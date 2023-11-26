Лыжи. Кубок России. Большунов победил в классической «разделке» на 15 км, Коростелев – 2-й, Червоткин – 4-й, Якимушкин – 7-й
Александр Большунов выиграл разделку на 15 км классикой на Кубке России по лыжам.
Кубок России по лыжным гонкам-2023/24
1-й этап
Вершина Теи
15 км, раздельный старт, классический стиль
Мужчины
Начало – 8:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Telesport.
Старт-лист
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Алексей Червоткин
Сергей Ардашев
Денис Спицов
Андрей Ларьков
Савелий Коростелев
Артем Мальцев
Илья Семиков
Илья Порошкин
Александр Терентьев
Андрей Мельниченко
Андрей Собакарев
Андрей Феллер
Полный старт-лист – здесь.
У женщин интриги было больше до самого конца, у мужиков - тоже сойдёт.
Сава - топ, шикарный! 🥈🔥
Сергей Ардашев - молодец! 🥉
И картинка подвисает, звук норм.
Саныч неплохо так семейный бюджет пополнил за этот уикэнд. Аня будет довольна) А Устюшка своей зазнобе разве что свистульку привезет с Сыктывкара. На мол, посвисти))