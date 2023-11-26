Беллингем превзошел Роналду и Ди Стефано, забив 14 голов в первых 15 матчах за «Реал»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Альфредо Ди Стефано Кадис рекорды Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем установил рекорд «Реала» по голам в первые 15 матчей.

Полузащитник отличился в игре с «Кадисом» (3:0) в 14-м туре Ла Лиги и довел число забитых мячей в составе мадридцев до 14.

Прежде лучший результат был у Прудена, Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду – по 13 мячей за первые 15 матчей.

Подробно со статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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69 комментариев

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Zarema Aydamirova
Ответ JENNINGS
Один из лучших трансферов «Реала» в этом веке! Надеемся, что Джуд не остановится! И верим, что он добьётся в «Мадриде» наивысших клубных и индивидуальных достижений!
лучший трансфер в веке это Роналду
+139
-17
+122
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JENNINGS
Один из лучших трансферов «Реала» в этом веке!
Надеемся, что Джуд не остановится! И верим, что он добьётся в «Мадриде» наивысших клубных и индивидуальных достижений!
+72
-9
+63
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Фарид Харисов
Ответ Tpy6kaMerlina
Только от его профессионализма будет зависеть сиеминутный ли это успех или новая суперзвезда на десятилетия. Роналду проффесор самоотречения ради карьеры. Джуд такой же? Есть сомнения.
Пока что Джуд в 20 лет куда более зрелый профессионал, чем был Роналду в этом возрасте.

Какие сомнения то? САФ достаточно долго дурь из головы португальца выбивал, чтобы он пижонил поменьше.
+40
-3
+37
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Вадим Прытков
лучшее подписание за многие годы. тьфу тьфу
+24
-2
+22
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ZA.RMA
Джуд, хорошо, что ты выбрал Реал! Хорошо, что Мадрид выбрал тебя🤍
+20
-5
+15
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13ыйРычагЛапорты
За следующий ЗМ надо постараться. Там Кейн , Холанд и Килиан. Тоже не слабые конкуренты.
+13
-1
+12
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Кефтеме
Ответ Zarema Aydamirova
лучший трансфер в веке это Роналду
он написал "один из лучших" , это важно
+11
0
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vk5w6rqvxx
Ответ 13ыйРычагЛапорты
За следующий ЗМ надо постараться. Там Кейн , Холанд и Килиан. Тоже не слабые конкуренты.
Месси забыл)
+13
-4
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Футбольные Хроники
Мадридисты! На наших глазах, пишется история
+11
-4
+7
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Ханс Ланда
При этом - Джуд не исполняет пенальти
+8
-2
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hedgehog111
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Zarema Aydamirova
лучший трансфер в веке это Роналду
+++
+10
-4
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Hi Hi
Ответ Tpy6kaMerlina
Только от его профессионализма будет зависеть сиеминутный ли это успех или новая суперзвезда на десятилетия. Роналду проффесор самоотречения ради карьеры. Джуд такой же? Есть сомнения.
и поэтому неделю назад появилась новость о том что 2 из 3 своих выходных джуд провел на тренировочной базе, пока вся команда отдыхала
+4
0
+4
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Groznyi2024
Дайте Месси ЗМ за это, если у вас не мусорный бак вместо сердца!
+4
0
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fussballer
Ответ войд
Гениальный игрок конечн,Реалу осталось оформить золотой дубль и ЗМ в кармане у брита)
ЗМ за кубок Америки вручат.
+6
-3
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Alex Serpen
Ответ Ханс Ланда
При этом - Джуд не исполняет пенальти
Надо будет учиться в предсезонке.
+3
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Haman
Прекрасное достижение Чёрного Зидана. Но дальше должно быть еще круче!
+3
0
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ArtemEgs
Ответ Zarema Aydamirova
Что бы ему взять зм ему надо стать лучшим бомбардиром сезона,выиграть зе бест,требл,ЛЧ, забить в финалах
Еще на Евро летом выступить достойно. Хотя в этом случае сразу же фаворитом и Кейн станет
+3
0
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Матвей Суицидин
а ведь он чуть ли не опорника играл в Боруссии, его прогресс напоминает Бейла, главное, чтобы все также не закончилось. Таланта и мастерства вагон. Если он в таком темпе забьет 30 мячей за сезон, то получит ЗМ в 21 год.
+6
-3
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BARCA_10
пока главный фаворит за ЗМ
+5
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Алексей Венедиктов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ vk5w6rqvxx
Месси забыл)
😂😂😂😂😂😂😂😂
+3
0
+3
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Zarema Aydamirova
Ответ as009595@icloud.com
Беллингем это лучшее что было в ла лиге со времен зубастика Роналдо
Зубастик и Роналду намного были лучше чем беллингем
+2
0
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Cruel Snake
Мощно Джуд начал. Только успехов, здоровья, , всё остальное у него есть.
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 зажигает в 🇪🇸 очень ярко. Такого ещё не было
+7
-5
+2
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Кефтеме
Ответ songbilong
женщина, твой день 8 марта! хлеборезку закрой
Она что не может писать комментарии?
Твой день 23 февраля, так что закрой хлеборезки)
+1
0
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BARCA_10
Ответ Zarema Aydamirova
Фаворит не смеши ахахахахах. Щас Кейн лучший бомбардир сезона и лучший г+а, и холанд который на 2 месте как лучший бомбардир и г+а сезона, Бавария и Сити фавориты на требл и ЛЧ
сейчас только ноябрь, на бумаге и БД выше котируется в фаворитах нежели тот же ПСЖ,
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Killer_na_belom_barse$
Ответ Zarema Aydamirova
Самый дорогой состав в истории у реала не пиши глупости.Челси и МЮ и Арсенал больше всех потратили за сезон. Сити вообще не покупал не одного игрока за 100 лямов кроме Грилиша. Сити некогда не покупао очень крупную звезду кроме Гвардиолы
хочешь сказать у Реала на данный момент самый дорогой состав? на счет первой лч за столько лет, тут уж нечего спорить!
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razoblachitel
Ответ Фарид Харисов
Пока что Джуд в 20 лет куда более зрелый профессионал, чем был Роналду в этом возрасте. Какие сомнения то? САФ достаточно долго дурь из головы португальца выбивал, чтобы он пижонил поменьше.
у джуда и позиция иная, предполагающая созидание и организацию игры, а не развитие атак и их завершение. голевые действия вдвойне ценнее
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Tpy6kaMerlina
Ответ Hi Hi
и поэтому неделю назад появилась новость о том что 2 из 3 своих выходных джуд провел на тренировочной базе, пока вся команда отдыхала
Что ж, если это так, то Реалу повезло - он отхватил большой куш. Но, посмотрим на дистанции всё же. Планка Рона задрана так высоко, что поневоле приходится спускать ожидания. Тем более после стольких новых Лео и новых КриРо (которые уже завершили карьеру или пылят неизвестно где).
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Кефтеме
Ответ Dmitry Shaolin
Немного везет бездарю, на дистанции посмотрим.
будущий обладатель ЗМ
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Дмитрий Манин
Ответ JENNINGS
Один из лучших трансферов «Реала» в этом веке! Надеемся, что Джуд не остановится! И верим, что он добьётся в «Мадриде» наивысших клубных и индивидуальных достижений!
Один из лучших трансферов века.
Тем временем прошло 15 матчей.

Надо хоть подождать сезон-другой, выиграть чего-нибудь..
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Vovker
Ответ Zarema Aydamirova
лучший трансфер в веке это Роналду
Нееееет, да как ты смеешь!!! Роналду худший в мире футболист!!! Тебе любой фанат Месси и Барселоны это объяснит на пальцах!!
Никто на этом сайте не имеет права говорить хоть что-либо хорошее про Роналду, если не хочет быть заминусованным адептами культа святого Лионеля!!!
Удали свой комментарий и извинить сейчас же!!!!😭😭😭😭😭
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Zarema Aydamirova
Ответ BlackBart
Серега Рамос поспорит
Он тоже,он помог Реалу взять ЛЧ забив с подачи Модрича
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The Best 20
Жизнь – нелегкое занятие, а труднее всего первые сто лет...
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Любезный Коссутий
топ-трпнсфер. факт.
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PULATBEK
С ДЖУДОМ РЕАЛ НЕ ПРОГАДАЛ👍
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CHELSEA_2008
Как вообще можно его рассматривать на ЗМ если ещё даже не началось Евро? Прошлый сезон показал что игра за клуб не может учитываться. Ибо был игрок у которого за клубный сезон 10 из 10, и выступить лучше невозможно. Прецедент случился. Точка. Теперь только трофеи со сборной = ЗМ.
+1
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AF16
Будем надеяться, что не сбавит обороты
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Вова Пупкин
Походу Беллингема не остановить! Просто чёрт! В хорошем смысле этого слова.
+1
0
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Gon3a1e5@mail.ru
В сильный список он себя занес💪💪💪
+1
-1
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Zarema Aydamirova
лучший трансфер в веке это Роналду
0+0 в плей оффф чм за 20 лет, вот лучший результат истерички
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Tpy6kaMerlina
Только от его профессионализма будет зависеть сиеминутный ли это успех или новая суперзвезда на десятилетия. Роналду проффесор самоотречения ради карьеры. Джуд такой же? Есть сомнения.
+7
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Achilles 21
Ответ Матвей Суицидин
а ведь он чуть ли не опорника играл в Боруссии, его прогресс напоминает Бейла, главное, чтобы все также не закончилось. Таланта и мастерства вагон. Если он в таком темпе забьет 30 мячей за сезон, то получит ЗМ в 21 год.
надо что бы кейн, мбаппе и холанд провалились тогда может и возьмёт:)
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Vinnipukh Vinni
Ответ CHELSEA_2008
Как вообще можно его рассматривать на ЗМ если ещё даже не началось Евро? Прошлый сезон показал что игра за клуб не может учитываться. Ибо был игрок у которого за клубный сезон 10 из 10, и выступить лучше невозможно. Прецедент случился. Точка. Теперь только трофеи со сборной = ЗМ.
Вовсе нет.
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songbilong
Ответ Кефтеме
Она что не может писать комментарии? Твой день 23 февраля, так что закрой хлеборезки)
ого-го, каблучки поъехали
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Achilles 21
Ответ BARCA_10
пока главный фаворит за ЗМ
не согласен, мбаппе и кейн повыше идут, холланд вряд ли ибо на евро не играет, хотя если англичане провалятся с французами то может викинг и заберёт
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BARCA_10
Ответ Кефтеме
Комментарий удален модератором
причем тут Месси и мой комментарий?
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Вальдано
Беллингем хорош.. Но есть МС с командной игрой.. Нужны большие титулы или волшебство на поле.. А лучше и то, и другое..
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Кефтеме
Ответ BARCA_10
пока главный фаворит за ЗМ
Комментарий удален модератором
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Zarema Aydamirova
Ответ Killer_na_belom_barse$
хочешь сказать у Реала на данный момент самый дорогой состав? на счет первой лч за столько лет, тут уж нечего спорить!
за всю историю самый дорогой состав был у реала, а так за последние пару сезонов больше всех потратили Челси, Арсенал,МЮ, ПСЖ, и на 5 Сити
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igorkruglov
Ответ Zarema Aydamirova
Я и имел в виду холанд пишет историю в футболе и Манчестер Сити, Холанд забил на данный момент лучший футболист
какую историю пишет Сити? первая лига чемпионов за 8 лет с самым дорогим составом в мире? такая себе история
+4
-4
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ZA.RMA
Ответ Zarema Aydamirova
Комментарий скрыт
Холланд пишет историю Мадрида?)
не знала-не знала
+7
-7
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