НБА. «Милуоки» принимает «Портленд», «Финикс» сыграет в гостях с «Нью-Йорком» и другие матчи
В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА проходят восемь матчей.
«Милуоки» принимает на своей арене бывшую команду Дэмиана Лилларда «Портленд», «Финикс» сыграет в гостях с «Нью-Йорком».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.30, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Я. Адетокумбо (15), Бизли (8), Б. Лопес (7), Лиллард (5), Джексон (0) – старт; Пэйн (3), Портис (0), Боучэмп (0), Коннотон (0), Грин (0).
- Дата проведения
- 27 ноября, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 27 ноября, 02.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 27 ноября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 27 ноября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 27 ноября, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 27 ноября, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 27 ноября, 04.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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