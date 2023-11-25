Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Ливерпуля», «Челси» в гостях у «Ньюкасла», «Арсенал» сыграет с «Брентфордом»
«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в 13-м туре АПЛ.
Также в субботу «Челси» сыграет в гостях с «Ньюкаслом», «Арсенал» – с «Брентфордом».
В воскресенье «Тоттенхэм» встретится дома с «Астон Виллой», «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Эвертону».
Завершится тур в понедельник матчем «Фулхэм» – «Вулверхэмптон».
Чемпионат Англии
13-й тур
- Дата проведения
- 25 ноября, 15.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 25 ноября, 18.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 25 ноября, 18.00, «Кенилворт Роуд»
- Дата проведения
- 25 ноября, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 25 ноября, 18.00, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 25 ноября, 18.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.30, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.30, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 27 ноября, 23.00, «Крэйвен Коттэдж»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Ньюкасл – Челси за ничью
Бернли – Вест Хэм за ничью