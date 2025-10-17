Алексей Миранчук о стадионах: «В США – с новыми технологиями, в России – постарше, в Италии есть очень старинные раздевалки, но это придает им культ»

Алексей Миранчук сравнил стадионы в Мир РПЛ, МЛС и Серии А.

«Лучше ли в США стадионы, чем в России? Там немного другая политика, много команд НФЛ, поэтому строятся стадионы на 70-80 тысяч человек. У них немного другой уклон.

В России стадионы постарше, а в США с новыми технологиями. Я бы не говорил, что мы уступаем или не уступаем по качеству построенных спортивных арен, ведь в Италии на некоторых аренах очень старинные раздевалки, но это придает им культ», — сказал полузащитник «Атланта Юнайтед ».