Джуд Беллингем установил рекорд «Реала» по голам в первые 15 матчей.

Полузащитник отличился в игре с « » (3:0) в 14-м туре и довел число забитых мячей в составе мадридцев до 14.

Прежде лучший результат был у Прудена, и – по 13 мячей за первые 15 матчей.

Подробно со статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь.

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