⚡ Кубок мира. Реес выиграл индивидуальную гонку, Штрелов – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й, Самуэльссон – 7-й, Фийон-Майе – 42-й

Немецкий биатлонист Роман Реес выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира.
Кубок мира по биатлону-2023/24
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Индивидуальная гонка
Мужчины
1. Роман Реес (Германия) – 51.27,2 (1)
2. Юстус Штрелов (Германия) – 12,1 (1)
3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 25,0 (2)
4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 29,1 (1)
5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 29,3 (1)
6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 39,3 (1)
7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 40,4 (3)
8. Томмазо Джакомель (Италия) – 46,8 (2)...
42. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 3.43,0 (5)
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
- Дата проведения
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26 ноября, 16.30
|1
| Роман Реес
|51.27,2 (0+0+0+1)
|2
| Юстус Штрелов
|00.12,1 (0+1+0+0)
|3
| Йоханнес Бо
|00.25,0 (1+0+0+1)
|4
| Андрей Расторгуев
|00.29,1 (0+0+0+1)
|5
| Себастьян Штальдер
|00.29,3 (0+0+0+1)
|6
| Эндре Стремсхайм
|00.39,3 (0+0+0+1)
|7
| Себастьян Самуэльссон
|00.40,4 (0+2+1+0)
|8
| Томмазо Джакомель
|00.46,8 (0+1+0+1)
|9
| Бенедикт Долль
|00.55,6 (1+1+0+0)
|10
| Эмильен Клод
|01.16,0 (0+0+0+0)
|11
| Феликс Ляйтнер
|01.17,6 (0+0+0+0)
|12
| Стурла Хольм Лагрейд
|01.21,7 (1+0+0+0)
|13
| Ветле Шостад Кристиансен
|01.22,5 (0+2+0+0)
|14
| Михал Крчмарж
|01.40,0 (1+1+0+0)
|15
| Фабьен Клод
|01.40,1 (0+0+2+1)
|16
| Георг Мариан Колтеа
|01.46,2 (0+1+0+0)
|17
| Йоханнес Кюн
|01.50,1 (0+2+0+0)
|18
| Павел Магазеев
|01.52,4 (0+1+0+0)
|19
| Йеспер Нелин
|01.59,9 (1+0+1+1)
|20
| Йоханнес Дале
|02.02,8 (2+2+0+0)
|21
| Симон Эдер
|02.03,8 (0+0+0+2)
|22
| Лукас Хофер
|02.08,5 (0+0+1+2)
|23
| Яков Фак
|02.13,3 (0+1+1+0)
|24
| Вебьорн Сорум
|02.13,6 (1+1+0+0)
|25
| Эрик Перро
|02.25,7 (0+1+1+1)
|26
| Тарьей Бо
|02.26,4 (0+1+0+2)
|27
| Эмильен Жаклен
|02.34,3 (0+2+0+2)
|28
| Йонаш Маречек
|02.41,2 (0+1+0+0)
|29
| Филипп Наврат
|02.41,4 (0+1+2+1)
|30
| Александр Мухин
|02.42,9 (1+0+0+0)
|31
| Ловро Планко
|02.46,0 (0+2+0+0)
|32
| Дидье Бьона
|02.58,1 (1+0+0+3)
|33
| Миха Довжан
|02.59,7 (0+1+0+0)
|34
| Флоран Клод
|03.02,9 (0+2+0+0)
|35
| Олли Хииденсало
|03.17,5 (0+1+0+1)
|36
| Рене Захна
|03.21,3 (1+0+0+0)
|37
| Теро Сеппяля
|03.24,2 (1+2+0+0)
|38
| Артем Тищенко
|03.26,3 (0+0+0+1)
|39
| Витаутас Строля
|03.26,6 (1+0+1+0)
|40
| Максим Макаров
|03.30,7 (0+2+0+0)
Жесть...
тут ничего нового от него не будет
или фторчика не хватает
Надо будет посмотреть)
https://youtu.be/c6XmUiVWUk8?t=2734