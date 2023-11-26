КХЛ. Московское «Динамо» победило минское, «Адмирал» уступил «Северстали» по буллитам, «Амур» проиграл «Сочи»

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«Амур» проиграл «Сочи» (2:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Адмирал» потерпел поражение от «Северстали» (4:5 Б), минское «Динамо» уступило московскому. 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Сочи 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
Дата проведения
26 ноября, 10.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 9 Коршков (Бочаров)
2:0 – 18 Барулин ()
2:1 – 24 Рассказов (Грэм, Мичков)
2:2 – 25 Бракко (Грэм, Гараев)
2:3 – 28 Хафизов (Мичков, Хуснутдинов)
2:4 – 58 Бракко (Феоктистов, Волков)
2:5 – 59 Гараев (Манухов, Сагадеев)
Вратари: Бобков 31/34 – Бердин 29/30.

Адмирал – Северсталь 4:5 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Дата проведения
26 ноября, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Лишка (Муханов, Абросимов)
0:2 – 6 Лишка (Степанов, Пилипенко)
1:2 – 10 Чебыкин (Горшков, Паутов)
2:2 – 16 Аноховский (Бучельников)
2:3 – 21 Подшивалов (Коростелев)
3:3 – 39 Горшков (Соловьев, Гутик)
4:3 – 43 Горшков (Берлев, Фьоре)
4:4 – 47 Абросимов (Давыдов, Чуркин)
Вратари: Демченко 19/20, Иванов 12/15 – Шугаев 33/37.

Динамо Минск – Динамо Москва 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Дата проведения
26 ноября, 17.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Горбунов (Калдис)
1:1 – 21 Ильенко (Петухов)
1:2 – 24 Ожиганов (Римашевский, Ильенко)
1:3 – 48 Пакетт (Гусев, Уил)
1:4 – 57 Петухов (Гусев)
Вратари: Колосов 17/21 – Коновалов 22/23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

64 комментария

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Machine Head
Сегодня 26 ноября день рождения у великолепного хоккеиста , воспитанника пензенского Дизелиста , ветерана Воскресенского Химика и московского Динамо , заслуженного мастера спорта Голикова Александра Николаевича. Праворукий нападающий, легенда отечественного хоккея, Александр Голиков участник Кубка Канады , обладатель Кубка Вызова, двукратный чемпион Мира. За сборную страны провел 36 матчей и забил 18 голов. В 1976 году тройка Петр Природин /Александр Голиков/Александр Мальцев забила больше всех шайб в чемпионате страны , а тройка Мальцев /братья Голиковы наводила ужас на всех без исключения, включая звездный состав ЦСКА и лучшие сборные Мира. Помним вашу великолепную игру . От всех любителей хоккея поздравляем Вас . Желаем здоровья и долголетия. Надеюсь, сегодня московское Динамо поздравит легенду победой ! За Динамо Москва !
+21
-4
+17
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Позитивный
Вот и закончились выходные прошедшие под знаком побед Динамо…

Волейбольная женская команда Динамо положила начало , ФК Динамо продолжил, а сегодня ХК Динамо закончил.👏🏻Молодчаги однозначно.

С победами Динамики !!!!
+9
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+9
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zukov
В общем Динамо работой дисциплиной, на классе - забрали матч. С победой!
Динамо исторически самые принципиальные и непримиримые соперники, но уважуха. Приятно видеть, что они в порядке. Ждем в январе в Тольятти!
Минск не унывать, в плофе будет. Но потенциал выше чем КПД , нужно прибавлять в реализации. Удачи!
+8
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Machine Head
Ответ Zidane 55
Уважаемый Machine Head,а в чём Rodgeras не прав? Минское Динамо было,и через некоторое время стало опять Динамо. А Ваш клуб назывался раньше ХК МВД. После чего его в наглую,у вас это называлось слияние,отжали и переименовали в ОХК Динамо. Кстати,очень большая часть болельщиков того,настоящего Динамо были категорически против этого. Так что прежде чем указывать кому то,учите историю своего клуба (хотя в Вашем случае это довольно отдалённо Ваше Динамо).
Вы безграмотный человек , многоаккаунтный товарищ. Динамо Санкт -Петербург тоже входит в структуру клуба Динамо Москва - зайдите на сайт. Как и в свое время в структуру клуба входил ступинский Капитан - был фармом Динамо и ХК МВД . И это все было отражено на сайте Динамо . Все клубы рано или поздно меняют юридическое лицо. К примеру , ваш Авангард поменял около десяти названий более десяти собственников и более 20 раз меняли юридическое лицо . С грамотностью у вас слабовато хоккейной . Я эту кухню знаю изнутри , а вы можете дальше фантазировать. По вашей логике Питерский Зенит вообще не зенит и ска не ска . Мне смешно таких специалистов читать . Вы коньки живьем хоккейные видели ? Я понимаю , что вам охота устроить срач , но мне на вас плевать. Скажите спасибо , что я не оскорбляю ваш Авангард общепитом .
+7
0
+7
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zukov
Ответ Zidane 55
Уважаемый Machine Head,а в чём Rodgeras не прав? Минское Динамо было,и через некоторое время стало опять Динамо. А Ваш клуб назывался раньше ХК МВД. После чего его в наглую,у вас это называлось слияние,отжали и переименовали в ОХК Динамо. Кстати,очень большая часть болельщиков того,настоящего Динамо были категорически против этого. Так что прежде чем указывать кому то,учите историю своего клуба (хотя в Вашем случае это довольно отдалённо Ваше Динамо).
Слияние то было, но под эгидой спасения Динамо. Исторический, и единственный клуб, никогда не вылетал из вышки. Никому бы и в голову не пришло объединить клубы под вывеской ХК МВД. Поэтому де-факто это все-таки Динамо поглотило ХК МВД. Вместе с тренером, игроками и руководством. Де-юре не знаю, договоров не видел.
Всё Имхо, это насколько я помню ту историю
+5
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Раменки за Динамо
Ответ Позитивный
Вот и закончились выходные прошедшие под знаком побед Динамо… Волейбольная женская команда Динамо положила начало , ФК Динамо продолжил, а сегодня ХК Динамо закончил.👏🏻Молодчаги однозначно. С победами Динамики !!!!
Это ты ещё хоккей с мячом не упомянул, там вчера вообще была жара.
+5
0
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jzfc4dmhxv
Ответ Kluger555
А разговоров то про Амур перед сезоном было, помню один из "экспертов" КХЛ рассуждал об их присутствии в первой четвёрке востока
Перестал ходить на матчи. Надеюсь другие болельщики поддержат. Невозможно этот тошнотворный псевдохоккей смотреть
+4
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Machine Head
Ответ Rodgeras
Минское Динамо - единственное настоящее Динамо, оставшиеся в КХЛ! Пожелаем ему победы с серым ночным недарозумением!
Вася ты хоть в курсе , что Динамо Минск прекратило существование в 1992 году и называлась команда Тивали до 2000 года . Бггг . В 2003 году личным указом Лукашенко создали клуб Динамо Минск . Смешно читать тебя . Написал бы я тебе много всего , но за такого как ты не хочется в бан .
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Раменки за Динамо
Ответ Machine Head
Вы безграмотный человек , многоаккаунтный товарищ. Динамо Санкт -Петербург тоже входит в структуру клуба Динамо Москва - зайдите на сайт. Как и в свое время в структуру клуба входил ступинский Капитан - был фармом Динамо и ХК МВД . И это все было отражено на сайте Динамо . Все клубы рано или поздно меняют юридическое лицо. К примеру , ваш Авангард поменял около десяти названий более десяти собственников и более 20 раз меняли юридическое лицо . С грамотностью у вас слабовато хоккейной . Я эту кухню знаю изнутри , а вы можете дальше фантазировать. По вашей логике Питерский Зенит вообще не зенит и ска не ска . Мне смешно таких специалистов читать . Вы коньки живьем хоккейные видели ? Я понимаю , что вам охота устроить срач , но мне на вас плевать. Скажите спасибо , что я не оскорбляю ваш Авангард общепитом .
Привет! Давай смотреть хоккей, а не тратить время на диалоги с омскими продуктами метаболизма.
+4
0
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Machine Head
Ответ Раменки за Динамо
Привет! Давай смотреть хоккей, а не тратить время на диалоги с омскими продуктами метаболизма.
Привет. Они второй день из штанов выпрыгивают . Ты как всегда жжешь!
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Валерий Сергеевич
Ответ Zidane 55
Так я это и имел ввиду. Что внаглую взяли и переименовали ХК МВД в Динамо Москва. В Союзные времена так даже всесильный ЦСКА не делал,ни Тарасов,ни Тихонов. Лучших игроков из других клубов забирали,было дело.
Зиданчик, ты наверное забыл, что в чемпионатах играли одновременно два ЦСКА!!! А потом произошло, как ты говоришь слияние, или поглощение, как тебе больше нравится.
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Machine Head
Всех динамовцев с победой . Сегодня минчане не особенно сильно нас нагружали . Спасибо за игру .
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Раменки за Динамо
КБ, марш в лифт, жмите кнопку "второе место". Оттуда вверх смотрите на турнирную таблицу.
С побеДой всех!
+5
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Kluger555
А разговоров то про Амур перед сезоном было, помню один из "экспертов" КХЛ рассуждал об их присутствии в первой четвёрке востока
+4
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Rio de Janeiro
Сочинцев и рысят с долгожданными победами.Оба клуба заметно недобирают очков относительно качества своей игры
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zukov
Квартальнов никак не может поставить игру. Много хаоса.
К легионерам Минска тоже есть вопросы. В моменте с первой пропущенной Калдис (в основном он) и Меркли на чужой синей прохлопали. Сейчас Кёрран там же косякнул и только ценой нарушения остановил. В зоне атаки много косячат. Хоть и игроки опытные
+3
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badr
За второй период минчанам надо ввалить люлей.
+3
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Cергей Сухарев
У Амура всё нормально.Теперь как обычно,как всегда.
+3
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Саша Чугунков
Москвичи по делу сегодня!с победой вас! Нашим нечего делать в плейофф!! бегают как стадо!! фу позорище!!
+3
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Саша Чугунков
Ответ Позитивный
Вот и закончились выходные прошедшие под знаком побед Динамо… Волейбольная женская команда Динамо положила начало , ФК Динамо продолжил, а сегодня ХК Динамо закончил.👏🏻Молодчаги однозначно. С победами Динамики !!!!
поздравляю вас!!
+3
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Andy
Облизанный перелизанный многими Мичков не выделяется даже в Сочи.
Всего-то почти очко за игру идет
+6
-3
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Валерий Сергеевич
Ответ Zidane 55
Валерий Сергеевич,мы за одним столом не сидели. Это я к тому что на ,,ты,, рано переходить. А по поводу Вашего комментария... Разговор шёл про Динамо,и волшебное превращение ХК МВД в ОХК Динамо,а при чём тут ЦСКА? Есть что по теме?
Так ты сам привел в пример ЦСКА, что они так не делали, поэтому я и напомнил, что делали, перечитай что сам писал.
+3
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Dinamik1
Всех динамиков с победой!
+3
0
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Владимир Никаноров
Выходные закончились триумфом Динамо Москва во всех игровых видах спорта футбол, волейбол,хоккей с шайбой,а хоккей с мячом аж 14:1 с Кировцем...Молодцы!!! Всех динамиков с победами!!!
+3
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zukov
Ответ Machine Head
Минск хорошая рабочая и неуступчивая команда . Играет по заданию , минимум фолов . Приятно смотреть. Но московское Динамо немного быстрее на подборах и отскоках и больше движения . Думаю, сейчас Квартальнов подправит. А в целом игра равная .
Кудашов похоже дал установку - самое главное не накосячить, не бежать всем в атаку сломя голову. Строго сыграть и глупые удаления не получать, особенно канадцам. В концовке вот только Волкова 1 в 0 упустили
+2
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Позитивный
Ответ Раменки за Динамо
Это ты ещё хоккей с мячом не упомянул, там вчера вообще была жара.
11:9 в актив занести нельзя.)) тем более на таким соперником…. Хотя победа есть победа. Ты прав.
+2
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User User
во Амур даёт, это уму непостижимо
+2
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Раменки за Динамо
Ответ Machine Head
Привет. Они второй день из штанов выпрыгивают . Ты как всегда жжешь!
У меня акклиматизация после Дальнего Востока, проснулся аккуратно к хоккею. А что выпрыгивают, это понятно - в тёплом и липком ходить некомфортно.
+2
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Позитивный
Ответ Саша Чугунков
поздравляю вас!!
Спасибо.
+2
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Machine Head
Ответ Владимир Никаноров
Выходные закончились триумфом Динамо Москва во всех игровых видах спорта футбол, волейбол,хоккей с шайбой,а хоккей с мячом аж 14:1 с Кировцем...Молодцы!!! Всех динамиков с победами!!!
Привет , Володя . Да, хорошие выходные . Особенно в футбол перевернули игру во втором тайме. Сейчас две игры перед перерывом с Рубином дома и Факелом на выезде . Было бы неплохо взять очки . Минск сегодня боролся , но не очень выглядел . Послезавтра нам надо добавлять иначе не пройдём .
+2
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Machine Head
Ответ zukov
Кудашов похоже дал установку - самое главное не накосячить, не бежать всем в атаку сломя голову. Строго сыграть и глупые удаления не получать, особенно канадцам. В концовке вот только Волкова 1 в 0 упустили
Одна шайба очень скользкий счет .уже послезавтра игра в гостях со СКА.
+3
-1
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zukov
В моменте со второй пропущенной полагаю, что вратарь у Минска не видел шайбу. Закрыт был своими, чужими
+2
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Machine Head
Ответ zukov
В моменте со второй пропущенной полагаю, что вратарь у Минска не видел шайбу. Закрыт был своими, чужими
Так и есть . Там трафик был большой
+2
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Machine Head
Ответ Zidane 55
Внимательно читайте что я написал,а потом возмущайтесь. В Союзные времена ЦСКА так не делал. А два армейских клуба уже в постсоветское время играли. Вы поучите историю,если в школе ее прогуливали.
Ты кого истории учишь ? Сергеича ? Он для тебя живая энциклопедия. Ты еще не родился , когда мы шайбу двигали .
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Позитивный
Ответ Роман Нестеров
Мужская волейбольная команда проиграла Питеру. Вот обидно.
Обидно, но игра была в Питере и 2:3 дает все шансы на выход в финал Кубка.
+1
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Славонычч
Северсталь должна реабилитироваться 👈🔥
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barsafun27
Ответ jzfc4dmhxv
Перестал ходить на матчи. Надеюсь другие болельщики поддержат. Невозможно этот тошнотворный псевдохоккей смотреть
После сегодняшнего матча, реально нужно забить на этот колхоз. На Адмирал уже купил билеты, и нахрен, все. Нервов не хватает!
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Rumov
Очень жаль Минское Динамо. Не нужен никому. Даже сам себе.
+1
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zukov
Кёрран убил всю концовку
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Саша Чугунков
даааа!! Минск бездарность игра(( стыдно смотреть, такие шайбы не к чёрные пропустили!!(((
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zukov
Калдис мастерюга. Круто убрал
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Алексей Иванов
нормально эстонец замотивировал Адмирал в тайм ауте
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Саша Чугунков
Ответ artistry
Это уровень Динамо Минска? Или кризис? ЦСКА и Динамо М. забрасывают по 4 шайб им.
последние матчи у нас это уровень (( в плейофф нечего делать нам!! характера нет, тупо бегают!! да и скамейки нет с опытным игроками, а это много значит в плейофф!!
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Wise5
Ответ Алексей Иванов
а где Вовченко у Севы? травма?
Не проходит в состав после травмы. Вроде как ищут варианты обмена.
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Marienburg
Сдаётся, сегодня была репетиция первого раунда плей-офф с итоговым результатом
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badr
За такую домашнюю серию пора уже кого то гнать на мороз.
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Zidane 55
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Machine Head
Минск хорошая рабочая и неуступчивая команда . Играет по заданию , минимум фолов . Приятно смотреть. Но московское Динамо немного быстрее на подборах и отскоках и больше движения . Думаю, сейчас Квартальнов подправит. А в целом игра равная .
+2
-2
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zukov
Вопрос к воротчику Минска, что не умаляет тот факт, что так белазаберно в Б играть нельзя.
0
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Rodgeras
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