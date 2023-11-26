Лыжи. Кубок России. Большунов победил в классической «разделке» на 15 км, Коростелев – 2-й, Червоткин – 4-й, Якимушкин – 7-й

Александр Большунов выиграл разделку на 15 км классикой на Кубке России по лыжам.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

1-й этап

Вершина Теи

15 км, раздельный старт, классический стиль

Мужчины

Начало – 8:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Telesport.

Старт-лист

Александр Большунов

Иван Якимушкин

Алексей Червоткин

Сергей Ардашев

Денис Спицов

Андрей Ларьков

Савелий Коростелев

Артем Мальцев

Илья Семиков

Илья Порошкин

Александр Терентьев

Андрей Мельниченко

Андрей Собакарев

Андрей Феллер

Полный старт-лист – здесь.