⚡ Кубок мира. Реес выиграл индивидуальную гонку, Штрелов – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й, Самуэльссон – 7-й, Фийон-Майе – 42-й

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Немецкий биатлонист Роман Реес выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2023/24

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Индивидуальная гонка

Мужчины

1. Роман Реес (Германия) – 51.27,2 (1)

2. Юстус Штрелов (Германия) – 12,1 (1)

3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 25,0 (2)

4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 29,1 (1)

5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 29,3 (1)

6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 39,3 (1)

7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 40,4 (3)

8. Томмазо Джакомель (Италия) – 46,8 (2)...

42. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 3.43,0 (5)

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

Дата проведения
26 ноября, 16.30
Полные результаты

Этап 1, Эстерсунд, Швеция. Индивидуальная гонка

1 Роман Реес51.27,2 (0+0+0+1)
2 Юстус Штрелов00.12,1 (0+1+0+0)
3 Йоханнес Бо00.25,0 (1+0+0+1)
4 Андрей Расторгуев00.29,1 (0+0+0+1)
5 Себастьян Штальдер00.29,3 (0+0+0+1)
6 Эндре Стремсхайм00.39,3 (0+0+0+1)
7 Себастьян Самуэльссон00.40,4 (0+2+1+0)
8 Томмазо Джакомель00.46,8 (0+1+0+1)
9 Бенедикт Долль00.55,6 (1+1+0+0)
10 Эмильен Клод01.16,0 (0+0+0+0)
11 Феликс Ляйтнер01.17,6 (0+0+0+0)
12 Стурла Хольм Лагрейд01.21,7 (1+0+0+0)
13 Ветле Шостад Кристиансен01.22,5 (0+2+0+0)
14 Михал Крчмарж01.40,0 (1+1+0+0)
15 Фабьен Клод01.40,1 (0+0+2+1)
16 Георг Мариан Колтеа01.46,2 (0+1+0+0)
17 Йоханнес Кюн01.50,1 (0+2+0+0)
18 Павел Магазеев01.52,4 (0+1+0+0)
19 Йеспер Нелин01.59,9 (1+0+1+1)
20 Йоханнес Дале02.02,8 (2+2+0+0)
21 Симон Эдер02.03,8 (0+0+0+2)
22 Лукас Хофер02.08,5 (0+0+1+2)
23 Яков Фак02.13,3 (0+1+1+0)
24 Вебьорн Сорум02.13,6 (1+1+0+0)
25 Эрик Перро02.25,7 (0+1+1+1)
26 Тарьей Бо02.26,4 (0+1+0+2)
27 Эмильен Жаклен02.34,3 (0+2+0+2)
28 Йонаш Маречек02.41,2 (0+1+0+0)
29 Филипп Наврат02.41,4 (0+1+2+1)
30 Александр Мухин02.42,9 (1+0+0+0)
31 Ловро Планко02.46,0 (0+2+0+0)
32 Дидье Бьона02.58,1 (1+0+0+3)
33 Миха Довжан02.59,7 (0+1+0+0)
34 Флоран Клод03.02,9 (0+2+0+0)
35 Олли Хииденсало03.17,5 (0+1+0+1)
36 Рене Захна03.21,3 (1+0+0+0)
37 Теро Сеппяля03.24,2 (1+2+0+0)
38 Артем Тищенко03.26,3 (0+0+0+1)
39 Витаутас Строля03.26,6 (1+0+1+0)
40 Максим Макаров03.30,7 (0+2+0+0)

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114 комментариев

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ParovozovArkadij
Либо это просто удачное стечение обстоятельств, либо уровень пелотона начал постепенно выравниваться. Надеюсь на второй вариант, очень уж хочется посмотреть на борьбу без выраженного доминатора.
+14
-3
+11
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gerr_max
Эдер уже 20 лет выступает.

Жесть...
+13
-3
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udod
Ответ Аркаимец
Рыжий смог забрать у Стрелова на пятом круге, только четыре секунды. Делайте выводы господа.
а Долль из топ-5 по скорости КМ прошлого сезона, вообще проиграл Стрелову на последнем круге, выводы? на него лекарств не хватило в сборной, ноунейму всё ушло?
+11
-2
+9
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Cube Litening C:68X
Нормальное питание, четыре медали за день, даже одна победа.. Когда такое в последний раз было..😁🇩🇪👏
+8
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udod
Ответ Cube Litening C:68X
Jawohl!! Это двойной прорыв на сегодня..😁 Федька, есть что сказать по этому поводу?
хорошо выступают - бункер работает, плохо - бункер закрыт
тут ничего нового от него не будет
+9
-3
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Маша Шаралло
поздравляю болельщиков германии! вот это выдали!
+9
-3
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Cube Litening C:68X
Jawohl!! Это двойной прорыв на сегодня..😁 Федька, есть что сказать по этому поводу?
+6
-2
+4
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Док163
Как же приятно смотреть биатлон с адекватным , спокойным и не предвзятым комментатором. Эниспейс и евроспорт рулят.
+6
-3
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Vicing Charlsson
Ответ Насонов Дмитрий
Норги реально очень плохо смотрятся. То ли под нагрузками, то ли в мазь жестко не попали
Так это, ФТОР же запретили.
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Chernich
Ответ Xell
Стрелоу с победой!
А вы внимательно смотрите гонку?
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ivan 07
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Печаль. Немец оставит Расторгуева без медали.
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udod
норги вкатываются что-ли, тяжёлые все
или фторчика не хватает
+6
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Подруга Вжика
Ответ Xell
Йосю с серебром в Иг. По ходу конкурентов у него в сезоне снова нет))
Так-то с бронзой
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Vicing Charlsson
Норги без ФТОРа не тянут😂.
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Насонов Дмитрий
Ну Рэес давно шел к такому результату. Насчет Штрелова далекоидущих выводов пока бы не делал - это может быть гонка всей его жизни. Впрочем, по меркам немецкой команды он молодой - может еще прибавить в стабильности хода.
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паби
Я как всегда за Джакомеля и за наших "молдован"
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Cube Litening C:68X
Ответ Vicing Charlsson
🖐️У Федьки сегодня траур😂.
Перетерпит.. А нам в кои то веки радость доставили биатлонистки и биатлонисты.. Надеюсь такое будет почаще происходить..😁
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Evil Man
Самуэльсон опять на пик формы вышел к первому этапу, потом про него весь год можно не вспоминать
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закрыт по беспределу
Реес добавил интриги
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udod
ех, балда Сталдер
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udod
Стрелоууууу
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ivan 07
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Ну хотя бы так. Один промах. Вперед Расторгуев.
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ivan 07
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Расторгуев ведь промажешь на четвертом. Жаль.
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Vicing Charlsson
Ответ Cube Litening C:68X
Jawohl!! Это двойной прорыв на сегодня..😁 Федька, есть что сказать по этому поводу?
🖐️У Федьки сегодня траур😂.
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Vicing Charlsson
Ответ Cube Litening C:68X
Перетерпит.. А нам в кои то веки радость доставили биатлонистки и биатлонисты.. Надеюсь такое будет почаще происходить..😁
👍
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Cube Litening C:68X
Ответ петрович сектор1
Цобель в том году тоже подиум в ИГ взял....дальше была печаль Надо будет посмотреть)
Тут намного лучше выходит..😁🇩🇪🇩🇪
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петрович сектор1
Ответ Cube Litening C:68X
Jawohl!! Это двойной прорыв на сегодня..😁 Федька, есть что сказать по этому поводу?
Цобель в том году тоже подиум в ИГ взял....дальше была печаль
Надо будет посмотреть)
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MoleculaRU
Ну что за чудо света? Опять двойной подиум, так еще и с победой. Браво, немцы!
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sav187
Ужасно жаль, что вытолкали Расторгуева из тройки.
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TBFTT
Закончилась Самуэльсенская сказка)
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тот еще школьник
Ответ Аркаимец
Старый трюк 2006-го. Это как то отменяет версию фармы? У Рееса и Стрелова. Почему фарму должна юзать вся команда? Если херры и фрау додержат эту форму пару этапов, то картина маслом буде вполне однозначная.
Если тебя сегодня прихватит Кондратий, ты, это самое, кричи и отбивайся.
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Слезы Светы Слепцовой
Вот немцы дают.
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Слезы Светы Слепцовой
Откуда у Дале новая фамилия?
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Cube Litening C:68X
Ответ udod
стрёмнулся Хайм на последнем выстреле
Да уж, тут конечно удачно вышло ..😁
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Cube Litening C:68X
Ответ Аркаимец
Реес идет пятый круг быстрее Рыжего. Долль тоже в топе по скорости.
Так он тоже рыжий..😁
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Sergey Raukh
для рыжего и этот результат неплох.
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ADiPin
пруф, что Анастасия Кузьмина возобновляет карьеру и возвращается в сборную Словакии
https://youtu.be/c6XmUiVWUk8?t=2734
+2
-2
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Маша Шаралло
Ответ Слезы Светы Слепцовой
Откуда у Дале новая фамилия?
фамилия жены
+1
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Xell
Ответ ivan 07
Неужели по новой Себа окажется сильным и смелым ? Может Йося сильнее?
Шведы только на домашнем этапе монстры. Каждый год одно и тоже))
+2
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Маша Шаралло
Ответ Xell
Кстати где сейчас смотреть биатлон, кроме Окко?
anyspace tv
+2
-2
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Pilatus
Ответ regnengeist
поменьше будет. он в 2009 появился
В 2006, в 2009 у него уже медаль была на ЧМ (эстафетная)
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starichok77
Ответ gerr_max
Эдер уже 20 лет выступает. Жесть...
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ParovozovArkadij
Мой прогноз на сезон: Яков Фак возьмёт БХГ, Стурла опять будет вторым. Йося поймёт, что на КМ выиграл уже всё, поэтому великодушно отдаст своё место Стрёмсхайму и отправится ставить рекорды на кибу. Калле Халварссон перейдёт в биатлон и выиграет молодёжный зачёт.
+8
-8
0
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TBFTT
Респект Магазееву!До сих пор на лыжне в то время, как его побратим по сборной уже давно отбывает номер в думе.
+1
-1
0
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ОлесяОлеська
Немцы что-то активизировались, вспомнили что биатлонная страна раньше была. У девчонок двое на подиуме и у парней тоже намечается.
+2
-2
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ivan 07
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Подозрительно быстро Себастьян обогнал второго номера.
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Chernich
Германия сегодня рулит и девчонки хороши и парни!
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OrganicChemist
Вечер перестань быть томным. Все мажут. Верим в победу Апостолоса Ангелиса
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