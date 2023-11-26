Лыжи. Кубок мира. Йенссен победил в коньковом масс-старте на 20 км, Амундсен – 3-й, Гульберг – 6-й, Клэбо – 21-й
Норвежец Ян Томас Йенссен выиграл мужской масс-старт свободным стилем на Кубке мира.
Лыжные гонки
1-й этап
Рука, Финляндия
20 км, масс-старт, свободный стиль
Мужчины
1. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 48.08,9
2. Михал Новак (Чехия) – 0,7
3. Харальд Амундсен (Норвегия) – 2,1
4. Мика Вермюлен (Австрия) – 3,6
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,6
6. Пол Гульберг (Норвегия) – 3,8
7. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 3,6
8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 4,6
9. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 4,7
10. Беда Кли (Швейцария) – 5,1
11. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 5,8
12. Реми Линдхольм (Финляндия) – 6,5
13. Ииво Нисканен (Финляндия) – 19,4...
17. Ришар Жув (Франция) – 41,1
18. Калле Халварссон (Швеция) – 42,3...
21. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 54,8...
23. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.09,1
"Лыжи сравняют вы офигеете как он просядет на дистанции. Или вы думаете он фтором не мазал? То что мазал признает даже Мустерман".
И дальше я детально объясняю по какой именно причине это произойдет:
"именно скольжением лыжи Клэбо и выделялись. Так что тут все элементарно.
И именно это скольжение и давало экономию сил на дистанции. Сил, которых так жестко не хватает Клэбо, ибо на морально-волевых он вообще не тащит, только на физике. Отсюда всплеск результатов.
Но подрежут скольжение, сил будет уходить больше, результаты откатятся назад. Волевых там не прибавилось ни на копейку, сколько бы Клэбо над этим не бился. Пекин все показал."
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Согласитесь, что мы именно это и увидели. В спринте более-менее, на дистанции - полный капут.
Новость от 20 ноября, все составы расписаны.
Menn Distanse 20 km fri teknikk – søndag 26. november:
Harald Østberg Amundsen, Iver Tildheim Andersen, Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Sjur Røthe og Didrik Tønseth.
https://www.vg.no/sport/langrenn/i/8JaOad/klaebo-klar-for-skirenn-igjen-her-er-aarets-foerste-verdenscup-tropp
Новость уже от 21 ноября
Рёте заболел и снялся, вместо него поставили Томаса Йенссена
Menn Distanse 20 km fri teknikk – søndag 26. november:
Harald Østberg Amundsen, Iver Tildheim Andersen, Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Jan Thomas Jenssen og Didrik Tønseth.
https://www.vg.no/sport/langrenn/i/76axb9/sjur-roethe-mister-verdenscupaapningen-i-ruka-jan-thomas-jenssen-kommer-inn
Забавно
Липовый обрадуется, что ничего делать не надо, что его щас подтащат, но третий должен только вид делать что подтаскивает, да что-то не получается.
- Ну ты подтаскивай давай меня, подтаскивай!
- Да я подтаскиваю, подтаскиваю!
Это будет невероятно смешно и показательно.
Ещё и на халяву жёлтую майку заберёт: Вальнесс снялся с гонки.
Легко и просто это делается, доказано многими. Просто местный любимчик Крюгер сам рюкзак, вот и не умеет бегать один, только в разделках и в гору. За что его регулярно наказывают. Как сегодня например )
Слабенький рельеф + короткие дистанции= массовый финиш
По такой погоде это точно не сделать
В снегопад шансы будут
Отрыв тут не сделаешь