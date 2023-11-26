Петр Чех дебютировал за «Белфаст» в Элитной хоккейной лиге Великобритании. Он отыграл 4:43 и отразил 1 бросок в матче с «Глазго» (5:1)
Петр Чех дебютировал за «Белфаст» в Элитной хоккейной лиге Великобритании.
Бывший вратарь футбольной сборной Чехии, выступавший в ходе своей футбольной карьеры за «Хмел», «Спарту», «Ренн», «Челси» и «Арсенал», вышел на лед за 4:43 до окончания 3-го периода матча чемпионата EIHL с «Глазго» (5:1). Чех отразил 1 бросок.
Действующий чемпион Великобритании «Белфаст» – 4-й клуб в хоккейной карьере 41-летнего вратаря. Ранее Чех выступал в низших лигах за «Гилфорд», «Челмсфорд» и «Оксфорд».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Не, ну просто любопытно 🤔
Чех: попрощался с футболом и начал играть в хоккей
Но тут одна из главных "ценностей" УЕФА не позволяет - принцип "разделяй и властвуй".