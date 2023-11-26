Чемпионат Италии. «Милан» победил «Фиорентину», «Наполи» выиграл у «Аталанты», «Лацио» уступил «Салернитане»

«Наполи» обыграл «Аталанту» (2:1) в гостях в 13-м туре Серии А.

Также в субботу « » на своем поле победил «Фиорентину» (1:0).

В воскресенье « » встретится дома с « ».

Завершится тур в понедельник матчем «Болонья» – « ».

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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