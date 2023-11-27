Чемпионат Испании. «Реал» разгромил «Кадис», «Сосьедад» Захаряна победил «Севилью»
«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна победил «Севилью» (2:1) в 14-м туре Ла Лиги.
Также в воскресенье «Кадис» крупно проиграл «Реал Мадрид» (0:3).
В субботу «Райо Вальекано» сыграл вничью с«Барселоной» (1:1), «Атлетико» нанес поражение «Мальорке» (1:0).
В понедельник «Жирона» проведет матч с «Атлетиком».
14-й тур
- Дата проведения
- 26 ноября, 16.00, «Эстадио де ла Серамика»
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Вильярреал –
Йоргенсен, Альтимира (Ахомаш, 68), Фойт, Альбиоль, Куэнка, Педраса (Альберто Морено, 87), Алекс Баэна, Капу (Комесанья, 68), Парехо, Жерар Морено (Тригерос, 79), Моралес (Бреретон, 87).
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Осасуна –
Эррера, Аресо, Давид Гарсия, Катена, Мохика, Пенья (Чими Авила, 68), Мойсес Гомес, Торро (Муньос, 77), Монкайола (Рауль Гарсия, 64), Орос (Рубен Гарсия, 77), Будимир (Арнаис, 77).
- Дата проведения
- 26 ноября, 18.15, «Реале Арена»
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Траоре (Элустондо, 84), Ле Норман, Субельдия, Муньос, Мендес, Мерино (Ойарсабаль, 75), Субименди, Кубо (Чо, 84), Садик (Турриентес, 75), Барренечеа (Захарян, 67).
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Севилья –
Дмитрович, Навас, Рамос, Баде (Ньянзу, 73), Педроса, Ракитич, Фернандо (Рафа Мир, 90), Окампос (Гаттони, 90), Сумаре (Оливер Торрес, 46), Лукебакио (Янузай, 73), Эн-Несири.
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.30, «Рамон де Карранса»
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Кадис –
Ледесма (Хиль, 79), Сальдуа (Окампо, 79), Фали Хименес, Хави, Виктор Чуст (Алехо, 66), Пирес, Наварро (Мачис, 57), Алекс Фернандес, Алькарас, Рохер Марти, Рамос (Макси Гомес, 66).
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Реал Мадрид –
Лунин, Карвахаль (Фран Гарсия, 88), Начо, Рюдигер, Менди, Модрич (Себальос, 70), Кроос, Вальверде (Пас, 88), Беллингем (Васкес, 78), Родриго (Гонсало, 78), Хоселу.
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Гол:
- 1:0 – 19 Виллиан Жозе.
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Бетис –
Вьейтес, Бельерин, Песселья, Риад, Миранда, Иско (Фекир, 76), Вильям Карвалью (Гуардадо, 52), Родригес, Перес (Родри, 60), Луис Энрике (Эззальзули, 60), Виллиан Жозе (Иглесиас, 75).
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Лас-Пальмас –
Вальес, Марвин (Сандро Рамирес, 66), Суарес (Араухо, 46), Коко, Мармоль, Кардона, Молейро, Хави Муньос (Кардона, 88), Родригес, Перроне (Луаодис, 46), Мунир (Бенито Рамирес, 80).
- Дата проведения
- 27 ноября, 23.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 24 ноября, 23.00, «Мендисорроса»
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Алавес –
Сивера, Горосабель, Абкар, Марин, Хави Лопес, Гуриди (Хаджи, 74), Антонио Бланко, Гевара (Бенавидес, 69), Риоха (Теналья, 90), Реббаш (Сола, 69), Омородион (Кике Гарсия, 74).
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Гранада –
Андре Феррейра, Манафа (Рикард Санчес, 79), Микель, Торренте, Нева, Гумбау, Вильяр (Руис, 62), Мелендо (Вейсман, 79), Альваро Фернандес (Пуэртас, 62), Узуни, Бойе (Дьедиу, 62).
- Предупреждения:
- Гевара (9), Вильяр (16), Бойе (59), Рикард Санчес (87).
- Дата проведения
- 25 ноября, 16.00, «Кампо де Вальекас»
- Голы:
- 1:0 – 39 Унаи Лопес, 1:1 – 82, автогол Лежен.
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Балиу, Лежен, Мумин (Сисс, 75), Эспино, Паласон, Унаи Лопес (Рациу, 78), Оскар Валентин, Трехо (Кике Перес, 68), Камельо (Фалькао, 75), Де Фрутос (Бебе, 68).
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Барселона –
Пенья, Жоау Канселу, Мартинес, Кристенсен, Бальде, Ромеу (Гюндоган, 55), де Йонг, Педри (Лопес, 75), Ферран Торрес (Жоау Феликс, 55), Ямаль (Рафинья, 75), Левандовски.
- Предупреждения:
- Педри (31), Ромеу (51), Эспино (64), Унаи Лопес (69), Фалькао (90), де Йонг (90), Жоау Феликс (90).
- Дата проведения
- 25 ноября, 18.15, «Месталья»
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Валенсия –
Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Москера, Гайя (Гасьоровски, 46), Франсиско Перес (Гильямон, 84), Канос (Амалла, 64), Пепелу, Герра, Дуро (Яремчук, 84), Диего Лопес (Фулькье, 90).
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Сельта –
Гуаита, Мингеса (Сведберг, 85), Васкес (Карлес Перес, 67), Старфельт, Нуньес, Санчес, Де Ла Торре, Бельтран, Аспас (Дотор, 85), Ларсен (Дувикас, 68), Бамба (Серви, 68).
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
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Хетафе –
Сория, Кармона (Оскар Родригес, 30), Суарес, Альдерете (Джене, 46), Альварес, Рико, Максимович, Милья, Майораль (Мата, 89), Латаса (Аленья, 72), Гринвуд (Анхилери, 89).
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Альмерия –
Луиш Машимиану, Мендес (Посо, 68), Эдгар Гонсалес, Чуми, Акьеме, Робертоне (Мелеро, 75), Баба, Аррибас (Пучмаль, 84), Эмбарба (Лазаро, 67), Рамазани (Санка, 83), Баптистао.
- Дата проведения
- 25 ноября, 23.00, «Метрополитано»
- Гол:
- 1:0 – 64 Гризманн.
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Атлетико –
Облак, Аспиликуэта (Хименес, 82), Эрмосо, Витцель, Льоренте, Коке (Де Поль, 63), Барриос, Корреа (Рикельме, 63), Гризманн, Мората (Депай, 82), Лино (Сауль, 71).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Как может то!
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