаем результаты?))) Ни одной хорошей программы на 6 этапе Кубка нет. На прошлом этапе хоть от Нарижных получила удовольствие, а здесь просто глухо(((
+26
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просто болельщица
Как-то бестолково Тютюнина машет руками, ногами и хвостом.)
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Алё? Алёна
Ванек так радуется, он что думал его кто то обгонит? Это не возможно))) Как будто Парадакисов обогнали)))
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umma
Какая не приятная Тютюнина ,как можно так явно показывать свое недовольство партнёром...
+18
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Svetmel
Этап максимально бессмысленный и беспощадный). Всё распределено и предсказуемо. Можно было и не катать. Сразу награждение устраивать)
+18
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Stigmata
Неужели Ш/Д и их тренеры сами не понимают, как это слабо? Медленно, плоско, с кучей остановок, не танцевально. Никак. После таких выступлений нужно срочно пересматривать танцы Ташлеров, Чок/Бэйтс, Жиль/Пурье этого сезона. Иначе так вся любовь к танцам пропадёт навсегда)
+19
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Юлия Ягунова
Мне не нравится Тютюнина и ее автозагар)я за панталончики)))
+18
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Revery
Ой не могу, какой классный танец у них))
И до сих пор поражаюсь, насколько потрясающей была их идея с панталончиками - во-первых, это стопроцентное попадание в костюм, во-вторых - гарантировано отсутствие казусов с зажеванным опой купальником, а в-третьих - это просто офигенная деталь, просто вишенка на торте программы))
+17
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Дудабот Уно
Желаю Бабаеву обойти Тютюнину!
+16
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sabina_katarina
Гришин: выдающаяся постановка 🤣 Монреаль рыдает от зависти.
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sabina_katarina
Ваня реально думает, что они на эти баллы накатали?
+17
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Ezhar
Хм, Шанаева ярко напомнила Худайбердиеву в прошлом году - похожий комбез и худоба.
Ну и поддержка всё ещё антиэстетика.
+15
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Nensy22
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Тютюниной надо перестать давить из себя страстную страсть хотя бы до тех пор, пока уровень партнера не пойдет вверх и он перестанет смотреться рядом так ученически старательно. Выглядит словно училка машет хвостом и задирает юбку перед старшеклассником. При этом странное ощущение…она с партнером вообще словно не взаимодействует, катает для судей, эмоции давит для них же. Даже когда вынуждена прикасаться к партнеру, смотрит мимо него. Словом, нужно снижать градус показухи до тех пор, пока уровень обоих в паре не станет плюс-минус одинаковым.
Так она его так тщательно отбрила , когда он целоваться после проката полез )))
+15
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j48s9ts2sn
из всех видов только танцы вызывают столько негатива и чувства несправедливости 😅
+15
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Лука
После столь разнообразных и классных постановок монреальской школы, да и других зарубежных пар, видеть все это прям тяжело. Ни идей, ни программ, ни скоростей, ни скольжения, ничего
+16
-1
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Юлия Ягунова
Когда не Жулинская постановка это смотрибельно, уберите КП у СБ, она их принижает..
+14
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N-fox
Сколько же прекрасных, милых деталей в танце Варвары и Тимура! И поцелуйчики, и озорные взгляды, и панталончики😄 Танец - огонь и радость вместе!
+14
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просто болельщица
Жулину должно икаться после каждого этапа от комментариев спортса.))) А он только толстеет. Вот толстокожий какой.)) А таким белокурым принцем был в молодости. Когда его с Усовой в интернете увидела, поверить не могла, что он таким был.
+14
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Biathlon Fan
Танец у ШД не поймя о чем, Лиза лыбится как-то глупо весь прокат, хренотень, короче говоря
+14
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просто болельщица
Шанаева вообще ехать перестала.
+13
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vb2c2sshnk
Баллы выше международки!! Охренеть снова. Зачем??????? Ладно остальные дисциплины Пары и ЖО, но танцы то зачем????
+13
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tanya_1111
Ответ Наталья Ночка
Два месяца вместе катаются, уже лидеры! Где то очередь, а где то по блату, по головам, и скатываться не надо, главное за Жулиным, как за стеной! Все призовые хочет Жулин захапать, стыдоба!
Это только Хавронина с Нарижным должны в очереди стоять, а этим и так можно.
+14
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Дарина Морозова
На этом шестом этапе с танцами просто беда...Нудные, медленные, низкоуровневые... Я просто в шоке, если честно... Жулина ругают не зря, это просто трэш... Безнадега еще и от того, что расстановка мест на ЧР всем давно понятна и известна... Сейчас можно смотреть только на Дэвида с Ирой, но их задвинут на четвертое место на ЧР.. Жулин сумел испортить ХБ и Букиных до отвращения...
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Ezhar
ну хватит уже по несколько раз юбку поднимать, Жулин(( Багина же как-то отучили страстно открывать рот.
+12
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Алё? Алёна
А Жулину не много ли мест на пьедестале?
+12
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tanya_1111
Ответ umma
Мда ...вчера мне даже СБ показались совсем не те ,что были раньше ,не зря ведь им даже уровни срезали, нет той скорости, какой то изюминки .Конечно мы болеем за них ,но вчера они получили до не приличия высокие балды, мне показалось что даже на 1 этапе своём они были лучше ,чем вчера ..про 2,3 места даже говорить не хочется, просто в шоке от их где то даже наглости ,одни по кажется не довольны баллами ( было видно по лицу Лизы) ,другие вообще 2 мес катаются и хотят побеждать ,да они даже в 5 не должны быть,там партнёрша так себя выделяет и это так заметно ..Оч надеюсь что 3 парой на чр будут ХН( потому что 1,2 местах уже понятно кто будет ) потому что они реально лучше ШД..
ХН должны быть второй парой, а не третьей. Мне нравится энергичность Лизы Худайбердиевой, но 2я пара с таким танцем? Этот ужасно орущий вокал и швыряние Лизы Базиным вообще мимо, зря они к Жулину пришли, для Лизиной энергетики этот танец не подходит совсем, да и внешний вид так себе. В то время как у ХН 100% попадание в образ в обеих программах смотришь и любуешься.
+13
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Nensy22
Не видела Шанаеву еще в этом сезоне. Что ж она совсем не едет, прям совсем. Вроде в юниорах она хоть немного ехала. Не как Дэвид, конечно . Но хоть как-то. Умение скользить с худобой что ли связано
+12
0
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Gast
Печально, но факт. Скорость потеряли Саша с Иваном, в катании никак не прибавили. Снова тяжело ехали. И эта программа явно не про них. Они совсем стали чужими.
+19
-7
+12
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Утренняя Аврора
Букиных можно поздравить с золотом. А, дальше, черте что творится. Судьи кого хотят, того и ставят. По методичке. Если поставят все три жулинские пары, это будет вселенский позор.
+13
-1
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Урагана Эриксен
Шанаева-Дрозд победители в номинации «самая неэстетичная поддержка»
+13
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Lennuci
Грибы Жулина в действии.
+12
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Ezhar
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Тютюниной надо перестать давить из себя страстную страсть хотя бы до тех пор, пока уровень партнера не пойдет вверх и он перестанет смотреться рядом так ученически старательно. Выглядит словно училка машет хвостом и задирает юбку перед старшеклассником. При этом странное ощущение…она с партнером вообще словно не взаимодействует, катает для судей, эмоции давит для них же. Даже когда вынуждена прикасаться к партнеру, смотрит мимо него. Словом, нужно снижать градус показухи до тех пор, пока уровень обоих в паре не станет плюс-минус одинаковым.
Да, кстати, Хавронина и Нарижный постоянно смотрят друг для друга, взаимодействуют, за что сразу им огромный плюс в представление.
+12
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Лука
Какие же бестолковые постановки у всех жулинских
+12
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Юлия Ягунова
Такие театральные танцы тоже имеют место быть, мне нравятся)
+11
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umma
мда уж...просто слов нет ,неужели картина с грибами не заканчивается
+11
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missis-Zima
В танцах смотришь на портнершу обычно,ее партнер презентует.Лиза стала какая-то антиэстетичная,эти ноги-спички (
+11
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просто болельщица
Что-то жаль Дрозда. Не везет ему с партнершами. Да и с постановками тоже.
+11
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elmih16
Вот бы их на третье место, вместо скучной Тютюниной
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Svetmel
У Вари такие очаровательные панталончики под юбкой). А юбка при вращении красиво развевается.
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Svetmel
Ой, и расцвела сразу Тютюнина. Судьи ювелиры
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Утренняя Аврора
Три пары будут жулинские. Что за беспредел?
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Nensy22
Ответ Ezhar
Да, кстати, Хавронина и Нарижный постоянно смотрят друг для друга, взаимодействуют, за что сразу им огромный плюс в представление.
Ну у них там любовь-морковь, страсть и химия, поэтому так. До этого Дэвид в парах ни с кем таким не был. В основном, с собой любимым взаимодействовал )))
Главное, чтобы не разбежались как пара в жизни , а то не смогут и пару на льду сохранить
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