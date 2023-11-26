Чемпионат Италии. «Милан» победил «Фиорентину», «Наполи» выиграл у «Аталанты», «Лацио» уступил «Салернитане»

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«Наполи» обыграл «Аталанту» (2:1) в гостях в 13-м туре Серии А.

Также в субботу «Милан» на своем поле победил «Фиорентину» (1:0).

В воскресенье «Ювентус» встретится дома с «Интером».

Завершится тур в понедельник матчем «Болонья» – «Торино».

Чемпионат Италии

13-й тур

Салернитана – Лацио 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
25 ноября, 17.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 43, пенальти Иммобиле, 1:1 – 55 Кастанос, 2:1 – 66 Кандрева.
СалернитанаКостиль, Маццокки, Дьомбер (Ловато, 46), Данилюк (Фасио, 62), Пирола (Бронн, 87), Брадарич, Кандрева, Кастанос (Маджоре, 73), Кулибали, Бохинен (Ленговски, 61), Иквуемеси.
ЛациоПроведель, Габаррон, Хила, Марушич, Катальди (Весино, 81), Камада, Гендузи, Ладзари (Хюсай, 62), Фелипе Андерсон (Исаксен, 69), Дзакканьи (Педро, 62), Иммобиле (Кастельянос, 69).
Предупреждения:
Ладзари (32), Дьомбер (42), Данилюк (53), Индзаги (64), Катальди (79), Маджоре (84), Фасио (88), Кулибали (90), Весино (90).

 

Аталанта – Наполи 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
25 ноября, 20.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 44 Кварацхелия, 1:1 – 53 Лукман, 1:2 – 79 Элмаз.
АталантаКарнезекки, Дзаппакоста (Хатебур, 33), Джимшити, Колашинац (Бонфанти, 76), Скальвини, Баккер (Руджери, 46), Пашалич, Копмейнерс, Эдерсон, де Кетеларе (Муриэль, 83), Лукман (Скамакка, 83).
НаполиГоллини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан (Эстигор, 78), Оливера (Жезус, 39), Лоботка, Зелиньски (Каюсте, 78), Замбо-Ангисса, Политано (Элмаз, 63), Кварацхелия, Распадори (Осимхен, 64).
Предупреждения:
Натан (21), Джимшити (27), Ди Лоренцо (60), Колашинац (64).

 

Милан – Фиорентина 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
25 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 45, пенальти Эрнандес.
МиланМеньян, Калабрия (Флоренци, 90), Томори, Тиав, Эрнандес, Пулишич (Лофтус-Чик, 61), Побега, Рейндерс, Муса (Крунич, 84), Чуквуэзе, Йович (Камарда, 83).
ФиорентинаТерраччано, Паризи, Мартинес Куарта, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Куаме, 88), Данкан (Мандрагора, 81), Артур (Лопес, 46), Гонсалес, Соттиль (Иконе, 81), Бельтран (Нзола, 70).
Предупреждения:
Артур (12), Паризи (45), Томори (56).

 

Кальяри – Монца
Дата проведения
26 ноября, 14.30, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Сассуоло
Дата проведения
26 ноября, 17.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрозиноне – Дженоа
Дата проведения
26 ноября, 17.00, «Stadio Benito Stirpe»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома – Удинезе
Дата проведения
26 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус – Интер
Дата проведения
26 ноября, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Лечче
Дата проведения
27 ноября, 20.30, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Торино
Дата проведения
27 ноября, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

100 комментариев

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пей
Аталанта Миранчука и Наполи Кварацхелии, первая встреча Гасперини против Маццари после конфузных 0-7 с шедевром одного словенского гения, неподражаемый Виктор Осинькин и Скамакка - матч обещает быть красочным с яркой победой неаполитанцев)

Бергамаски на данный отрезок сезона смотря вполне себе прилично пусть и без былой яркости с огромным количеством мячей особенно учитывая явный кадровый дефицит ведь играют обоймой из 14-15 человек и без альтернатив в защите, полузащите и нападении. Набирают почти 100 процентов очков там где надо, постоянно теряют там где соперник посьерезнее, короче говоря стабильность признак мастерства, также радует новообразованная команда до 23 лет ведь идут в лидерской группе серьезно претендуя сразу же выйти в серию б, а также хваленая примавера после фиаско с почти вылетом прошлого сезона вернулась на свои законные места повыше благодаря смене тренера и юному Влаховичу.

Что по новостям пока играли сборные - руководство летало в Бостон к совладельцу клуба чтобы обсудить усиление скаутинга на молодежном уровне по всему миру, вопросы по финансам, коммерческие соглашения и в том числе одна из главных целей визита был зимний трансферный рынок, в приоритете центре защиты, основными кандидатам называются Шутало из Аякса, поляк Кивиор из Арсенала и Хиен из Вероны которого должны были подписать еще летом, все больше растут шансы что по окончании сезона выкупят Де Кетеларе за 23 миллиона, рекордное подписание клуба за всю историю Эль Билял Туре должен вернуться в строй к концу декабря, активно продвигаются работы по последнему этапу реконструкции стадиона и расширения клубной базы с молодежным сектором стоимостью около 100 миллионов, закрыли в восьмой год подряд сезон в плюс по финансам, на днях вышло шикарное часовое интервью с Гасперини где в том числе были затронуты темы с Иличичем, Гомесом, Мэле, его возможном уходе в Ювентус, любви к Аталанте, несправедливости в футболе где всегда побеждают богатые с кучей долгов и многое другое.
+8
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Ихарь Окенфэйлов
Какой унизительный позор! Сарри надо гнать из Лацио! Игры просто нет. Они даже навал в конце на аутсайдера лиги организовать не смогли. Чем команда занимается на тренировках?
+8
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ubAA
Аталанта сегодня заслужила поражение, очень грязная игра, били Хвичу нещадно и ни одной желтой на нем, ужс, а Оливейру вообще покалечили, твари
+5
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vel
Ничего не имею против Милана... Но Ди Белло, такой дибелло.

Миньян в отчаянном прыжке головой отбивает мяч, падает и Ди Белло тут же -- свистит, фиксируя нарушение правил со стороны Фиорентины! Не дав доиграть эпизод.

Тут же жестом показывает, что добавит еще две минуты, но заканчивает матч спустя 20 секунд, после ранее обозначенного компенсированного времени.

Как хотят, так и крутят эпизоды. Где надо игнорируют, а где останавливают игру без всяких на то оснований - и никакой ВАР им не панацея.
+5
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Н.Ф.
Кандрева — третий гол в чемпионате (все три в ворота римских команд).
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Любезный Коссутий
Милан с победой. важные 3 очка ,при неважной игре
+3
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пей
Ответ grande Inter
о, пейка, жив курилка! как поживаешь?
привет, да пока так себе если честно со здоровьем проблемы возникли пока хрен знает насколько все это затянется, бывает то относительно хорошо, то плохо, если вдруг сообщение увидит побольше народа те кто боролся с хондрозом шейного отдела позвоночника маякните сюда в личку.
+3
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Азрет-Али Айбазов
Хатебур купил абонемент на удары по ногам Хвичи?
+2
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Kubinec_
тур огнище
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Ricardo Izecson
вымучили
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Любезный Коссутий
Томори удалили в матче с Челси в ЛЧ, в похожей ситуации
пеналь + КК для Милана
+3
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Богдан Агафонов
Нзола, Паризи, Бельтран - отвратительная трансферная кампания Фиорентины. Просто провал🤦🏻‍♂️
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Vlados 86
Ответ vel
Помню на Де Лигхте, пару таких пенальти, с рикошетом от корпуса в руку, в ворота Юве поставили. С просмотром ВАР и тд. Но благоволят судьи Ювентусу - смотрите не перепутайте. )
Да Лихт в волейбол играл постоянно, там через раз можно было ставить. Удивительно безалаберный деф.
+3
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Богдан Агафонов
Сколько кроссов и длинных передач выполняет Фиорентина сегодня - в никуда. Ужасный матч. Забросы абы как, навесы наугад. Из стандартов ничего выжать не могут.
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Unwar25
Открыл это приложение с кучей рекламы и глюков, чтобы написать, что Йович днарь) Удивительно, сколько шансов ему давали в жизни и продолжают давать
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Emma Nevskaia
сейв недели 😅
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Любезный Коссутий
сэйвищщщще
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Streetbor
Меньян всему голова 😁
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Богдан Агафонов
Сколько смотрю Фиорентину в этом сезоне - Паризи полное дно. Чего стоит только его типичное замедление атаки. А еще привозы и ошибки. Переоцененный паспортист.
+2
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grande Inter
наконец сериал вернулся, очень соскучился, всех поздравляю!
есть что посмотреть сегодня, матчи обещают быть интересными, надеюсь, так и будет
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Spaten
Крутой уикенд, затариваемся!
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vel
Ответ Богдан Агафонов
Сколько смотрю Фиорентину в этом сезоне - Паризи полное дно. Чего стоит только его типичное замедление атаки. А еще привозы и ошибки. Переоцененный паспортист.
Левша, профильный левый защитник - играет справа, правого защитника. Назовите хоть одного левшу преуспевшего в подобном? На моей памяти, таковых просто никогда не было.
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пей
Ответ Антибаскет Поповича
Вот это камбэк тура! Да даже всего месяца! И плевать даже на поражение Аталанты теперь.
Хех, я с Костей периодически здесь общался и просил приветы передавать если кто потерял) Не знаю когда в следующий раз отпишусь до сих пор в процессе лечения и пока не знаю смогу полностью восстановиться или нет, сам в шоке что все так затягивается ведь раньше никогда проблем по здоровью не было, а сейчас кручусь как белка в колесе вроде есть улучшения несколько дней, потом все как было возвращается..
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Vlados 86
Фиорентина конечно ужас. Весь матч на воротах сидели и даже ничью не зацепили. Пиоли можно похвалить, отдал мяч и сделал ставку на концовку тайма. Прибавили, забили и выстояли. План на игру сработал.
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vel
Помню на Де Лигхте, пару таких пенальти, с рикошетом от корпуса в руку, в ворота Юве поставили. С просмотром ВАР и тд.

Но благоволят судьи Ювентусу - смотрите не перепутайте. )
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Азрет-Али Айбазов
Ответ ubAA
Аталанта сегодня заслужила поражение, очень грязная игра, били Хвичу нещадно и ни одной желтой на нем, ужс, а Оливейру вообще покалечили, твари
Ну, на Оливейре их вины нет. По крайней мере прямой вины. А так, явный недобор карточек у Аталанты. Много фолов с обеих сторон.
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Claudio_ Caniggia
Ответ Vlados 86
Не наиграл сегодня Наполи на победу, Аталанта конечно печаль - весь тайм давить, а потом привезти себе.
Справедливое замечание. Обращу внимание на подобные истины в адрес Интера, хотя бы что бы воспринимать серьёзно )
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Emma Nevskaia
история пишется
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Medik99
Ответ ADiPin
Тео молодец, но в честь чего красная полоска на лице у игроков?
Акция в поддержку борьбы против насилия женщин.
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coimbra
Ответ Alexx1981 Borzw
Аталанта накажет распиаренное Хвичодно☝️
как там игра закончилась? Хвичодно как сыграл? не забил случайно?
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ADiPin
какой же офигенный комментатор на матчтв с маленькой буквы, Йовичу рекомендует как поступить в голевой ситуации, восхитительно просто
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ADiPin
Ответ Medik99
Акция в поддержку борьбы против насилия женщин.
понятно, спасибо!
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Claudio_ Caniggia
Оттоптали многомиллионные ноги парню
да да. И даже жёлтой никто не отхватил.
Ни Хатебур, ни Эдерсон.
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Gordon Brown
Вот это привоз.
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Богдан Агафонов
Бездарный Соттиль🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Claudio_ Caniggia
Ответ Азрет-Али Айбазов
да да. И даже жёлтой никто не отхватил. Ни Хатебур, ни Эдерсон.
Увы, это крест всех классных игроков
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Е.Р.
Ответ Claudio_ Caniggia
Сегодня и завтра целый день занят самогоноварением. Если Фиорентина создаст сложности Милану и отберёт у него два оча, назову выгон чачи этого года нежно, Фиора.
раз в год что ль гонишь? как-то ни о чем)
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Claudio_ Caniggia
Сегодня и завтра целый день занят самогоноварением. Если Фиорентина создаст сложности Милану и отберёт у него два оча, назову выгон чачи этого года нежно, Фиора.
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иночкин костя
Ответ пей
Аталанта Миранчука и Наполи Кварацхелии, первая встреча Гасперини против Маццари после конфузных 0-7 с шедевром одного словенского гения, неподражаемый Виктор Осинькин и Скамакка - матч обещает быть красочным с яркой победой неаполитанцев) Бергамаски на данный отрезок сезона смотря вполне себе прилично пусть и без былой яркости с огромным количеством мячей особенно учитывая явный кадровый дефицит ведь играют обоймой из 14-15 человек и без альтернатив в защите, полузащите и нападении. Набирают почти 100 процентов очков там где надо, постоянно теряют там где соперник посьерезнее, короче говоря стабильность признак мастерства, также радует новообразованная команда до 23 лет ведь идут в лидерской группе серьезно претендуя сразу же выйти в серию б, а также хваленая примавера после фиаско с почти вылетом прошлого сезона вернулась на свои законные места повыше благодаря смене тренера и юному Влаховичу. Что по новостям пока играли сборные - руководство летало в Бостон к совладельцу клуба чтобы обсудить усиление скаутинга на молодежном уровне по всему миру, вопросы по финансам, коммерческие соглашения и в том числе одна из главных целей визита был зимний трансферный рынок, в приоритете центре защиты, основными кандидатам называются Шутало из Аякса, поляк Кивиор из Арсенала и Хиен из Вероны которого должны были подписать еще летом, все больше растут шансы что по окончании сезона выкупят Де Кетеларе за 23 миллиона, рекордное подписание клуба за всю историю Эль Билял Туре должен вернуться в строй к концу декабря, активно продвигаются работы по последнему этапу реконструкции стадиона и расширения клубной базы с молодежным сектором стоимостью около 100 миллионов, закрыли в восьмой год подряд сезон в плюс по финансам, на днях вышло шикарное часовое интервью с Гасперини где в том числе были затронуты темы с Иличичем, Гомесом, Мэле, его возможном уходе в Ювентус, любви к Аталанте, несправедливости в футболе где всегда побеждают богатые с кучей долгов и многое другое.
Привет!! отживел?)
0
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Форвард таранного типа
Жги, Италия! Я соскучился
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пей
Ответ иночкин костя
Привет!! отживел?)
Привет, скорее разовая акция пока думаю. С головой беда творится, на экраны аллергия какая-то, хрен знает отживу полностью когда-нибудь или нет)
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Alexx1981 Borzw
Аталанта накажет распиаренное Хвичодно☝️
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Gordon Brown
Ответ Kubinec_
акция борьба против насилия что-то такое
Спасибо, но яснее не стало.
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Сергей Петлин
Ответ Gordon Brown
что за красные пятна на щеках? что за прикол, кто в курсе?
Акция борьбы против насилия над женщинами
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Богдан Агафонов
Надеюсь, Пиоли выпустит 15-летнего Камарду. Картины не испортит и момент исторический будет
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Kubinec_
веселый футбол когда ничья не устраивает два клуба
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Claudio_ Caniggia
Ответ Азрет-Али Айбазов
кстати о крестах, что там с Оливерой?
Растяжение коленного сустава
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Богдан Агафонов
Ответ vel
Левша, профильный левый защитник - играет справа, правого защитника. Назовите хоть одного левшу преуспевшего в подобном? На моей памяти, таковых просто никогда не было.
Я в большинстве видел его на ЛЗ. Слабый, медленный. А как сегодня завалил атаку на 98 минуте: сначала затормозил всё, затем дал пас на соперника. Просто издевается над своей командой.
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antoshka-2
сегодня что ли итальянцы "отмечают" день домашнего насилия?
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Kubinec_
как же тупо Аталанта очки теряет
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