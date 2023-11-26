Лыжи. Кубок России. Большунов победил в классической «разделке» на 15 км, Коростелев – 2-й, Червоткин – 4-й, Якимушкин – 7-й

Теги результаты лыжные гонки гонка 15 км Кубок России Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Феллер Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Савелий Коростелев Лыжи

Александр Большунов выиграл разделку на 15 км классикой на Кубке России по лыжам.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

1-й этап

Вершина Теи

15 км, раздельный старт, классический стиль

Мужчины

Начало – 8:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Telesport.

Старт-лист

Александр Большунов

Иван Якимушкин

Алексей Червоткин

Сергей Ардашев

Денис Спицов

Андрей Ларьков

Савелий Коростелев

Артем Мальцев

Илья Семиков

Илья Порошкин

Александр Терентьев

Андрей Мельниченко

Андрей Собакарев

Андрей Феллер

Полный старт-лист – здесь.

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SkierNSK
Спицова и Мальцева можно не указывать в заголовке на разделку классикой, особенно когда туда не попали Червоткин и Семиков.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey---V
Ответ Sergei Zakharov
Комментарий скрыт
Я смотрел сегодняя, по телеспорту, для начала сезона вполне нормально.
У женщин интриги было больше до самого конца, у мужиков - тоже сойдёт.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
сервисник
Вроде не кубок мира, а горит у йенсов и захаровых
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
сервисник
Ответ Sergei Zakharov
Комментарий скрыт
Я тебе больше скажу, некоторые даже комментируют) такие, как ты, например!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tori Krug
Ответ Nadezhda1
Мужчины они разные бывают, у меня сосед по даче с протрузией не работает, лелеет её, я с грыжей лежу, если только совсем переклинит, без нагрузки мышцы ослабнут и держать позвоночник не будут, но вы, похоже, с такой проблемой не сталкивались.
Качайте пресс ежедневно, и живот подтянете, и спина проработается.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerinapv
Сава, умница! Поздравляю! Отличная гонка! 🥈👏🔥
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nadezhda1
Ответ Щеглот
Время шикарное для показа. В выходные вечно не спится, мотаешься без дела думаешь чем бы заняться. А тут опа, лыжи. Очень удобно. Но в следующий раз можно и пораньше сделать))
Согласна, надо раньше, в 12.30 по местному пора обедать, а они только бежать собрались.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SkierNSK
Вот после этой разделки будет понятно: смог ли Сорин реанимировать Ардашева.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerinapv
Ответ ЭЮЯ
Коростелев решил стать дистанционщиком?
Он универсал)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nadezhda1
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Мужчины они разные бывают, у меня сосед по даче с протрузией не работает, лелеет её, я с грыжей лежу, если только совсем переклинит, без нагрузки мышцы ослабнут и держать позвоночник не будут, но вы, похоже, с такой проблемой не сталкивались.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЭЮЯ
Коростелев решил стать дистанционщиком?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
imaxim
Ответ ЭЮЯ
Коростелев решил стать дистанционщиком?
Доброе утро. Вы прошлый сезон не видели что ли?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
закрыт по беспределу
Ответ SkierNSK
Вот после этой разделки будет понятно: смог ли Сорин реанимировать Ардашева.
Похоже на то
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerinapv
Сан Саныча с победой! 🥇
Сава - топ, шикарный! 🥈🔥
Сергей Ардашев - молодец! 🥉
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОлесяОлеська
Савелий умница сегодня, по ходу было видно что шёл легко. Ардашева поздравляю. СанСаныча с Победой!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЭЮЯ
У всех две палки посреди экрана в трансляции?
И картинка подвисает, звук норм.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bedard
Червь всех победит! 🤟
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
imaxim
Вот и гадай без международных стартов, это все сднили или Ардашев прибавил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
adamsmith
Группа Бородавко готовится к Спартакиаде, как и предполагалось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Щеглот
Вот это заруба!) Без секундомера так тупо конечно, но для бабы лены все прекрасно, поэтому изменений не будет.

Саныч неплохо так семейный бюджет пополнил за этот уикэнд. Аня будет довольна) А Устюшка своей зазнобе разве что свистульку привезет с Сыктывкара. На мол, посвисти))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Щеглот
Ответ SkierNSK
Спицова и Мальцева можно не указывать в заголовке на разделку классикой, особенно когда туда не попали Червоткин и Семиков.
Братик, а ты знаешь сколько в прошлом году призовые были на кубке и на чемпионских высотах?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
закрыт по беспределу
Ардашев приятно удивляет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
закрыт по беспределу
Ну всë, Саныч включился в работу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надежда67
Семикову и Порошкину показать свои секунды! Лёше Червоткину не сбавлять!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Щеглот
У ванюши как были руки-спички для своего веса, так вроде и остались. Чего ему верх-то раскачать не могут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЭЮЯ
Ответ Щеглот
У ванюши как были руки-спички для своего веса, так вроде и остались. Чего ему верх-то раскачать не могут?
А зачем, если итак хватает до серебра Олимпиады?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Щеглот
Время шикарное для показа. В выходные вечно не спится, мотаешься без дела думаешь чем бы заняться. А тут опа, лыжи. Очень удобно. Но в следующий раз можно и пораньше сделать))
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий