Петр Чех дебютировал за «Белфаст» в Элитной хоккейной лиге Великобритании.

Бывший вратарь футбольной сборной Чехии, выступавший в ходе своей футбольной карьеры за «Хмел», «Спарту», «Ренн», «Челси» и «Арсенал», вышел на лед за 4:43 до окончания 3-го периода матча чемпионата EIHL с «Глазго» (5:1). Чех отразил 1 бросок.

Действующий чемпион Великобритании « » – 4-й клуб в хоккейной карьере 41-летнего вратаря. Ранее Чех выступал в низших лигах за «Гилфорд», «Челмсфорд» и «Оксфорд».

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