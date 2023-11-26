Петр Чех дебютировал за «Белфаст» в Элитной хоккейной лиге Великобритании. Он отыграл 4:43 и отразил 1 бросок в матче с «Глазго» (5:1)

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Петр Чех дебютировал за «Белфаст» в Элитной хоккейной лиге Великобритании.

Бывший вратарь футбольной сборной Чехии, выступавший в ходе своей футбольной карьеры за «Хмел», «Спарту», «Ренн», «Челси» и «Арсенал», вышел на лед за 4:43 до окончания 3-го периода матча чемпионата EIHL с «Глазго» (5:1). Чех отразил 1 бросок.

Действующий чемпион Великобритании «Белфаст» – 4-й клуб в хоккейной карьере 41-летнего вратаря. Ранее Чех выступал в низших лигах за «Гилфорд», «Челмсфорд» и «Оксфорд».

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23 комментария

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catcher69
Чех красавчег !!!!!!!!!!!!
+33
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+33
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Serge Vendino
Британская лига, конечно, далеко не самая сильная в Европе, но там немало людей из АХЛ и даже с опытом НХЛ есть. То, что Чех в 41 после выдающейся футбольной карьеры дошел до такого уровня в хоккее, уникально.
+21
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Георгий Большаков
Вот бы и в других видах спорта были лиги Великобритании
+13
-4
+9
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Андрей Балабаев
Ответ Георгий Большаков
Вот бы и в других видах спорта были лиги Великобритании
Ходили когда-то разговоры про Селтик и Рейнджерс в апл. Но не судьба. А теперь самой апл это не надо
+7
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The Best 20
вратарь везде вратарь.
+7
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Борнео
А он под маску шлем регбийный одевает?
Не, ну просто любопытно 🤔
+4
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+4
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songbilong
врач: у вас сотрясение мозга, лучше бы вы оставили футбол, там жёстко в отборе, это опасно для вас, но если нет, то наденьте шлем

Чех: попрощался с футболом и начал играть в хоккей
+4
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catcher69
Ответ keksoid
Вот так не прочтешь, что речь про хоккей) и как будто Чех в Шотландии играет и ничего удивительного)
Белфаст в Ирландии
+4
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ahma007
Ответ Георгий Большаков
Вот бы и в других видах спорта были лиги Великобритании
В баскетболе тоже британская лига:)
+2
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Павел Бердышев
Он ещё и на барабанах довольно сносно играет.
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Давид Agabekyan
Ответ Андрей Балабаев
Ходили когда-то разговоры про Селтик и Рейнджерс в апл. Но не судьба. А теперь самой апл это не надо
Ну валлийские клубы участвует
+2
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Sergeev55
Разносторонний человек Петруха!!!
+1
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keksoid
Ответ catcher69
Белфаст в Ирландии
Жизнь - боль! Пошел географию изучать)
+1
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Mr. Jones
Ответ Ярик01
Они бы сидели в чемпионшипе и без еврокубков. Они сейчас шотландцам надо ли
АПЛ гораздо выгоднее и интереснее еврокубков, особенно если ты в них все равно ни на что претендовать не можешь.
Но тут одна из главных "ценностей" УЕФА не позволяет - принцип "разделяй и властвуй".
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Каддафи
Ответ Давид Agabekyan
Ну валлийские клубы участвует
Валийские клубы практически всю свою историю в английской системе существуют, даже в еврокубках представлялись как английские.
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Ярик01
Ответ Андрей Балабаев
Ходили когда-то разговоры про Селтик и Рейнджерс в апл. Но не судьба. А теперь самой апл это не надо
Они бы сидели в чемпионшипе и без еврокубков. Они сейчас шотландцам надо ли
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Антон Киселёв
Ответ Андрей Балабаев
Ходили когда-то разговоры про Селтик и Рейнджерс в апл. Но не судьба. А теперь самой апл это не надо
Кстати, могли бы хотя бы в Кубок Англии заявиться, неужели не надоело в оба рыла все трофеи разыгрывать)
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catcher69
Ответ keksoid
Жизнь - боль! Пошел географию изучать)
бывает )))))
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a2wai
Дядька красава, надо продолжать. Такими темпами можно стать и габаритным бэкапом в НХЛ.
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Усатый КозлоБык ©
Петруха мочит 🤝
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Замкнул в пустые
За Белфаст Чеха!
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Miras
Легенда! Профессионал!
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keksoid
Вот так не прочтешь, что речь про хоккей) и как будто Чех в Шотландии играет и ничего удивительного)
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