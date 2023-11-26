Беллингем превзошел Роналду и Ди Стефано, забив 14 голов в первых 15 матчах за «Реал»
Джуд Беллингем установил рекорд «Реала» по голам в первые 15 матчей.
Полузащитник отличился в игре с «Кадисом» (3:0) в 14-м туре Ла Лиги и довел число забитых мячей в составе мадридцев до 14.
Прежде лучший результат был у Прудена, Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду – по 13 мячей за первые 15 матчей.
Подробно со статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь.
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Надеемся, что Джуд не остановится! И верим, что он добьётся в «Мадриде» наивысших клубных и индивидуальных достижений!
Какие сомнения то? САФ достаточно долго дурь из головы португальца выбивал, чтобы он пижонил поменьше.
🏴 зажигает в 🇪🇸 очень ярко. Такого ещё не было
Твой день 23 февраля, так что закрой хлеборезки)
Тем временем прошло 15 матчей.
Надо хоть подождать сезон-другой, выиграть чего-нибудь..
Никто на этом сайте не имеет права говорить хоть что-либо хорошее про Роналду, если не хочет быть заминусованным адептами культа святого Лионеля!!!
Удали свой комментарий и извинить сейчас же!!!!😭😭😭😭😭
не знала-не знала