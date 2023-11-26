НБА. «Милуоки» принимает «Портленд», «Финикс» сыграет в гостях с «Нью-Йорком» и другие матчи

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В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА проходят восемь матчей.

«Милуоки» принимает на своей арене бывшую команду Дэмиана Лилларда «Портленд», «Финикс» сыграет в гостях с «Нью-Йорком».

НБА

Регулярный чемпионат

Милуоки – Портленд 38:50 (2 четверть)
Дата проведения
26 ноября, 23.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча
Милуоки
Я. Адетокумбо (15), Бизли (8), Б. Лопес (7), Лиллард (5), Джексон (0) – старт; Пэйн (3), Портис (0), Боучэмп (0), Коннотон (0), Грин (0).
Портленд
Шарп (6), Грант (6), Эйтон (6), Камара (6), Брогдон (5) – старт; Хендерсон (11), Тайбулл (5), Рит (3), Уокер (2).

Бостон – Атланта
Дата проведения
27 ноября, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Мемфис – Миннесота
Дата проведения
27 ноября, 02.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Орландо – Шарлотт
Дата проведения
27 ноября, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Финикс
Дата проведения
27 ноября, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Бруклин – Чикаго
Дата проведения
27 ноября, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Кливленд – Торонто
Дата проведения
27 ноября, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Денвер – Сан-Антонио
Дата проведения
27 ноября, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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23 комментария

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Evgeniy 72
Ожидал в новостях каких-то комментариев от Лиги про то, что Хит и Юта демонстративно выставили бенч в старте. Ну Юта ладно, победила, а вот Хит слили в каждой из четвертей.
Приняли с помпой правило против лоад менеджмента, на него плюют, и никакой реакции? Или Райли и Эйндж слишком крупные рыбы, будут кошмарить других ?
+4
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бернер тайлера 9ер9ена
Ответ Evgeniy 72
Ожидал в новостях каких-то комментариев от Лиги про то, что Хит и Юта демонстративно выставили бенч в старте. Ну Юта ладно, победила, а вот Хит слили в каждой из четвертей. Приняли с помпой правило против лоад менеджмента, на него плюют, и никакой реакции? Или Райли и Эйндж слишком крупные рыбы, будут кошмарить других ?
игры никому не интересны и не транслировались на нац телевидении. все по правилам
+3
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Диетолог Зайона Уильямсона
Ответ Док Аксель
Хоть цвета площадки в Милуоки спокойных тонов, а не раздражающих вырви глаз.
Так это не игра внутрисезонного турнира, у них стандартный корт. Но справедливости ради у Бакс и тот корт не такой вырвиглазный, как у большинства команд. Но самая шикарная площадка у Мэджик
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Коля Постнов
Лиллард один против кольца в быстром отрыве. Думаете кто победил?
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Вадим flanec
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Дюрант questionable на данный момент, но все может измениться в ближайшие часы
С одной стороны, есть шанс на стрик из полутора десятков побед подряд, с другой здоровье Дюранта. Уж лучше пусть залечит микротравму Кевин, чтобы в дальнейшем обошлось без более тяжёлых последствий.
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Здоровье Энтони Дэвиса
Ответ roentgen
верю в Букера и Бола Бола
Без Дюранта легкая победа Никс
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Light Yagami
Ответ Taxi64
Милуоки фору решили дать? 😏
Да, очень похоже на 322.
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Вадим flanec
Ответ roentgen
Я начну верить в то, что этой команде светит что-то более, чем 2 раунд тогда, когда перестанут как должное проходить дикие провалы из кучи потерь, по счету и прочих неурядиц даже с наличием в составе сильнейших. И я не хочу никаких стриков, это все статистика, а для меня пока игра команды непонятная, не вижу ни системы, ни схем. Все на авось, точнее, в расчете на эффективность двух пацанов и реализацию "парня с 8 метров" (он же Гордон). Более ничего Вогель придумать не смог. Мне не вкусно пока.
Так у всех команд расчёт построен, на реализацию бросков тех или иных игроков. Никто выдающийся баскетбол не кажет.
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roentgen
Ответ Вадим flanec
Насчёт Бол Бола, шутка что надо. Я это понял. Хотелось ответить более серьёзно, серия у команды неплоха, а если ещё пару побед зацепить, то вообще стрик намечается из 1,5 десятков побед подряд.
Я начну верить в то, что этой команде светит что-то более, чем 2 раунд тогда, когда перестанут как должное проходить дикие провалы из кучи потерь, по счету и прочих неурядиц даже с наличием в составе сильнейших. И я не хочу никаких стриков, это все статистика, а для меня пока игра команды непонятная, не вижу ни системы, ни схем. Все на авось, точнее, в расчете на эффективность двух пацанов и реализацию "парня с 8 метров" (он же Гордон). Более ничего Вогель придумать не смог. Мне не вкусно пока.
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Вадим flanec
Ответ roentgen
Вы очень серьезны всегда, Вадим, это же шутка была. В этом Финиксе ни в кого, кроме Бука, я не верю. За 31 год было всего пару составов, игры которых я смотрел скрипя душой. Этот - один из них.
Насчёт Бол Бола, шутка что надо. Я это понял. Хотелось ответить более серьёзно, серия у команды неплоха, а если ещё пару побед зацепить, то вообще стрик намечается из 1,5 десятков побед подряд.
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roentgen
Ответ Вадим flanec
Букер это понятно, а вот кто ему поможет, так я думаю это Гордон и Аллен.
Вы очень серьезны всегда, Вадим, это же шутка была. В этом Финиксе ни в кого, кроме Бука, я не верю. За 31 год было всего пару составов, игры которых я смотрел скрипя душой. Этот - один из них.
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Вадим flanec
Ответ roentgen
верю в Букера и Бола Бола
Букер это понятно, а вот кто ему поможет, так я думаю это Гордон и Аллен.
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Вадим flanec
Если Санз выиграют пару ближайших матчей, против Никс и Рэпторс, то есть шанс на отличный стрик из побед, так как потом играют 6 матчей подряд дома. Но без Дюранта, одержать 2 победы в Нью-Йорке и Торонто, будет архисложно.
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roentgen
Ответ Вадим flanec
Если Санз выиграют пару ближайших матчей, против Никс и Рэпторс, то есть шанс на отличный стрик из побед, так как потом играют 6 матчей подряд дома. Но без Дюранта, одержать 2 победы в Нью-Йорке и Торонто, будет архисложно.
верю в Букера и Бола Бола
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Здоровье Энтони Дэвиса
Ответ Вадим flanec
Если Санз выиграют пару ближайших матчей, против Никс и Рэпторс, то есть шанс на отличный стрик из побед, так как потом играют 6 матчей подряд дома. Но без Дюранта, одержать 2 победы в Нью-Йорке и Торонто, будет архисложно.
Дюрант questionable на данный момент, но все может измениться в ближайшие часы
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Light Yagami
Эдуардсу за такой stare после данка текникал дали. Двойные стандарты в НБА, как обычно.
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Taxi64
Милуоки фору решили дать? 😏
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Алексей Иванов
ждал избиение гостей из Портленд, а пока все очень даже прилично)
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Док Аксель
Хоть цвета площадки в Милуоки спокойных тонов, а не раздражающих вырви глаз.
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Artur Prokopchuk
ну что, пришло время Вембаньяме столкнуться с Йокичем. Будет интересно, а то помнится Джокер просто уничтожил другого "единорога" из Оклы. Посмотрим, как Виктор себя покажет
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