Пуршер стал чемпионом «Формулы-2»

Теги Заубер Формула-1 Мерседес АРТ Формула-2 Према Фредерик Вести Тео Пуршер Авто

Гонщик «АРТ» Тео Пуршер завоевал титул 2023 года в «Формуле-2».

20-летний пилот стал чемпионом в свой третий полноценный сезон во второй «формуле». Прошлый год Тео завершил вторым.

В борьбе за титул Пуршер опередил гонщика «Премы» и программы «Мерседеса» Фредерика Вести. Заключительную гонку сезона в Абу-Даби француз закончил пятым, его соперник – третьим.

Тео – пилот Академии «Заубера» и неоднократный участник практик «Формулы-1».

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15 комментариев

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Роман Грожан
Ответ Ascari
Соглашусь с теми , кто называет Тео "переоценённым" гонщиком. Всё таки титул только с третьего сезона и далеко не с преимуществом. В прошлом году хоть и стал вторым, но за титул не сражался. В Ф3 стал вторым, при этом еле опередив Сарджента (и то, американец не закончил последнюю гонку).
Господи, переоцененные, человеку 20 лет только только стукнуло, а он уже за плечами имеет три сезона ф2, хотя его партнер проводит лишь первый и старше на два года. Вам бы лишь выдавать чемпионов на первый год, а остальное типа шлак. Ф2 есть много хороших ребят, и титулом в ф2 и вице чемпионством в ф3 Тео все показал. То что пилоту не всегда везет, что он где-то не вкатан и попадает в аварии, не значит что он бездарь. По вашим меркам 99% пилотов ф2 бездарь, хотя наоборот, 99% супер талантливых и подготовленных пилотов
+19
-2
+17
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ALMANAC
Ответ Minuvert
Ну, как бы, не назвать результаты выдающимися, с третьего раза взять чемпионство
Пуршер главный талант Заубер. Посади его сейчас, точно не поедет хуже Чжоу
+11
-2
+9
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Minuvert
Ответ ALMANAC
Пуршер главный талант Заубер. Посади его сейчас, точно не поедет хуже Чжоу
Чтобы это узнать пришлось бы выставить Боттаса на мороз, а так это все догадки. И да, за Джоу стоят китайские инвесторы
+8
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+7
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Роман Грожан
Тео молодец, закрепил успех, теперь надо ехать в Японию и там показывать высокий уровень, там может и повезет с местом в Заубере
+6
0
+6
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Minuvert
Ну, как бы, не назвать результаты выдающимися, с третьего раза взять чемпионство
+11
-6
+5
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<~Inter~>
Ответ ALMANAC
Пуршер главный талант Заубер. Посади его сейчас, точно не поедет хуже Чжоу
а смысл сажать, если он не будет лучше? Чжоу хотя бы китайцев привлекает в формулу 1
+7
-2
+5
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ALMANAC
Ответ AgipTm
а что, чжоу талантливый чтоли в ф2 был ? такое же посредственное oвно
Ну на фоне Боттаса и АР в целом картины не портит. Машины не бьет. Не токсит, в отличии от Цунодки, которому контракт на 4й сезон дали🤷‍♂️
+5
-2
+3
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MS89
Ответ Ascari
Соглашусь с теми , кто называет Тео "переоценённым" гонщиком. Всё таки титул только с третьего сезона и далеко не с преимуществом. В прошлом году хоть и стал вторым, но за титул не сражался. В Ф3 стал вторым, при этом еле опередив Сарджента (и то, американец не закончил последнюю гонку).
В ф3 он стал вторым проиграв всего 3 очка вундеркинду Пиастри. По-моему это важнее, чем акцент на Сардженте
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Artem15
Леклер выиграл титул F2 за несколько недель до 20
Рассел в 20
Шумахер в 21
Пиастри в 20
Другович в 22
Пуршер в 20
Тео не слишком впечатлил в этом сезоне, но он всё ещё очень молод и до сих пор является самым молодым победителем Ф2
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Delirium_Tremens
Хотелось бы увидеть его вместо Боттаса. Скорее всего, Заубер с своим бюджетом никуда не взлетит, тогда пусть лучше молодой и перспективный тренируется, чем нам предложат ещё сезон голых задниц в инстаграме.
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AgipTm
Ответ ALMANAC
Пуршер главный талант Заубер. Посади его сейчас, точно не поедет хуже Чжоу
а что, чжоу талантливый чтоли в ф2 был ? такое же посредственное oвно
+3
-2
+1
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Artem15
Ответ MS89
В ф3 он стал вторым проиграв всего 3 очка вундеркинду Пиастри. По-моему это важнее, чем акцент на Сардженте
При том, что Пиастри было 19, а Тео всего 17
+1
0
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Роман Грожан
Ответ MS89
В ф3 он стал вторым проиграв всего 3 очка вундеркинду Пиастри. По-моему это важнее, чем акцент на Сардженте
При том он еще в том году стал вице чемпионом, все три сезона в топ 5 чемпионата завершил
+1
0
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AgipTm
Ответ ALMANAC
Ну на фоне Боттаса и АР в целом картины не портит. Машины не бьет. Не токсит, в отличии от Цунодки, которому контракт на 4й сезон дали🤷‍♂️
насчет Цунодки согласен.. что то резко стали переоценивать его таланты.. особенно, учитывая, какое у него преимущество перед остальными с его ростом и весом для балласта
+2
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