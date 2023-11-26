Чемпионат Италии. «Милан» победил «Фиорентину», «Наполи» выиграл у «Аталанты», «Лацио» уступил «Салернитане»
«Наполи» обыграл «Аталанту» (2:1) в гостях в 13-м туре Серии А.
Также в субботу «Милан» на своем поле победил «Фиорентину» (1:0).
В воскресенье «Ювентус» встретится дома с «Интером».
Завершится тур в понедельник матчем «Болонья» – «Торино».
13-й тур
- Дата проведения
- 25 ноября, 17.00, «Ареки»
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Салернитана –
Костиль, Маццокки, Дьомбер (Ловато, 46), Данилюк (Фасио, 62), Пирола (Бронн, 87), Брадарич, Кандрева, Кастанос (Маджоре, 73), Кулибали, Бохинен (Ленговски, 61), Иквуемеси.
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Лацио –
Проведель, Габаррон, Хила, Марушич, Катальди (Весино, 81), Камада, Гендузи, Ладзари (Хюсай, 62), Фелипе Андерсон (Исаксен, 69), Дзакканьи (Педро, 62), Иммобиле (Кастельянос, 69).
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.00, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
- 0:1 – 44 Кварацхелия, 1:1 – 53 Лукман, 1:2 – 79 Элмаз.
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Аталанта –
Карнезекки, Дзаппакоста (Хатебур, 33), Джимшити, Колашинац (Бонфанти, 76), Скальвини, Баккер (Руджери, 46), Пашалич, Копмейнерс, Эдерсон, де Кетеларе (Муриэль, 83), Лукман (Скамакка, 83).
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Наполи –
Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан (Эстигор, 78), Оливера (Жезус, 39), Лоботка, Зелиньски (Каюсте, 78), Замбо-Ангисса, Политано (Элмаз, 63), Кварацхелия, Распадори (Осимхен, 64).
- Предупреждения:
- Натан (21), Джимшити (27), Ди Лоренцо (60), Колашинац (64).
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 1:0 – 45, пенальти Эрнандес.
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Милан –
Меньян, Калабрия (Флоренци, 90), Томори, Тиав, Эрнандес, Пулишич (Лофтус-Чик, 61), Побега, Рейндерс, Муса (Крунич, 84), Чуквуэзе, Йович (Камарда, 83).
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Фиорентина –
Терраччано, Паризи, Мартинес Куарта, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Куаме, 88), Данкан (Мандрагора, 81), Артур (Лопес, 46), Гонсалес, Соттиль (Иконе, 81), Бельтран (Нзола, 70).
- Дата проведения
- 26 ноября, 14.30, «Сарденья»
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.00, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 26 ноября, 22.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 27 ноября, 20.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 27 ноября, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Бергамаски на данный отрезок сезона смотря вполне себе прилично пусть и без былой яркости с огромным количеством мячей особенно учитывая явный кадровый дефицит ведь играют обоймой из 14-15 человек и без альтернатив в защите, полузащите и нападении. Набирают почти 100 процентов очков там где надо, постоянно теряют там где соперник посьерезнее, короче говоря стабильность признак мастерства, также радует новообразованная команда до 23 лет ведь идут в лидерской группе серьезно претендуя сразу же выйти в серию б, а также хваленая примавера после фиаско с почти вылетом прошлого сезона вернулась на свои законные места повыше благодаря смене тренера и юному Влаховичу.
Что по новостям пока играли сборные - руководство летало в Бостон к совладельцу клуба чтобы обсудить усиление скаутинга на молодежном уровне по всему миру, вопросы по финансам, коммерческие соглашения и в том числе одна из главных целей визита был зимний трансферный рынок, в приоритете центре защиты, основными кандидатам называются Шутало из Аякса, поляк Кивиор из Арсенала и Хиен из Вероны которого должны были подписать еще летом, все больше растут шансы что по окончании сезона выкупят Де Кетеларе за 23 миллиона, рекордное подписание клуба за всю историю Эль Билял Туре должен вернуться в строй к концу декабря, активно продвигаются работы по последнему этапу реконструкции стадиона и расширения клубной базы с молодежным сектором стоимостью около 100 миллионов, закрыли в восьмой год подряд сезон в плюс по финансам, на днях вышло шикарное часовое интервью с Гасперини где в том числе были затронуты темы с Иличичем, Гомесом, Мэле, его возможном уходе в Ювентус, любви к Аталанте, несправедливости в футболе где всегда побеждают богатые с кучей долгов и многое другое.
Миньян в отчаянном прыжке головой отбивает мяч, падает и Ди Белло тут же -- свистит, фиксируя нарушение правил со стороны Фиорентины! Не дав доиграть эпизод.
Тут же жестом показывает, что добавит еще две минуты, но заканчивает матч спустя 20 секунд, после ранее обозначенного компенсированного времени.
Как хотят, так и крутят эпизоды. Где надо игнорируют, а где останавливают игру без всяких на то оснований - и никакой ВАР им не панацея.
пеналь + КК для Милана
есть что посмотреть сегодня, матчи обещают быть интересными, надеюсь, так и будет
Но благоволят судьи Ювентусу - смотрите не перепутайте. )
Ни Хатебур, ни Эдерсон.