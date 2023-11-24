Украина сыграет с Боснией в стыках, а Казахстан – с Грецией, Алвеса хотят посадить на 9 лет, Родриго надерзил Месси, «Зенит» тратит больше всех на зарплаты и другие новости

1. Жеребьевка свела Украину и Боснию в стыках Евро-2024, Казахстан встретится с Грецией. Все пары и информативная сетка плей-офф отбора – здесь.

2. Прокуратура требует 9 лет тюрьмы для Дани Алвеса за изнасилование и компенсацию 150 000 евро для потерпевшей.

3. Появились детали не самой приятной беседы Месси и Родриго в матче Бразилия – Аргентина: Лео велел заткнуться молодому сопернику, который назвал аргентинцев «ссыкунами». В ответ Родриго усомнился в честности победы Аргентины на ЧМ: «Все мы знаем, как ты выиграл». Позже вингер сборной Бразилии сообщил, что на его соцсети обрушились расистские оскорбления.

4. «Зенит» тратит на зарплаты игроков 32,5 млн евро – это самый высокий показатель в РПЛ. Но не во всех рейтингах лидируют петербуржцы – «Локомотив», например, чаще других задействует воспитанников.

5. Кстати, Сергей Семак и другие представители «Зенита» пришли поддержать СКА в КХЛ – команда Романа Ротенберга обыграла «Спартак» и продлила победную серию до семи матчей. В раздевалку после игры зашел не только Семак, но и Александр Медведев, зарядивший «Рыбный день! Страна без мяса!»

«Салават» прервал победную серию «Авангарда» из 10 матчей, «Металлург» выиграл 9-й матч подряд, забросив 6 шайб «Трактору». Все результаты дня в КХЛ – здесь.

6. Новак Джокович победил Кэмерона Норри и вывел Сербию в полуфинал Кубка Дэвиса.

7. Международные федерации требуют с российских спортсменов до 500 тысяч рублей за проверку их соответствия критериям МОК.

8. «Манчестер Юнайтед» могут покинуть более 10 игроков в рамках большой чистки состава. В частности, Рафаэля Варана клуб готов продать уже зимой.

9. На стадионе «Спартака» может появиться легкая крыша, клуб работает над утеплением арены.

10. Александр Большунов выиграл коньковую «разделку» на 15 км на Кубке России по лыжам. У девушек «разделку» на 10 км выиграла Вероника Степанова.

11. Член совета FA Васим Хак после слов «Гитлер гордился бы Нетаньяху» подал в отставку.

12. ФИДЕ разрешила российским шахматистам выступать под нейтральным флагом до 2025 года.

13. ЦСКА обыграл в гостях УНИКС и укрепил лидерство в таблице Единой лиги ВТБ.

14. НФЛ. «Детройт» проиграл «Грин-Бэй». Другие результаты – здесь.

Цитаты дня

Александр Логинов: «Какой вижу родину через 50 лет? Очень надеюсь, что процветающей. И что будут мир, дружба, понимание, свобода»

Елизавета Туктамышева: «Я бы не стала отказываться от выступлений под нейтральным флагом. Поехала бы, очень люблю атмосферу соревнований за рубежом»

Фетисов о санкциях: «Смешная история: олимпийский чемпион, посол ООН, депутат Госдумы не может перемещаться по миру, потому что каким-то дебилам это не нравится»

Ротенберг о сборной России: «Важна любовь к родине. Люди должны видеть команду. Чтобы дети воспитывались в патриотическом духе. Нам нужна культура, идеология»

Михеев о чате российских хоккеистов НХЛ по Украине: «Никто не понимал, как правильно поступить. У каждого было мнение – кто-то за, кто-то против»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?