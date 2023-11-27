Чемпионат Испании. «Реал» разгромил «Кадис», «Сосьедад» Захаряна победил «Севилью»

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«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна победил «Севилью» (2:1) в 14-м туре Ла Лиги.

Также в воскресенье «Кадис» крупно проиграл «Реал Мадрид» (0:3).

В субботу «Райо Вальекано» сыграл вничью с«Барселоной» (1:1), «Атлетико» нанес поражение «Мальорке» (1:0).

В понедельник «Жирона» проведет матч с «Атлетиком».

Чемпионат Испании

14-й тур

Вильярреал – Осасуна 3:1 (0:0, 3:1)
Дата проведения
26 ноября, 16.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 57 Моралес, 2:0 – 71 Моралес, 2:1 – 78 Катена, 3:1 – 80 Моралес.
ВильярреалЙоргенсен, Альтимира (Ахомаш, 68), Фойт, Альбиоль, Куэнка, Педраса (Альберто Морено, 87), Алекс Баэна, Капу (Комесанья, 68), Парехо, Жерар Морено (Тригерос, 79), Моралес (Бреретон, 87).
ОсасунаЭррера, Аресо, Давид Гарсия, Катена, Мохика, Пенья (Чими Авила, 68), Мойсес Гомес, Торро (Муньос, 77), Монкайола (Рауль Гарсия, 64), Орос (Рубен Гарсия, 77), Будимир (Арнаис, 77).

 

Реал Сосьедад – Севилья 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
26 ноября, 18.15, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 3, автогол Дмитрович, 2:0 – 22 Садик, 2:1 – 60 Эн-Несири.
Реал СосьедадРемиро, Траоре (Элустондо, 84), Ле Норман, Субельдия, Муньос, Мендес, Мерино (Ойарсабаль, 75), Субименди, Кубо (Чо, 84), Садик (Турриентес, 75), Барренечеа (Захарян, 67).
СевильяДмитрович, Навас, Рамос, Баде (Ньянзу, 73), Педроса, Ракитич, Фернандо (Рафа Мир, 90), Окампос (Гаттони, 90), Сумаре (Оливер Торрес, 46), Лукебакио (Янузай, 73), Эн-Несири.
Предупреждения:
Мерино (33), Траоре (78), Рамос (82).
Удаления:
Рамос (88), Навас (88).

 

Кадис – Реал Мадрид 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
26 ноября, 20.30, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 14 Родриго, 0:2 – 64 Родриго, 0:3 – 74 Беллингем.
КадисЛедесма (Хиль, 79), Сальдуа (Окампо, 79), Фали Хименес, Хави, Виктор Чуст (Алехо, 66), Пирес, Наварро (Мачис, 57), Алекс Фернандес, Алькарас, Рохер Марти, Рамос (Макси Гомес, 66).
Реал МадридЛунин, Карвахаль (Фран Гарсия, 88), Начо, Рюдигер, Менди, Модрич (Себальос, 70), Кроос, Вальверде (Пас, 88), Беллингем (Васкес, 78), Родриго (Гонсало, 78), Хоселу.
Предупреждения:
Вальверде (3), Менди (32), Алехо (67), Алекс Фернандес (70), Хави (71), Рюдигер (84).

 

Бетис – Лас-Пальмас 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 19 Виллиан Жозе.
БетисВьейтес, Бельерин, Песселья, Риад, Миранда, Иско (Фекир, 76), Вильям Карвалью (Гуардадо, 52), Родригес, Перес (Родри, 60), Луис Энрике (Эззальзули, 60), Виллиан Жозе (Иглесиас, 75).
Лас-ПальмасВальес, Марвин (Сандро Рамирес, 66), Суарес (Араухо, 46), Коко, Мармоль, Кардона, Молейро, Хави Муньос (Кардона, 88), Родригес, Перроне (Луаодис, 46), Мунир (Бенито Рамирес, 80).
Предупреждения:
Перроне (33), Мунир (53), Иглесиас (90).

 

Жирона – Атлетик
Дата проведения
27 ноября, 23.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Алавес – Гранада 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
24 ноября, 23.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 11, автогол Торренте, 2:0 – 38 Реббаш, 3:0 – 55 Омородион, 3:1 – 86, пенальти Узуни.
АлавесСивера, Горосабель, Абкар, Марин, Хави Лопес, Гуриди (Хаджи, 74), Антонио Бланко, Гевара (Бенавидес, 69), Риоха (Теналья, 90), Реббаш (Сола, 69), Омородион (Кике Гарсия, 74).
ГранадаАндре Феррейра, Манафа (Рикард Санчес, 79), Микель, Торренте, Нева, Гумбау, Вильяр (Руис, 62), Мелендо (Вейсман, 79), Альваро Фернандес (Пуэртас, 62), Узуни, Бойе (Дьедиу, 62).
Предупреждения:
Гевара (9), Вильяр (16), Бойе (59), Рикард Санчес (87).

 

Райо Вальекано – Барселона 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
25 ноября, 16.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 39 Унаи Лопес, 1:1 – 82, автогол Лежен.
Райо ВальеканоДимитриевски, Балиу, Лежен, Мумин (Сисс, 75), Эспино, Паласон, Унаи Лопес (Рациу, 78), Оскар Валентин, Трехо (Кике Перес, 68), Камельо (Фалькао, 75), Де Фрутос (Бебе, 68).
БарселонаПенья, Жоау Канселу, Мартинес, Кристенсен, Бальде, Ромеу (Гюндоган, 55), де Йонг, Педри (Лопес, 75), Ферран Торрес (Жоау Феликс, 55), Ямаль (Рафинья, 75), Левандовски.
Предупреждения:
Педри (31), Ромеу (51), Эспино (64), Унаи Лопес (69), Фалькао (90), де Йонг (90), Жоау Феликс (90).

 

Валенсия – Сельта 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
25 ноября, 18.15, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ВаленсияМамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Москера, Гайя (Гасьоровски, 46), Франсиско Перес (Гильямон, 84), Канос (Амалла, 64), Пепелу, Герра, Дуро (Яремчук, 84), Диего Лопес (Фулькье, 90).
СельтаГуаита, Мингеса (Сведберг, 85), Васкес (Карлес Перес, 67), Старфельт, Нуньес, Санчес, Де Ла Торре, Бельтран, Аспас (Дотор, 85), Ларсен (Дувикас, 68), Бамба (Серви, 68).
Предупреждения:
Серви (71), Амалла (77), Нуньес (79), Пепелу (87), Гильямон (90).

 

Хетафе – Альмерия 2:1 (2:1, 0:0)
Дата проведения
25 ноября, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Рамазани, 1:1 – 33 Гринвуд, 2:1 – 45 Майораль.
ХетафеСория, Кармона (Оскар Родригес, 30), Суарес, Альдерете (Джене, 46), Альварес, Рико, Максимович, Милья, Майораль (Мата, 89), Латаса (Аленья, 72), Гринвуд (Анхилери, 89).
АльмерияЛуиш Машимиану, Мендес (Посо, 68), Эдгар Гонсалес, Чуми, Акьеме, Робертоне (Мелеро, 75), Баба, Аррибас (Пучмаль, 84), Эмбарба (Лазаро, 67), Рамазани (Санка, 83), Баптистао.
Предупреждения:
Рико (24), Альдерете (28), Эдгар Гонсалес (52), Баптистао (60), Рамазани (63), Баба (64).

 

Атлетико – Мальорка 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
25 ноября, 23.00, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 64 Гризманн.
АтлетикоОблак, Аспиликуэта (Хименес, 82), Эрмосо, Витцель, Льоренте, Коке (Де Поль, 63), Барриос, Корреа (Рикельме, 63), Гризманн, Мората (Депай, 82), Лино (Сауль, 71).
МальоркаРайкович, Гонсалес, Настасич, Вальент, Копете (Маффео, 82), Тони Лато (Льябрес, 82), Санчес (Маскарель, 62), Дани Родригес (Ндиайе, 74), Дардер, Саму Кошта, Пратс (Ларин, 62).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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223 комментария

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The Best 20
Ответ гриззи
барсу ждёт тяжелейшия неделя
неделя завтра заканчивается.
+17
-3
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The Best 20
вот так голасо от Райо валекано!
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-3
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Rus Donskoy
романа парень бросил))
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-5
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ta-tosha
Ответ Фанат футбола 777
Я в Ла Лиге не очень разбираюсь, кто подскажет, какой самый яркий матч недели?
Смотри Жирону, любой матч
+7
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Remix
Ответ войд
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Дата регистрация. 28 января 2015. ВСЕ ПОНЯТНО 😁
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The Best 20
Ответ Эрнандес Эрнандес
Тяжело закончилась для Барсы кстати 😁
почему?? Разгромно проиграла Барселона? ничья в гостях с райо валекано хороший результат. 👍 Реал дома недавно 0-0 сыграл ,вот это печально, да и посмотрим на сегодняшний матч. Много интересных матчей.
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Rus Donskoy
Ответ войд
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тебе везде атаевы мерещятся?) Что сделали?) p.s. А когда людям надо регистрацию делать? у тебя же запасных много!))
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гриззи
барсу ждёт тяжелейшия неделя
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ДЖИН
жадный Ямал который Ламин, не отдает пасы
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ДЖИН
Ответ RealJon
Ну что, ждем чтобы Райо наложили в штаны после 80’ минуты и пропустили на самом конце. И это конечно после того как не исползовали своих 100500+ шансов целый матч.
Наложит в штаны рома в первую очередь, а потом валекано..
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-2
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Wild91688
Хоселу решил что он боковой судья
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Ответ войд
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да один Беленгэм ставил их рком😂
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Сикарио
Как не пытался негрейровец тащить позор футбола, но даже добавив 7 минут, а играя фактических 10, поленья топаря Хаве не смогли даже гола забить за 100+ минут))
+21
-18
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The Best 20
вот так панорама красивая в Кадисе! Вечереет, вдали море! и играет на стадионе группа 2 Limited!),а сейчас пустили песню *Riki I poveri * любят Испанцы ретро-классику.
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Remix
У Кадиса горячие болельщики .помню как в кубке Испании Кадис победил Реал 4-0.
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BARCA_10
Рамос и Навас мимо матча против Вильярреала, печально.
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МОНТЁР ТуПи
по-моему испанская лига что-то интерес потеряла с уходом всех звёзд..... Новость про расизм Винисиуса только мелькает
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wadwill13
прикиньте, Фалькао ещё играет... и это его третий сезон в райо.
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Кино Музыка
Пора признать - Барса при Хави играет скучно. Даже в чемпионский год.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Как там Чупи говорил? "Барца на пороге абсолютного величия"?
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Rio (BLR)
Ого
Как может то!
Родриго красавца положил.
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FOOTBALL Live
Ответ RealJon
Ну что, ждем чтобы Райо наложили в штаны после 80’ минуты и пропустили на самом конце. И это конечно после того как не исползовали своих 100500+ шансов целый матч.
ха ха)) у Райо валекано был один нормальный момент, и то удар издалека!
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Rus Donskoy
Ответ rigobersong
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эту чуму не остановить!
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Emin Aliev
Ответ rigobersong
Физрук Хави - 9 трофеев за несколько лет тренерской карьеры Топарь Клопп - 12 трофеев за 20 лет карьеры!:))
7 в Чемпионате Катара. А Клопп вырывал их зубами в топ Чемпионатах, взял ЛЧ. Хави такое никогда не сможет, он достоин только портфель Клоппа носить
+7
-5
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The Best 20
Ответ Сикарио
Как не пытался негрейровец тащить позор футбола, но даже добавив 7 минут, а играя фактических 10, поленья топаря Хаве не смогли даже гола забить за 100+ минут))
действующие чемпионы Барселона покоя вам не дают?
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The Best 20
Ответ Эрнандес Эрнандес
Ягодичные говорят, что его нельзя было засчитывать 😆
нет,чистый гол был. шикарный! в прямом эфире смотрел
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FOOTBALL Live
Заметно появление Де Йонга, могли открывать счёт.
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Ответ ДЖИН
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вы на чемпионство надеялись чтоли? ну как вас не жалеть скажите?😂😂
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на миллион процентов уверен что в этом сезоне барса финиширует на 4-3 месте😂😂
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Ответ rigobersong
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на свое лицо пожалуйста посмотри 😂😂😂😂пхахахх
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The Best 20
Ответ Кино Музыка
Пора признать - Барса при Хави играет скучно. Даже в чемпионский год.
не согласен. после нового года будет точно известно.
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Volgogradets
Даже Йович в Реале посильнее Блевандовского смотрелся, чего уж там, бгг
+3
-1
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The Best 20
Ответ Xabi Alonso78
У Родриго 2+1. Клоунов, которые весь сезон на него истерили не видно, бгг
но он был плох,это факт. посмотрим на остальные матчи.
+2
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FOOTBALL Live
противно ранние матчи,ровно половина поля солнца, половина тень. тоже самое в матче Манчестер сити Ливерпуль.
+4
-2
+2
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Xabi Alonso78
У Родриго 2+1.
Клоунов, которые весь сезон на него истерили не видно, бгг
+5
-4
+1
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Rus Donskoy
Ответ James Franc
И снова Гризманн тащит
кого и что?
+2
-1
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FINT\REDONDO
Как пробил классно
+4
-3
+1
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G.H.O.S.T.
Красиво положил
+3
-2
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sashafan2
Какой шанс упущен!
+1
0
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FOOTBALL Live
хоть болею за Барселону, но гол Райо валекано шедевр.
+3
-2
+1
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JPM
Хоселу клоун, конечно
+1
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BurBon
Трудовые победы норма для этой Барсы, но по такой игре, похоже на слив очков. Фланги не работают абсолютно.
+2
-1
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Abdu Giyasov
Ответ Эрнандес Эрнандес
Опять судьи виноваты? А как же ДНК Хави? 😁
Рафик ни в чем не виноват)))
+1
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mj23.net
Гринвуд повторил свой голешник Лестеру со второй попытки)
https://cutt.ly/jwIJN1CR
25 ноября - международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин xd
+2
-1
+1
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Volgogradets
Ответ rigobersong
Барселоне и Кадису легких 3х очков:))
бгг
+1
0
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ДЖИН
Ответ Rus Donskoy
тебе везде атаевы мерещятся?) Что сделали?) p.s. А когда людям надо регистрацию делать? у тебя же запасных много!))
Атаев на лицо Ромы сел, с тех пор у них конфликт. В Футболе такое бывает.
+2
-1
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sashafan2
Ответ Volgogradets
Зачем Реалу нужен Хоселу?
Он забил несколько важных голов в этом сезоне.
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Raman Janukevich
В Ла Лиге появляется новая звездочка вратарского цеха. Вратарь Бетиса затащил матч!
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abdul.sugaipov095195@mail.ru
Ответ rigobersong
Офсайд при навесе, такой же гол не засчитали когда Барселона забивала гранаде, хотя понятно, 2е игрок мешает вратарю, т.е. 2 нарушение и это гол. Мадридский политпроект зарядил судей на 20 лет вперед, позорище:))
пхахаххахахахах😂😂
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FCB1991
Такой блевотной игры даже при Кумане не было. ДНКшник Хави пытается в автобусе отскочить от Райо. Адвокаты, ваш выход.
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-5
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