⚡ Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин победили, Шанаева и Дрозд – 2-е, Тютюнина и Грачев – 3-и

Степанова и Букин победили в танцах на льду на этапе Гран-при России в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Александра Степанова – Иван Букин – 220,44

2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 201,42

3. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 178,04

4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 177,24

5. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 173,85

6. София Качушкина – Марк Волков – 171,06

7. Александра Прокопец – Александр Васькович – 167,84

8. Полина Усова – Михаил Антонов – 164,10

9. Ольга Федорова – Павел Драко – 146,55

10. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 133,73

Произвольный танец

1. Александра Степанова – Иван Букин – 132,66

2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 122,45

3. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 106,95

4. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 106,93

5. София Качушкина – Марк Волков – 106,79

6. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 104,23

7. Александра Прокопец – Александр Васькович – 99,49

8. Полина Усова – Михаил Антонов – 97,20

9. Ольга Федорова – Павел Драко – 89,37

10. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 78,80

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница