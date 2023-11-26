Пуршер стал чемпионом «Формулы-2»
Гонщик «АРТ» Тео Пуршер завоевал титул 2023 года в «Формуле-2».
20-летний пилот стал чемпионом в свой третий полноценный сезон во второй «формуле». Прошлый год Тео завершил вторым.
В борьбе за титул Пуршер опередил гонщика «Премы» и программы «Мерседеса» Фредерика Вести. Заключительную гонку сезона в Абу-Даби француз закончил пятым, его соперник – третьим.
Тео – пилот Академии «Заубера» и неоднократный участник практик «Формулы-1».
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