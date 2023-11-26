Лыжи. Кубок мира. Йенссен победил в коньковом масс-старте на 20 км, Амундсен – 3-й, Гульберг – 6-й, Клэбо – 21-й

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Норвежец Ян Томас Йенссен выиграл мужской масс-старт свободным стилем на Кубке мира.

Лыжные гонки

Кубок мира

1-й этап

Рука, Финляндия

20 км, масс-старт, свободный стиль

Мужчины

1. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 48.08,9

2. Михал Новак (Чехия) – 0,7

3. Харальд Амундсен (Норвегия) – 2,1

4. Мика Вермюлен (Австрия) – 3,6

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,6

6. Пол Гульберг (Норвегия) – 3,8

7. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 3,6

8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 4,6

9. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 4,7

10. Беда Кли (Швейцария) – 5,1

11. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 5,8

12. Реми Линдхольм (Финляндия) – 6,5

13. Ииво Нисканен (Финляндия) – 19,4...

17. Ришар Жув (Франция) – 41,1

18. Калле Халварссон (Швеция) – 42,3...

21. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 54,8...

23. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.09,1

80 комментариев

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Щеглот
Вот не хотелось бы себя хвалить. А не похвалишь, так никто не похвалит. Ведущий эксперт (то бишь я) как говорил? Вот открываю историю комментариев, цитирую от 10 окт:

"Лыжи сравняют вы офигеете как он просядет на дистанции. Или вы думаете он фтором не мазал? То что мазал признает даже Мустерман".

И дальше я детально объясняю по какой именно причине это произойдет:

"именно скольжением лыжи Клэбо и выделялись. Так что тут все элементарно.
И именно это скольжение и давало экономию сил на дистанции. Сил, которых так жестко не хватает Клэбо, ибо на морально-волевых он вообще не тащит, только на физике. Отсюда всплеск результатов.
Но подрежут скольжение, сил будет уходить больше, результаты откатятся назад. Волевых там не прибавилось ни на копейку, сколько бы Клэбо над этим не бился. Пекин все показал."
--

Согласитесь, что мы именно это и увидели. В спринте более-менее, на дистанции - полный капут.
+11
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+7
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ gerr_max
Ну тут победа Клэбо вполне вероятна. Круг лёгкий и сложно сбросить и некому. Будут пешком идти. А на финише разве Голберг может дать бой, если дотянет. Ну или Пеле. Ещё и на халяву жёлтую майку заберёт: Вальнесс снялся с гонки.
Валнес не снимался, так как он и не был в заявке на эту гонку.
Новость от 20 ноября, все составы расписаны.
Menn Distanse 20 km fri teknikk – søndag 26. november:
Harald Østberg Amundsen, Iver Tildheim Andersen, Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Sjur Røthe og Didrik Tønseth.

https://www.vg.no/sport/langrenn/i/8JaOad/klaebo-klar-for-skirenn-igjen-her-er-aarets-foerste-verdenscup-tropp

Новость уже от 21 ноября
Рёте заболел и снялся, вместо него поставили Томаса Йенссена
Menn Distanse 20 km fri teknikk – søndag 26. november:
Harald Østberg Amundsen, Iver Tildheim Andersen, Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Jan Thomas Jenssen og Didrik Tønseth.

https://www.vg.no/sport/langrenn/i/76axb9/sjur-roethe-mister-verdenscupaapningen-i-ruka-jan-thomas-jenssen-kommer-inn
+8
-2
+6
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Вован Мельников
Опять мужик с красно-сине-белым флагом борется с норвежцами за тумбу
+8
-2
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закрыт по беспределу
Крутая развязка
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Chernyshevsky jr.
Ответ Йенс Мустерманн
Плюс из этой гонки, что Клэбо приблизился к первой строчке. Разрыв был 50 очков, а сейчас стал вроде как 27. Амундсен должен жёлтую майку забирать.
Плюс из этой гонки))) Нормально так Вы в куче навоза покопались и откопали жемчужину)))
+5
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Oleg152762
К дистанционщикам всегда испытываю определенный пиетет! Так что пусть выиграет Крюгер! Дистанция - это про работу и ещё раз работу!
+4
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SatanA_
развалинами Клэбы удовлетворён!
+9
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Сергей
За великого и страшного Крюгера!!!
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gerr_max
Эх, не хватило чеха(
+4
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gerr_max
Фига австрияк даёт.
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Вован Мельников
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
На лыжах бегают многие, но все равно победит норвежец. Но Михал Новак старался
Ну если русским запрещать выступать, то конечно выиграет норвежец
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Вован Мельников
Если бы Рете не заболел, то Енсен бы в гонке не участвовал
Забавно
+3
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SatanA_
Вермален, видимо, своим микро-отрывом как раз ушатал школьника и вторую группу. Если бы не он, так бы и гуляли до 17.5км.
+4
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Роман Филатов
Енсен как на подъеме взлетел, жесть)) Новак красавец тоже
+2
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heivani
Клэбо пожалуй все,..может показалось.
+2
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Док163
Ответ Щеглот
Вот не хотелось бы себя хвалить. А не похвалишь, так никто не похвалит. Ведущий эксперт (то бишь я) как говорил? Вот открываю историю комментариев, цитирую от 10 окт: "Лыжи сравняют вы офигеете как он просядет на дистанции. Или вы думаете он фтором не мазал? То что мазал признает даже Мустерман". И дальше я детально объясняю по какой именно причине это произойдет: "именно скольжением лыжи Клэбо и выделялись. Так что тут все элементарно. И именно это скольжение и давало экономию сил на дистанции. Сил, которых так жестко не хватает Клэбо, ибо на морально-волевых он вообще не тащит, только на физике. Отсюда всплеск результатов. Но подрежут скольжение, сил будет уходить больше, результаты откатятся назад. Волевых там не прибавилось ни на копейку, сколько бы Клэбо над этим не бился. Пекин все показал." -- Согласитесь, что мы именно это и увидели. В спринте более-менее, на дистанции - полный капут.
Сейчас бы по двум первым гонкам в начале сезона делать такие далеко идущие выводы. Специалисты блин.
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Грюденфельдер
Детально показательная гонка масс старта где несмотря на старания таких как Крюгер победит кто угодно у кого рывок сильный и именно в нужный день готов.
+2
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Роман Филатов
Вермюлен красавец)
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Юрий Костыгин
Что-то норвежские ветераны без Клэбы впереди растерялись. Всю командную тактику забыли. Не знали на кого работать. Если бы не молодые, то вообще б слили гонку.
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Enchanter WIZZARD
Посыпался фтормен без фтора)
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Chernyshevsky jr.
Ответ Щеглот
Вот не хотелось бы себя хвалить. А не похвалишь, так никто не похвалит. Ведущий эксперт (то бишь я) как говорил? Вот открываю историю комментариев, цитирую от 10 окт: "Лыжи сравняют вы офигеете как он просядет на дистанции. Или вы думаете он фтором не мазал? То что мазал признает даже Мустерман". И дальше я детально объясняю по какой именно причине это произойдет: "именно скольжением лыжи Клэбо и выделялись. Так что тут все элементарно. И именно это скольжение и давало экономию сил на дистанции. Сил, которых так жестко не хватает Клэбо, ибо на морально-волевых он вообще не тащит, только на физике. Отсюда всплеск результатов. Но подрежут скольжение, сил будет уходить больше, результаты откатятся назад. Волевых там не прибавилось ни на копейку, сколько бы Клэбо над этим не бился. Пекин все показал." -- Согласитесь, что мы именно это и увидели. В спринте более-менее, на дистанции - полный капут.
Корона в потолок не упирается?)))
+3
-2
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну неожиданность гонки это Вермюлен. Вот уж австрийцев так высоко давно не было
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Щеглот
Ответ Chernyshevsky jr.
Плюс из этой гонки))) Нормально так Вы в куче навоза покопались и откопали жемчужину)))
бриллиант)))
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imaxim
Ответ Maxim Gector Gector
кроме него не о ком больше говорить там 10 человек могут взять подиум,поговорите о других уже.
А чего так? Не нравится когда не хвалят Клебо?
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Tori Krug
Ответ Maxim Gector Gector
кроме него не о ком больше говорить там 10 человек могут взять подиум,поговорите о других уже.
В том-то и дело, что про других нечего говорить. А 21 место Клёпы это как ни крути сенсация со знаком минус. Кто там через месяц вспомнит про победителя этой гонки? А про слив внука ещё долго будут помнить ;-)
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Щеглот
Знаете что бы я на месте норвежцев сделал? Очень просто, нет ничего проще. Отправил бы в отрыв Амудсена и Крюгера, а типа догонять их отрядил кого-нибудь третьего, Голберга там или Тенсета.

Липовый обрадуется, что ничего делать не надо, что его щас подтащат, но третий должен только вид делать что подтаскивает, да что-то не получается.

- Ну ты подтаскивай давай меня, подтаскивай!

- Да я подтаскиваю, подтаскиваю!

Это будет невероятно смешно и показательно.
+6
-5
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Leo Bonart
Ответ Щеглот
Вот не хотелось бы себя хвалить. А не похвалишь, так никто не похвалит. Ведущий эксперт (то бишь я) как говорил? Вот открываю историю комментариев, цитирую от 10 окт: "Лыжи сравняют вы офигеете как он просядет на дистанции. Или вы думаете он фтором не мазал? То что мазал признает даже Мустерман". И дальше я детально объясняю по какой именно причине это произойдет: "именно скольжением лыжи Клэбо и выделялись. Так что тут все элементарно. И именно это скольжение и давало экономию сил на дистанции. Сил, которых так жестко не хватает Клэбо, ибо на морально-волевых он вообще не тащит, только на физике. Отсюда всплеск результатов. Но подрежут скольжение, сил будет уходить больше, результаты откатятся назад. Волевых там не прибавилось ни на копейку, сколько бы Клэбо над этим не бился. Пекин все показал." -- Согласитесь, что мы именно это и увидели. В спринте более-менее, на дистанции - полный капут.
Вот когда ни слова про Устюгова - сразу качественый разбор получается
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закрыт по беспределу
Давай, Сëма, сделай красиво, как умеешь.
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heivani
Пока Клэбо далёк от своей оптимальной формы.Подготовка,или болезнь сказалась на нем,видно будет по ходу гонки.Фаворитом однозначно назвать - не берусь..Но это только начало,будет не менее интересно посмотреть,как и женскую.
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Oleg152762
Шалость не удалась! Увы...
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Рав. Зильберман
Вермален вперед.
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Грюденфельдер
Ответ Йенс Мустерманн
Валнес не снимался, так как он и не был в заявке на эту гонку. Новость от 20 ноября, все составы расписаны. Menn Distanse 20 km fri teknikk – søndag 26. november: Harald Østberg Amundsen, Iver Tildheim Andersen, Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Sjur Røthe og Didrik Tønseth. https://www.vg.no/sport/langrenn/i/8JaOad/klaebo-klar-for-skirenn-igjen-her-er-aarets-foerste-verdenscup-tropp Новость уже от 21 ноября Рёте заболел и снялся, вместо него поставили Томаса Йенссена Menn Distanse 20 km fri teknikk – søndag 26. november: Harald Østberg Amundsen, Iver Tildheim Andersen, Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Jan Thomas Jenssen og Didrik Tønseth. https://www.vg.no/sport/langrenn/i/76axb9/sjur-roethe-mister-verdenscupaapningen-i-ruka-jan-thomas-jenssen-kommer-inn
Я думаю хорошо что Вальнеса пока попридержали. Он знатно отпахал.
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gerr_max
Ну тут победа Клэбо вполне вероятна. Круг лёгкий и сложно сбросить и некому. Будут пешком идти. А на финише разве Голберг может дать бой, если дотянет. Ну или Пеле.

Ещё и на халяву жёлтую майку заберёт: Вальнесс снялся с гонки.
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zzzeeerrrooo
Ответ Tori Krug
Клёпа теперь первый в третьем десятке. Есть чем похвастать )))
Он же больной бегает , чего от него можно ждать
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ zzzeeerrrooo
И? По такой погоде это точно не сделать В снегопад шансы будут
И!
Легко и просто это делается, доказано многими. Просто местный любимчик Крюгер сам рюкзак, вот и не умеет бегать один, только в разделках и в гору. За что его регулярно наказывают. Как сегодня например )
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Leo Bonart
Ответ Вован Мельников
Если бы Рете не заболел, то Енсен бы в гонке не участвовал Забавно
Жёлтая майка и так не участвует, а то не дай бог отрыв станет неприличным
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zzzeeerrrooo
Ответ Щеглот
Вот не хотелось бы себя хвалить. А не похвалишь, так никто не похвалит. Ведущий эксперт (то бишь я) как говорил? Вот открываю историю комментариев, цитирую от 10 окт: "Лыжи сравняют вы офигеете как он просядет на дистанции. Или вы думаете он фтором не мазал? То что мазал признает даже Мустерман". И дальше я детально объясняю по какой именно причине это произойдет: "именно скольжением лыжи Клэбо и выделялись. Так что тут все элементарно. И именно это скольжение и давало экономию сил на дистанции. Сил, которых так жестко не хватает Клэбо, ибо на морально-волевых он вообще не тащит, только на физике. Отсюда всплеск результатов. Но подрежут скольжение, сил будет уходить больше, результаты откатятся назад. Волевых там не прибавилось ни на копейку, сколько бы Клэбо над этим не бился. Пекин все показал." -- Согласитесь, что мы именно это и увидели. В спринте более-менее, на дистанции - полный капут.
Таких гонок как в Пекине не будет поэтому очередной КМ в кормане у Клебу
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Chernyshevsky jr.
Плюс из этой гонки))) Нормально так Вы в куче навоза покопались и откопали жемчужину)))
Стратегически в борьбе за БХГ эта гонка оказалась в какой-то мере положительной. Отрыв от лидера сократился почти в два раза. Вы живёте одним днём, а генеральщики (борющиеся за общий зачёт) смотрят гораздо шире ))
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Oleg152762
Удачи беглецам! Это всегда интрига. Хочется, чтобы авантюра удалась!
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zzzeeerrrooo
Ответ Грюденфельдер
Детально показательная гонка масс старта где несмотря на старания таких как Крюгер победит кто угодно у кого рывок сильный и именно в нужный день готов.
Классика лыжных гонок на км
Слабенький рельеф + короткие дистанции= массовый финиш
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zzzeeerrrooo
Ответ Йенс Мустерманн
Ну, если не убегать, то конечно не сделаешь. Сундбю под 50 секунд привозил на пятнашке https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sector=CC&raceid=25753
И?
По такой погоде это точно не сделать
В снегопад шансы будут
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Rinat Gazimzyanov
Ответ gerr_max
Ну тут победа Клэбо вполне вероятна. Круг лёгкий и сложно сбросить и некому. Будут пешком идти. А на финише разве Голберг может дать бой, если дотянет. Ну или Пеле. Ещё и на халяву жёлтую майку заберёт: Вальнесс снялся с гонки.
Судя по последней гонке он попадёт в пятёрку если остальные не захотят утруждаться. Клэбо в плохой форме.Он даже на спусках не показывал свой уровень.
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Грюденфельдер
Ответ gerr_max
Ну тут победа Клэбо вполне вероятна. Круг лёгкий и сложно сбросить и некому. Будут пешком идти. А на финише разве Голберг может дать бой, если дотянет. Ну или Пеле. Ещё и на халяву жёлтую майку заберёт: Вальнесс снялся с гонки.
Он в Бейто конёк тоже не бежал , так что пока в команду не попал.
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zzzeeerrrooo
Ответ Йенс Мустерманн
Приятно, что местный любимчик Крюгер пролетел мимо, даже, подиума в своём коронном коньке ))
Трасса не особо сложная
Отрыв тут не сделаешь
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Bedard
Спринтеришка Клэбо, рюкзачить не получилось сдулся сразу 🤣
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heivani
Вот после 12,5км.лидеры начнут натягивать пелетон.
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Leo Bonart
Ответ Йенс Мустерманн
Ну, если не убегать, то конечно не сделаешь. Сундбю под 50 секунд привозил на пятнашке https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sector=CC&raceid=25753
После дисквала уже не привозил
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Грюденфельдер
Ответ Юрий Костыгин
Что-то норвежские ветераны без Клэбы впереди растерялись. Всю командную тактику забыли. Не знали на кого работать. Если бы не молодые, то вообще б слили гонку.
Молодёжь (сравнительно) резво убежала , это пока первый этап
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Кавабунга Шреддоголовый
Внучок потерял основную группу. Срочно притормозить!!!
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Щеглот
Липовый, ты где там??))
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