КХЛ. Московское «Динамо» победило минское, «Адмирал» уступил «Северстали» по буллитам, «Амур» проиграл «Сочи»
«Амур» проиграл «Сочи» (2:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Адмирал» потерпел поражение от «Северстали» (4:5 Б), минское «Динамо» уступило московскому.
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 26 ноября, 10.00, «Платинум-арена»
- 1:0 – 9 Коршков (Бочаров)
- 2:0 – 18 Барулин ()
- 2:1 – 24 Рассказов (Грэм, Мичков)
- 2:2 – 25 Бракко (Грэм, Гараев)
- 2:3 – 28 Хафизов (Мичков, Хуснутдинов)
- 2:4 – 58 Бракко (Феоктистов, Волков)
- 2:5 – 59 Гараев (Манухов, Сагадеев)
- Дата проведения
- 26 ноября, 10.00, «Фетисов Арена»
- 0:1 – 3 Лишка (Муханов, Абросимов)
- 0:2 – 6 Лишка (Степанов, Пилипенко)
- 1:2 – 10 Чебыкин (Горшков, Паутов)
- 2:2 – 16 Аноховский (Бучельников)
- 2:3 – 21 Подшивалов (Коростелев)
- 3:3 – 39 Горшков (Соловьев, Гутик)
- 4:3 – 43 Горшков (Берлев, Фьоре)
- 4:4 – 47 Абросимов (Давыдов, Чуркин)
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.10, «Арена-Минск»
- 1:0 – 8 Горбунов (Калдис)
- 1:1 – 21 Ильенко (Петухов)
- 1:2 – 24 Ожиганов (Римашевский, Ильенко)
- 1:3 – 48 Пакетт (Гусев, Уил)
- 1:4 – 57 Петухов (Гусев)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Волейбольная женская команда Динамо положила начало , ФК Динамо продолжил, а сегодня ХК Динамо закончил.👏🏻Молодчаги однозначно.
С победами Динамики !!!!
Динамо исторически самые принципиальные и непримиримые соперники, но уважуха. Приятно видеть, что они в порядке. Ждем в январе в Тольятти!
Минск не унывать, в плофе будет. Но потенциал выше чем КПД , нужно прибавлять в реализации. Удачи!
Всё Имхо, это насколько я помню ту историю
С побеДой всех!
К легионерам Минска тоже есть вопросы. В моменте с первой пропущенной Калдис (в основном он) и Меркли на чужой синей прохлопали. Сейчас Кёрран там же косякнул и только ценой нарушения остановил. В зоне атаки много косячат. Хоть и игроки опытные