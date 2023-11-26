⚡ Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин победили, Шанаева и Дрозд – 2-е, Тютюнина и Грачев – 3-и
Степанова и Букин победили в танцах на льду на этапе Гран-при России в Москве.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
«Золотой конек Москвы»
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Александра Степанова – Иван Букин – 220,44
2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 201,42
3. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 178,04
4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 177,24
5. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 173,85
6. София Качушкина – Марк Волков – 171,06
7. Александра Прокопец – Александр Васькович – 167,84
8. Полина Усова – Михаил Антонов – 164,10
9. Ольга Федорова – Павел Драко – 146,55
10. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 133,73
Произвольный танец
1. Александра Степанова – Иван Букин – 132,66
2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 122,45
3. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 106,95
4. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 106,93
5. София Качушкина – Марк Волков – 106,79
6. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 104,23
7. Александра Прокопец – Александр Васькович – 99,49
8. Полина Усова – Михаил Антонов – 97,20
9. Ольга Федорова – Павел Драко – 89,37
10. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 78,80
Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница
И эта поддержка-курагриль...
Выглядит словно училка машет хвостом и задирает юбку перед старшеклассником. При этом странное ощущение…она с партнером вообще словно не взаимодействует, катает для судей, эмоции давит для них же. Даже когда вынуждена прикасаться к партнеру, смотрит мимо него.
Словом, нужно снижать градус показухи до тех пор, пока уровень обоих в паре не станет плюс-минус одинаковым.
И до сих пор поражаюсь, насколько потрясающей была их идея с панталончиками - во-первых, это стопроцентное попадание в костюм, во-вторых - гарантировано отсутствие казусов с зажеванным опой купальником, а в-третьих - это просто офигенная деталь, просто вишенка на торте программы))
Ну и поддержка всё ещё антиэстетика.
Главное, чтобы не разбежались как пара в жизни , а то не смогут и пару на льду сохранить