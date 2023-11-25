Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Ливерпуля», «Челси» в гостях у «Ньюкасла», «Арсенал» сыграет с «Брентфордом»

«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в 13-м туре АПЛ.

Также в субботу « » сыграет в гостях с « », « » – с « ».

В воскресенье «Тоттенхэм» встретится дома с «Астон Виллой», « » будет противостоять «Эвертону».

Завершится тур в понедельник матчем «Фулхэм» – «Вулверхэмптон».

Чемпионат Англии

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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