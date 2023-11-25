Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Ливерпуля», «Челси» в гостях у «Ньюкасла», «Арсенал» сыграет с «Брентфордом»

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«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в 13-м туре АПЛ.

Также в субботу «Челси» сыграет в гостях с «Ньюкаслом», «Арсенал» – с «Брентфордом».

В воскресенье «Тоттенхэм» встретится дома с «Астон Виллой», «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Эвертону».

Завершится тур в понедельник матчем «Фулхэм» – «Вулверхэмптон».

Чемпионат Англии

13-й тур

Манчестер Сити – Ливерпуль
Дата проведения
25 ноября, 15.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бернли – Вест Хэм
Дата проведения
25 ноября, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лутон – Кристал Пэлас
Дата проведения
25 ноября, 18.00, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл – Челси
Дата проведения
25 ноября, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ноттингем Форест – Брайтон
Дата проведения
25 ноября, 18.00, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шеффилд Юнайтед – Борнмут
Дата проведения
25 ноября, 18.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брентфорд – Арсенал
Дата проведения
25 ноября, 20.30, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тоттенхэм – Астон Вилла
Дата проведения
26 ноября, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эвертон – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
26 ноября, 19.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фулхэм – Вулверхэмптон
Дата проведения
27 ноября, 23.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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12 комментариев

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Proper Chels
Ответ Born is the King
Китай, Япония, Юж Корея, Сингапур, Малайзия и штаты. Чемпионский матч сезона 2005-06 между Челси -МЮ был в 14:30 и это был 37й тур
Знатно тогда МЮ отвозили.
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Канат Уметалиев
Ну наконец-то топовый футбол
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С 2009 года здесь
Ответ ман сити фейк
Удачи синим командам Англии. Сегодня по три очка должны остаться в Манчестере и Ливерпуле.
единственная синяя команда из Лондона:)8
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Марсель Объелся
Ради кого Ман Сити - Ливерпуль играют так рано? Ради просмотров из Египта и Саудовской Аравии?
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Tun
И правда рано, даже у меня в Сибири будет полвосьмого, видать для японцев стараются
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Кино Музыка
МС - Ливерпуль самый знаковый матч в нынешней АПЛ, наверное. Два культовых тренера, противоположная манера игры команд.
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Любезный Коссутий
Манчестер Сити – Ливерпуль за ничью
Ньюкасл – Челси за ничью
Бернли – Вест Хэм за ничью
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ман сити фейк
Ответ Марсель Объелся
Ради кого Ман Сити - Ливерпуль играют так рано? Ради просмотров из Египта и Саудовской Аравии?
Да расслабься, как будто первый слот субботних матчей впервые видишь
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LaffyTaffy
Ответ Марсель Объелся
Ради кого Ман Сити - Ливерпуль играют так рано? Ради просмотров из Египта и Саудовской Аравии?
Для китайцев
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